Anatolia American University: Το πρώτο αδειοδοτημένο μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο της χώρας ανοίγει επίσημα τις πύλες του

Σοφία Ζαχαράκη, Πάνος Βλάχος



Ένα όραμα που ξεπερνά τα 100 χρόνια



Το μοντέλο του νέου πανεπιστημίου



Η στρατηγική συμμαχία με το Open University

Από αριστερά: Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ανατόλια Δρ Στάμος Καραμούζης, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Πρόεδρος του Ανατόλια Δρ Πάνος Βλάχος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης Χρίστος Γαλιλαίας.

Το γκονγκ που σήμανε την έναρξη του Πανεπιστημίου

Αναφερόμενη στις προκλήσεις που δημιουργούν η τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι δημογραφικές μεταβολές, η κ. Ζαχαράκη χαρακτήρισε την εκπαίδευση «πηγή ανθεκτικότητας, κοινωνικής συνοχής και εμπιστοσύνης στο μέλλον».Κλείνοντας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τον ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας: «Η εκπαίδευση δημιουργεί ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες αναπτύσσουν ταλέντα. Και τα ταλέντα διαμορφώνουν το μέλλον. Αυτή είναι η υπόσχεση του Anatolia American University. Αυτή είναι η υπόσχεση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα».Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η παρέμβαση του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, ο οποίος συνέδεσε τη λειτουργία του νέου πανεπιστημίου με τον ευρύτερο στόχο μετατροπής της Θεσσαλονίκης σε διεθνές ακαδημαϊκό κέντρο.«Αυτό που συζητάμε σήμερα δεν είναι απλώς η παρουσία ενός νέου πανεπιστημιακού ιδρύματος στη χώρα μας. Είναι η συζήτηση για το πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια», σημείωσε.Ο κ. Παπαϊωάννου υποστήριξε ότι η εποχή των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων γύρω από την ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να δώσει τη θέση της σε μια συζήτηση για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας: «Να μη μιλήσουμε με όρους φόβου αλλά με όρους αυτοπεποίθησης. Να μη δούμε την αλλαγή ως απειλή αλλά ως ευκαιρία», ανέφερε.Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων μπορεί να ενισχύσει το συνολικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό αποτύπωμα της χώρας, προσελκύοντας φοιτητές, ερευνητές, συνεργασίες και επενδύσεις στη γνώση.Ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, σημείωσε, ότι διαθέτει ήδη ένα ισχυρό οικοσύστημα πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων τεχνολογίας και πολυεθνικών εταιρειών. «Ίσως ήρθε η ώρα να δούμε τη Θεσσαλονίκη ως μια πόλη που μπορεί να γίνει ακαδημαϊκό κέντρο της ευρύτερης περιοχής», σημείωσε χαρακτηριστικά.Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η ομιλία του προέδρου του Ανατόλια, Δρα Πάνου Βλάχου, ο οποίος συνέδεσε τη σημερινή εξέλιξη με τη μακρά ιστορική πορεία του ιδρύματος. «Σήμερα δεν ανοίγουμε απλώς ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Ιδρύματός μας. Σήμερα υλοποιούμε ένα όραμα που μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά», ανέφερε.Ο κ. Βλάχος αναφέρθηκε στην ίδρυση της πανεπιστημιακής βαθμίδας του Ανατόλια το 1894 με ειδική άδεια της Πολιτείας της Μασαχουσέτης, στη λειτουργία του ιδρύματος στη Μικρά Ασία και στη μετεγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη μετά το 1922. Υπενθύμισε ακόμη, ότι το 1981 οι Έφοροι του Ανατόλια δημιούργησαν το πρώτο αμερικανικού τύπου Liberal Arts College στη Βόρεια Ελλάδα, εισάγοντας μια εκπαιδευτική φιλοσοφία που στηριζόταν στη διεπιστημονικότητα, την κριτική σκέψη και τη στενή σχέση διδασκόντων και φοιτητών.«Η ίδρυση του Anatolia American University αποτελεί την εκπλήρωση ενός οράματος που διαμορφώθηκε μέσα από γενιές ανθρώπων οι οποίοι πίστεψαν στη μεταμορφωτική δύναμη της εκπαίδευσης», υπογράμμισε.Ο πρόεδρος του Ανατόλια στάθηκε επίσης στη διεθνή δραστηριότητα του οργανισμού. Όπως ανέφερε, σχεδόν 7.000 φοιτητές από κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ανατόλια, συμβάλλοντας με περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ στην τοπική οικονομία.Παράλληλα, τόνισε ότι η λειτουργία του πανεπιστημίου μπορεί να συμβάλει στην ανάσχεση του brain drain, στον επαναπατρισμό ακαδημαϊκών και επιστημόνων και στη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών για τη Βόρεια Ελλάδα. «Με το Anatolia American University συνεχίζουμε αυτή την πορεία, δημιουργώντας ένα πανεπιστήμιο που συνδέει τη γνώση με την κοινωνική πρόοδο, τη διεθνή συνεργασία και τις ανάγκες του μέλλοντος», ανέφερε.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. «Στόχος μας δεν είναι μόνο να προσαρμοστούμε στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά να συμβάλουμε στη διαμόρφωσή τους με τρόπο που ενισχύει τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ανθρώπινη σύνδεση», επεσήμανε.Κλείνοντας, χρησιμοποίησε μια εικόνα, που αποτύπωσε συμβολικά τη συνέχεια της ιστορίας του ιδρύματος: «Πριν από έναν αιώνα μεταφέραμε μια σπίθα από τη Μικρά Ασία στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, αυτή η σπίθα γίνεται φάρος που φωτίζει τον δρόμο για τις επόμενες γενιές».Το ακαδημαϊκό στίγμα του νέου Ιδρύματος παρουσίασε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ανατόλια, Δρ Στάμος Καραμούζης.Ξεκίνησε διευκρινίζοντας, ότι ο ρόλος του Anatolia American University δεν είναι να ανταγωνιστεί τα δημόσια πανεπιστήμια, ούτε να κάνει αναπαραγωγή όσων ήδη προσφέρουν. «Η Ελλάδα διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο δημόσιων πανεπιστημίων. Η χώρα δεν χρειάζεται ιδρύματα που απλώς αντιγράφουν όσα ήδη υπάρχουν. Χρειάζεται ιδρύματα που λειτουργούν συμπληρωματικά, φέρνοντας καινοτομία και διεθνή προσανατολισμό», τόνισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο πανεπιστήμιο θα προσφέρει «μια αυθεντική αμερικανικού τύπου πανεπιστημιακή εμπειρία», βασισμένη στην ακαδημαϊκή αυστηρότητα, την πνευματική ελευθερία, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών.Ο κ. Καραμούζης περιέγραψε ένα μοντέλο εκπαίδευσης με μικρά τμήματα, χαμηλή αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες, εξατομικευμένη καθοδήγηση, εκτεταμένο πρόγραμμα υποτροφιών και ισχυρή σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω πρακτικών ασκήσεων, συνεργασιών με επιχειρήσεις και συμμετοχής σε πραγματικά έργα.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην έρευνα, την οποία χαρακτήρισε θεμέλιο της πανεπιστημιακής ταυτότητας του ιδρύματος. «Τα πανεπιστήμια δεν πρέπει μόνο να μεταδίδουν γνώση αλλά και να παράγουν γνώση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η προσέλκυση διακεκριμένων ερευνητών και η ανάπτυξη διεθνών ερευνητικών συνεργασιών.Ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελετή εγκαινίων είχε η παρουσία του Mark Durkin, Αντιπρύτανη Συνεργασιών και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Open University του Ηνωμένου Βασιλείου, στρατηγικού ακαδημαϊκού εταίρου του νέου πανεπιστημίου.Ο κ. Durkin περιέγραψε τη δωδεκαετή συνεργασία των δύο ιδρυμάτων ως σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στις κοινές αξίες και στην πεποίθηση ότι η εκπαίδευση μπορεί να αλλάξει ζωές: «Το Open University και το Anatolia American University συνδέονται από μια βαθιά και ουσιαστική αποστολή: να διευρύνουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη και να διασφαλίζουν ότι η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας είναι προσβάσιμη σε όλους», ανέφερε.Ο ίδιος, έκανε λόγο και για τη σημασία της ισότητας των ευκαιριών: «Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι των οποίων οι προοπτικές περιορίζονται όχι από τις ικανότητές τους αλλά από τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Συνεργασίες όπως αυτή στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα: ότι οι ευκαιρίες δεν πρέπει να αποτελούν προνόμιο των λίγων αλλά να είναι διαθέσιμες σε όλους».Χαρακτήρισε, τέλος, το Anatolia American University παράδειγμα του πώς δύο πανεπιστήμια μπορούν να συνεργαστούν όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και γύρω από κοινές αξίες και κοινωνικούς στόχους.Στα εγκαίνια, χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο επιτετραμμένος της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Joshua Huck, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ Περικλής Μήτκας, ο πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ Ορέστης Καλογήρου, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, ο αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σταμάτης Αγγελόπουλος και ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΔΙΚΕΜΕΣ Αλέξης Φυλακτόπουλος.Η βραδιά ολοκληρώθηκε με εμφάνιση της Χορωδίας του Συλλόγου Αποφοίτων του Κολλεγίου Ανατόλια και κορυφώθηκε με μια συμβολική τελετή που χρησιμοποιείται διεθνώς για να σηματοδοτήσει την έναρξη νέων εγχειρημάτων. Με το χτύπημα του γκονγκ από τον Albert Chip Elfner III, παρουσία εκατοντάδων αποφοίτων, φοιτητών, καθηγητών, εργαζομένων και φίλων του ιδρύματος, το Anatolia American University εγκαινίασε επίσημα τη νέα του ακαδημαϊκή εποχή, συμπυκνώνοντας με τον τρόπο αυτό τη μετάβαση ενός ιστορικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στην πλήρη πανεπιστημιακή του υπόσταση.