Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Το διαδικτυακό της ραδιόφωνο στήνει πολυήμερο μουσικό πάρτι στο Πεδίον του Άρεως

Για 16 βράδια DJs και selectors δίνουν ρυθμό στα απογεύματα του Ιουνίου

Πεδίον του Άρεως από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου. Εκεί, στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, το STEGI.RADIO, ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός της δωρεάν φεστιβάλ, με περισσότερους από 60 DJs, παραγωγούς και μουσικούς και ταυτόχρονα εγκαινιάζει την πρώτη του συνεργασία με δύο σημαντικούς διεθνείς web radios της σύγχρονης μουσικής σκηνής: το Kiosk Radio από τις Βρυξέλλες και το The Lot Radio από τη Νέα Υόρκη.



Για 16 βράδια, DJs και selectors δίνουν νέο ρυθμό στα απογεύματα του Ιουνίου, με απρόσμενες μουσικές συναντήσεις, φρέσκες φωνές και ήχους από διαφορετικές σκηνές. Από την ηλεκτρονική μουσική και τη house έως την πειραματική σκηνή, και από τη jazz, τη funk και τη soul έως τους ήχους της UK club κουλτούρας, το STEGI.RADIO: Live from the Park ανοίγει ένα ηχητικό πεδίο που συνδέει την Αθήνα με τον κόσμο.





Το φετινό STEGI.RADIO: Live from the Park σηματοδοτεί επίσης την πρώτη συνεργασία του STEGI.RADIO με δύο από τους σημαντικότερους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς διεθνώς: το Kiosk Radio από τις Βρυξέλλες και το The Lot Radio από τη Νέα Υόρκη. Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, οι τρεις σταθμοί παρουσιάζουν ένα κοινό lineup με residents και συνεργάτες τους, ανάμεσά τους ο Aquiles Navarro, η Deena Abdelwahed, ο RHR, ο Toribio και το ανερχόμενο αστέρι της αθηναϊκής σκηνής, kvadosh.



Η πρώτη μέρα του STEGI.RADIO: Live from the Park ανοίγει με την Katia και το ιδιαίτερο μείγμα της από jazz, dub και electronica, συνεχίζει με τον Γιώργο Ράλλη και τη world fusion/dub διάθεσή του και κλείνει με τον Lefto Early Bird του Kiosk Radio, που ανεβάζει την ένταση με funk grooves και ηλεκτρονικούς ήχους.







Την Κυριακή 14 Ιουνίου το δυναμικό b2b των Sardos97 και AlphaMob φέρνει στο πάρκο τους βρόμικους ρυθμούς του Memphis phonk και του Southern hip-hop, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν το μείγμα παραδοσιακής και ηλεκτρονικής μουσικής του Τάσου Στάμου και οι χορευτικές global club επιλογές της Urok Shirhan.

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου από την alternative electronica της Reina και τις εκλεκτικές επιλογές της Retrograde Days, το πρόγραμμα ταξιδεύει στους dub και reggae ήχους του Jay Glass Dubs και κλείνει με ένα listening session του Γιάννη Πετρίδη με τίτλο «Μια βραδιά στο πάρκο με τους Dead Can Dance».



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Την Τετάρτη 17 Ιουνίου ζούμε τις trip-hop και electro αναφορές από τον Στέλιο Λαλούση, ατμοσφαιρικές ηλεκτρονικές και fourth world περιπλανήσεις από τον Chris OD, deep cuts από world music των Kuttura DJs και bass-heavy, UK funky ήχος από τον Jim Captain.



Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, σε επιμέλεια της Κατερίνας Γναφάκη, το πρόγραμμα TMLAB Curators ανοίγει με ένα listening session από την Eliana Otta και συνεχίζει με δύο live πειραματικής ηλεκτρονικής από τη Myrsini Kalle και τον Apu Nanu. Το φινάλε ανεβάζει την ένταση με τους υβριδικούς club ήχους των Raed Raees και dj p€gga$u$.



Την Παρασκευή 19 Ιουνίου χαλαροί roots reggae ήχοι από τον Black Athena δίνουν τη θέση τους σε bass και dubstep από τον manliketank, πριν από το set της Jyoty, ενός από τα δυνατότερα ανερχόμενα ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, που συνδυάζει R&B επιρροές και global club ρυθμούς.



Η καρδιά της μουσικής θα χτυπά δυνατά στοαπό τις 12 έως τις 28 Ιουνίου. Εκεί, στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, το, ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στήνει ένα, με περισσότερους από 60 DJs, παραγωγούς και μουσικούς και ταυτόχρονα εγκαινιάζει την πρώτη του συνεργασία με δύο σημαντικούς διεθνείς web radios της σύγχρονης μουσικής σκηνής: το Kiosk Radio από τις Βρυξέλλες και το The Lot Radio από τη Νέα Υόρκη.Για 16 βράδια, DJs και selectors δίνουν νέο ρυθμό στα απογεύματα του Ιουνίου, με απρόσμενες μουσικές συναντήσεις, φρέσκες φωνές και ήχους από διαφορετικές σκηνές. Από την ηλεκτρονική μουσική και τη house έως την πειραματική σκηνή, και από τη jazz, τη funk και τη soul έως τους ήχους της UK club κουλτούρας, το STEGI.RADIO: Live from the Park ανοίγει ένα ηχητικό πεδίο που συνδέει την Αθήνα με τον κόσμο.Στο πλαίσιο της συνεργασίας του STEGI.RADIO με το TMLab, μία ημέρα του φεστιβάλ θα διαμορφωθεί από το πρόγραμμα TMLAB Curators, ενώ ένα σαββατοκύριακο θα είναι αφιερωμένο στο African Voices, με ομιλίες, χορό και ζωντανές εμφανίσεις – ανάμεσά τους οι Sisso & Maiko – καθώς και DJ sets από καλλιτέχνες όπως οι Jyoty, Awesome Tapes from Africa και Coco Maria.Το φετινό STEGI.RADIO: Live from the Park σηματοδοτεί επίσης την πρώτη συνεργασία του STEGI.RADIO με δύο από τους σημαντικότερους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς διεθνώς: το Kiosk Radio από τις Βρυξέλλες και το The Lot Radio από τη Νέα Υόρκη. Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, οι τρεις σταθμοί παρουσιάζουν ένα κοινό lineup με residents και συνεργάτες τους, ανάμεσά τους ο Aquiles Navarro, η Deena Abdelwahed, ο RHR, ο Toribio και το ανερχόμενο αστέρι της αθηναϊκής σκηνής, kvadosh.Η πρώτη μέρα του STEGI.RADIO: Live from the Park ανοίγει με την Katia και το ιδιαίτερο μείγμα της από jazz, dub και electronica, συνεχίζει με τον Γιώργο Ράλλη και τη world fusion/dub διάθεσή του και κλείνει με τον Lefto Early Bird του Kiosk Radio, που ανεβάζει την ένταση με funk grooves και ηλεκτρονικούς ήχους.Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η Σοφία Στεργίου κάνει μια ατμοσφαιρική αρχή με τις shoegaze/downtempo επιλογές της, το βράδυ πέφτει με τη βαθιά dub και bass του A.Square και το φινάλε δίνεται με τους hiplife και boogie ρυθμούς των Awesome Tapes From Africa.Την Κυριακή 14 Ιουνίου το δυναμικό b2b των Sardos97 και AlphaMob φέρνει στο πάρκο τους βρόμικους ρυθμούς του Memphis phonk και του Southern hip-hop, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν το μείγμα παραδοσιακής και ηλεκτρονικής μουσικής του Τάσου Στάμου και οι χορευτικές global club επιλογές της Urok Shirhan.Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου από την alternative electronica της Reina και τις εκλεκτικές επιλογές της Retrograde Days, το πρόγραμμα ταξιδεύει στους dub και reggae ήχους του Jay Glass Dubs και κλείνει με ένα listening session του Γιάννη Πετρίδη με τίτλο «Μια βραδιά στο πάρκο με τους Dead Can Dance».Την Τρίτη 16 Ιουνίου ανάμεσα στον πειραματισμό και τον χορό, ο Hatem Imam ανοίγει με μεσογειακούς ήχους και ρυθμούς, δίνοντας τη σκυτάλη στους Beirut Groove Collective με τη funk και Arabic disco ενέργειά τους.Την Τετάρτη 17 Ιουνίου ζούμε τις trip-hop και electro αναφορές από τον Στέλιο Λαλούση, ατμοσφαιρικές ηλεκτρονικές και fourth world περιπλανήσεις από τον Chris OD, deep cuts από world music των Kuttura DJs και bass-heavy, UK funky ήχος από τον Jim Captain.Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, σε επιμέλεια της Κατερίνας Γναφάκη, το πρόγραμμα TMLAB Curators ανοίγει με ένα listening session από την Eliana Otta και συνεχίζει με δύο live πειραματικής ηλεκτρονικής από τη Myrsini Kalle και τον Apu Nanu. Το φινάλε ανεβάζει την ένταση με τους υβριδικούς club ήχους των Raed Raees και dj p€gga$u$.Την Παρασκευή 19 Ιουνίου χαλαροί roots reggae ήχοι από τον Black Athena δίνουν τη θέση τους σε bass και dubstep από τον manliketank, πριν από το set της Jyoty, ενός από τα δυνατότερα ανερχόμενα ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, που συνδυάζει R&B επιρροές και global club ρυθμούς.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου το STEGI.RADIO συνεργάζεται για ακόμα μια χρονιά με το African Voices, με εργαστήριο για παιδιά και συζήτηση γύρω από τις αφρικανικές κοινότητες στην Ελλάδα. Το μουσικό μέρος κορυφώνεται με το dancehall και house b2b των Scorpio Qveen και Le Lion από τη Μασσαλία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, η συνεργασία με το African Voices συνεχίζεται με μια μεγάλη ζωντανή γιορτή από τους Kelenya Band & Friends, γεμάτη φωνές, παραδοσιακά όργανα, κρουστά και χορό. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τους Sisso & Maiko και τους καταιγιστικούς singeli ρυθμούς τους.



Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου οι ambient και ηλεκτρονικές υφές από τη Μαρία Παππά, η alternative electronica από τη Laventia και οι εκλεκτικοί ήχοι από το Terra Exotica οδηγούν στις ντελικάτες ambient επιλογές του mint + +.



Την Τρίτη 23 Ιουνίου με ζωηρή hip-hop και jazz από την dr orange, fusion και highlife από τη Dimitra Zina και τη λατινοαμερικάνικη jazz της Coco Maria, το πρόγραμμα μετατρέπεται σε γιορτή.



Την Τετάρτη 24 Ιουνίου από τις balearic και fusion διαθέσεις του Παπαϊωάννου, το πρόγραμμα προχωρά στα ambient τοπία του Niclas Gillich, ανεβάζει ταχύτητα με house και IDM από τη Nausicaä και κλείνει με τον Runner και τους UK garage και UK funky ρυθμούς του.



Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, Hip-hop από τον Half Side Ace, listening session από την Tash LC με afro-jazz και highlife αναφορές, παιγνιώδες house και electro-pop από τη Miss Trouli και αφρικανική disco από τον Christian Disko συνθέτουν ένα πολύχρωμο πρόγραμμα.



Το τριήμερο 26-28 Ιουνίου σηματοδοτεί τη συνεργασία του STEGI.RADIO με δύο από τα σημαντικότερα διαδικτυακά ραδιόφωνα παγκοσμίως: το Kiosk Radio στις Βρυξέλλες και το The Lot Radio στη Νέα Υόρκη. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ακούμε reggae και soul από την Ayanna Heaven, καταιγιστικούς ήχους κρουστών από την kvadosh και, στο φινάλε, την Deena Abdelwahed με το δυναμικό της πάντρεμα global club και ηλεκτρονικής μουσικής. Το Σάββατο 27 Ιουνίου η συνεργασία των τριών ραδιοφώνων συνεχίζεται με avant-garde jazz αυτοσχεδιασμούς από τον Aquiles Navarro, δροσιστικά funk και deep house μονοπάτια από τη Lovie και τον σαγηνευτικό house ήχο του Toribio.



Την Κυριακή 28 Ιουνίου το STEGI.RADIO: Live from the Park κλείνει εορταστικά με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον σύγχρονο club ήχο των τριών ραδιοφώνων από την Αθήνα, τις Βρυξέλλες και την Νέα Υόρκη: footwork και electronica από την io, bass και breakbeat ενέργεια από τη Cheyanne Hudson και έντονα percussive club grooves από τον RHR.

Στον χώρο του STEGI.RADIO: Live from the Park λειτουργεί υπαίθριο μπαρ σε επιμέλεια του Nokela Project



Πρόγραμμα



Παρασκευή 12 Ιουνίου

19:00 | Katia

20:00 | Γιώργος Ράλλης

21:00 | Lefto Early Bird



Σάββατο 13 Ιουνίου

19:00 | Σοφία Στεργίου

20:00 | A.Square

21:00 | Awesome Tapes from Africa



Κυριακή 14 Ιουνίου

19:00 | Sardos97 b2b AlphaMob

21:00 | Τάσος Στάμου

22:00 | Urok Shirhan



Δευτέρα 15 Ιουνίου

19:00 | Reina

20:00 | Retrograde Days

21:00 | Jay Glass Dubs

22:00 | Γιάννης Πετρίδης, Μια βραδιά στο πάρκο με τους Dead Can Dance



Τρίτη 16 Ιουνίου

19:00 | Hatem Imam

21:00 | The Beirut Groove Collective



Τετάρτη 17 Ιουνίου

19:00 | Στέλιος Λαλούσης

20:00 | Chris OD

21:00 | Kuttura DJs

22:00 | Jim Captain



Πέμπτη 18 Ιουνίου / Επιμέλεια: Κατερίνα Γναφάκη (TMLAB)

19:00 | Eliana Otta [Listening Session]

20:00 | Μυρσίνη Καλλέ [Live]

20:30 | Apu Nanu [Live]

21:00 | Raed Raees

22:00 | dj p€gga$u$



Παρασκευή 19 Ιουνίου

19:00 | Black Athena

20:00 | manliketank

21:00 | Jyoty



Σάββατο 20 Ιουνίου

African Voices x STEGI.RADIO

17:30 | Εργαστήριο για παιδιά με την «Ομάδα Αερικό»

19:00 | African Voices: “Who We Are Today”

Ομιλητές: Γεράσιμος Μακρής, Αιμίλιος Τσεκένης και μέλη των κοινοτήτων από την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Γουινέα, το Καμερούν, το Κονγκό, το Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο, τη Σενεγάλη και τη Σιέρα Λεόνε

Συντονισμός: Βασιλική Μαυρίδη

21:00 | Scorpio Qveen & Geo



Κυριακή 21 Ιουνίου

African Voices x STEGI.RADIO

19:00 | Kélenya Band & Friends | Μουσική Διεύθυνση: Toumany Diawara

19:00 – 19:45 | 1ο Μέρος – Φωνητικά, balafon & ngoni: Jane Njeri Kiigi Mwaura, Jeffrey Diop, Ismaël Camara, Toumany Diawara

19:45 – 21:30 | 2ο Μέρος – Κρουστά, φωνητικά & χορός: Toumany Diawara, Daouda Conteh, Ndioba Ngom, Ismaël Camara, Yorro Keita, Jeffrey, Fatim Berthe, Tiéblé "Vieux" Diarra

21:30 | Sisso & Maiko [Live]



Δευτέρα 22 Ιουνίου

19:00 | Μαρία Παππά

20:00 | Laventia

21:00 | Terra Exotica

22:00 | mint + +



Τρίτη 23 Ιουνίου

19:00 | dr orange

20:00 | Dimitra Zina

21:00 | Coco Maria



Τετάρτη 24 Ιουνίου

19:00 | Papaioannou (Method to the Madness)

20:00 | Niclas Gillich

21:00 | Nausicaä

22:00 | Runner



Πέμπτη 25 Ιουνίου

19:00 | Half Side Ace

20:00 | Tash LC [Listening Session]

21:00 | Miss Trouli

22:00 | Christian Disko



STEGI.RADIO x Kiosk Radio x The Lot Radio

Παρασκευή 26 Ιουνίου

19:00 | Ayanna Heaven [The Lot Radio]

20:30 | kvadosh [STEGI.RADIO]

21:30 | Deena Abdelwahed [STEGI.RADIO]



Σάββατο 27 Ιουνίου

19:00 | Aquiles Navarro [Kiosk Radio]

20:00 | Lovie [The Lot Radio]

21:00 | Toribio [The Lot Radio]



Κυριακή 28 Ιουνίου

19:00 | io [STEGI.RADIO]

20:00 | Cheyanne Hudson [Kiosk Radio]

21:00 | RHR [STEGI.RADIO]