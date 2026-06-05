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«Ο πατέρας μου δεν είχε πειράξει κανένα, γιατί να γίνει αυτό;» ξεσπά ο γιος του 82χρονου που σκότωσε ο αδελφός του
«Ο πατέρας μου δεν είχε πειράξει κανένα, γιατί να γίνει αυτό;» ξεσπά ο γιος του 82χρονου που σκότωσε ο αδελφός του
Τα δύο αδέλφια έμεναν στην ίδια πολυκατοικία αλλά δεν είχαν μεταξύ τους απολύτως καμία επαφή, είπε ο γιος του θύματος
Ήταν δύο αδέλφια που δεν μιλούσαν μεταξύ τους εδώ και χρόνια, είπε ο γιος του 82χρονου που σκοτώθηκε από τον 86χρονο αδελφό του, τονίζοντας ακόμη ότι ο πατέρας του δεν είχε πειράξει κανέναν.
Μιλώντας την Παρασκευή στο Mega είπε ότι ο δράστης και το θύμα είχαν μεταξύ τους σοβαρή οικονομική διαφορά που κρατούσε εδώ και δεκαετίες.
Είπε ότι τα αδέλφια έμεναν στην ίδια πολυκατοικία αλλά μεταξύ τους δεν είχαν απολύτως καμία επαφή.
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«Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε για ποιο λόγο έφτασε σε αυτό το σημείο», είπε ο γιος του θύματος και πρόσθεσε ότι «είχαν χωρίσει επιχειρηματικά εδώ και χρόνια».
Είπε ακόμη ότι ο δράστης την ημέρα του φόνου είχε στήσει καρτέρι στο θύμα γιατί ήξερε ότι θα επέστρεφε από τη δουλειά. «Βρέθηκε προ εκπλήξεως μπροστά του. Κανένας δεν ήξερε ότι είχε δίκαννο και τώρα φάνηκε για ποιον λόγο το είχε αγοράσει», συμπλήρωσε.
«Γιατί πέρασαν τα 80 ο πατέρας και ο θείος μου για να γίνει αυτό; Αφήστε όσο σας δώσει ο Θεός και να φύγετε κύριοι. Γιατί να σηκώσει το δίκαννο δύο φορές; Έλεος, δεν είχε πειράξει κανένα ο πατέρας μου», είπε με δάκρυα στα μάτια.
Υπενθυμίζεται ότι ο 86χρονος παρουσιάστηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
Ο 86χρονος είχε άδεια για το όπλο που έληγε στις 10 Ιουνίου.
Μιλώντας την Παρασκευή στο Mega είπε ότι ο δράστης και το θύμα είχαν μεταξύ τους σοβαρή οικονομική διαφορά που κρατούσε εδώ και δεκαετίες.
Είπε ότι τα αδέλφια έμεναν στην ίδια πολυκατοικία αλλά μεταξύ τους δεν είχαν απολύτως καμία επαφή.
«Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε για ποιο λόγο έφτασε σε αυτό το σημείο», είπε ο γιος του θύματος και πρόσθεσε ότι «είχαν χωρίσει επιχειρηματικά εδώ και χρόνια».
Είπε ακόμη ότι ο δράστης την ημέρα του φόνου είχε στήσει καρτέρι στο θύμα γιατί ήξερε ότι θα επέστρεφε από τη δουλειά. «Βρέθηκε προ εκπλήξεως μπροστά του. Κανένας δεν ήξερε ότι είχε δίκαννο και τώρα φάνηκε για ποιον λόγο το είχε αγοράσει», συμπλήρωσε.
«Γιατί πέρασαν τα 80 ο πατέρας και ο θείος μου για να γίνει αυτό; Αφήστε όσο σας δώσει ο Θεός και να φύγετε κύριοι. Γιατί να σηκώσει το δίκαννο δύο φορές; Έλεος, δεν είχε πειράξει κανένα ο πατέρας μου», είπε με δάκρυα στα μάτια.
Υπενθυμίζεται ότι ο 86χρονος παρουσιάστηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
Ο 86χρονος είχε άδεια για το όπλο που έληγε στις 10 Ιουνίου.
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