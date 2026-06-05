«Ο πατέρας μου δεν είχε πειράξει κανένα, γιατί να γίνει αυτό;» ξεσπά ο γιος του 82χρονου που σκότωσε ο αδελφός του
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίκαλα Πυροβολισμός

«Ο πατέρας μου δεν είχε πειράξει κανένα, γιατί να γίνει αυτό;» ξεσπά ο γιος του 82χρονου που σκότωσε ο αδελφός του

Τα δύο αδέλφια έμεναν στην ίδια πολυκατοικία αλλά δεν είχαν μεταξύ τους απολύτως καμία επαφή, είπε ο γιος του θύματος

«Ο πατέρας μου δεν είχε πειράξει κανένα, γιατί να γίνει αυτό;» ξεσπά ο γιος του 82χρονου που σκότωσε ο αδελφός του
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ήταν δύο αδέλφια που δεν μιλούσαν μεταξύ τους εδώ και χρόνια, είπε ο γιος του 82χρονου που σκοτώθηκε από τον 86χρονο αδελφό του, τονίζοντας ακόμη ότι ο πατέρας του δεν είχε πειράξει κανέναν.

Μιλώντας την Παρασκευή στο Mega είπε ότι ο δράστης και το θύμα είχαν μεταξύ τους σοβαρή οικονομική διαφορά που κρατούσε εδώ και δεκαετίες.

Είπε ότι τα αδέλφια έμεναν στην ίδια πολυκατοικία αλλά μεταξύ τους δεν είχαν απολύτως καμία επαφή.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dj16w3pnss6h)

«Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε για ποιο λόγο έφτασε σε αυτό το σημείο», είπε ο γιος του θύματος και πρόσθεσε ότι «είχαν χωρίσει επιχειρηματικά εδώ και χρόνια».

Είπε ακόμη ότι ο δράστης την ημέρα του φόνου είχε στήσει καρτέρι στο θύμα γιατί ήξερε ότι θα επέστρεφε από τη δουλειά. «Βρέθηκε προ εκπλήξεως μπροστά του. Κανένας δεν ήξερε ότι είχε δίκαννο και τώρα φάνηκε για ποιον λόγο το είχε αγοράσει», συμπλήρωσε.

«Γιατί πέρασαν τα 80 ο πατέρας και ο θείος μου για να γίνει αυτό; Αφήστε όσο σας δώσει ο Θεός και να φύγετε κύριοι. Γιατί να σηκώσει το δίκαννο δύο φορές; Έλεος, δεν είχε πειράξει κανένα ο πατέρας μου», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Κλείσιμο
Υπενθυμίζεται ότι ο 86χρονος παρουσιάστηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Ο 86χρονος είχε άδεια για το όπλο που έληγε στις 10 Ιουνίου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης