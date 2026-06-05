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Anatolia American University: Το πρώτο αδειοδοτημένο μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο της χώρας ανοίγει επίσημα τις πύλες του
Anatolia American University: Το πρώτο αδειοδοτημένο μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο της χώρας ανοίγει επίσημα τις πύλες του
Η εκδήλωση των εγκαινίων σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά ιστορία του εκπαιδευτικού οργανισμού Ανατόλια, αλλά και μια ιστορική καμπή για το ελληνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς το νέο πανεπιστήμιο αποτελεί το πρώτο ίδρυμα, που αδειοδοτήθηκε στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Με ισχυρό συμβολισμό, έντονη διεθνή παρουσία και μηνύματα που ξεπέρασαν τα στενά όρια μιας πανεπιστημιακής τελετής, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τα επίσημα εγκαίνια του Anatolia American University (U.L.E.) – Πανεπιστημίου Ανατόλια, του πρώτου μη κρατικού, μη κερδοσκοπικού πανεπιστημίου, που έλαβε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα.
Η εκδήλωση σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά ιστορία του εκπαιδευτικού οργανισμού Ανατόλια, αλλά και μια ιστορική καμπή για το ελληνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς το νέο πανεπιστήμιο αποτελεί το πρώτο ίδρυμα, που αδειοδοτήθηκε στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.).
Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Ανατόλια, με αριθμό μητρώου Ν.Π.Π.Ε. 001, έλαβε την επίσημη άδεια λειτουργίας στα τέλη Αυγούστου του 2025, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους εξασφάλισε την πιστοποίηση όλων των προγραμμάτων σπουδών του ήδη από την πρώτη φάση αξιολογήσεων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
Αμέσως μόλις εξασφάλισε την πιστοποίηση, τον Οκτώβριο, ξεκίνησε η λειτουργία του με περισσότερους από 200 Έλληνες και διεθνείς φοιτητές, καθώς και επισκέπτες φοιτητές από πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, ακολουθώντας ένα ευέλικτο αμερικανικού τύπου πρόγραμμα σπουδών και ένα εκτεταμένο σύστημα υποτροφιών.
Η βραδιά των εγκαινίων αποτέλεσε παράλληλα κορύφωση μιας διαδρομής που ξεκινά πριν από 140 χρόνια και συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία του ίδιου του Ανατόλια, ενός εκπαιδευτικού οργανισμού που ξεκίνησε από τη Μικρά Ασία το 1886 και συνεχίζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με μια νέα πανεπιστημιακή ταυτότητα.
Η τελετή άνοιξε με την επίσημη ακαδημαϊκή πομπή των πρυτανικών αρχών και των μελών ΔΕΠ, οι οποίοι εισήλθαν στην αίθουσα με τις παραδοσιακές ακαδημαϊκές ενδυμασίες, ακολουθώντας το τυπικό, που εφαρμόζεται στα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.
Τον τόνο της βραδιάς έδωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Εφόρων του Ανατόλια, Albert Chip Elfner III, ο οποίος χαρακτήρισε τη στιγμή ιστορική τόσο για το ίδρυμα όσο και για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
«Για περισσότερα από 100 χρόνια, το Ανατόλια παραμένει προσηλωμένο στην αποστολή της εκπαιδευτικής αριστείας, συνδυάζοντας δημιουργικά τα ισχυρά στοιχεία της ελληνικής και της αμερικανικής εκπαιδευτικής παράδοσης», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η ίδρυση του πανεπιστημίου αποτελεί τη φυσική συνέχεια αυτής της διαδρομής. Ο κ. Elfner υπενθύμισε ότι το Ανατόλια επανιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1924, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, με μόλις 13 μαθητές, ενώ σήμερα εξυπηρετεί περισσότερους από 4.000 μαθητές και φοιτητές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο: την ανάδειξή μας σε ένα πλήρως αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για την εκπλήρωση ενός οράματος που καλλιεργήθηκε επί τέσσερις δεκαετίες από διαδοχικές διοικήσεις, εφόρους, μέλη ΔΕΠ και εργαζομένους.
Παράλληλα, παρουσίασε το διεθνές αποτύπωμα, που φιλοδοξεί να αποκτήσει το νέο ίδρυμα. «Ως Anatolia American University, βρισκόμαστε πλέον σε θέση να διαδραματίσουμε έναν ουσιαστικό και μετασχηματιστικό ρόλο στο εκπαιδευτικό τοπίο της χώρας. Φιλοδοξούμε να συμβάλουμε ώστε η Ελλάδα να αναδειχθεί σε διεθνή προορισμό σπουδών για φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο», σημείωσε.
Μεταφέροντας τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τη διοίκηση του ιδρύματος, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε την έναρξη λειτουργίας του Anatolia American University «νέο κεφάλαιο για τη Θεσσαλονίκη και για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα». Στην ομιλία της ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων και υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει πλέον τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. «Η εκπαίδευση δημιουργεί ευκαιρίες. Και οι ευκαιρίες δημιουργούν εμπιστοσύνη στο μέλλον», τόνισε.
Η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ιστορική πορεία του Ανατόλια: «Για 140 χρόνια το Ανατόλια επένδυσε στη γνώση, στον χαρακτήρα και στην ακαδημαϊκή αριστεία, προσφέροντας ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να προσφέρουν με τη σειρά τους στην κοινωνία», ανέφερε.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διεθνή διάσταση του νέου πανεπιστημίου, σημειώνοντας ότι ήδη περισσότεροι από 200 φοιτητές από 23 διαφορετικές χώρες έχουν επιλέξει να σπουδάσουν στο ίδρυμα. «Τα ελληνικά πανεπιστήμια επεκτείνουν τις διεθνείς τους συνεργασίες. Αναδύονται νέες ακαδημαϊκές ευκαιρίες. Η Ελλάδα γίνεται προορισμός για εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία», υπογράμμισε.
Η εκδήλωση σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά ιστορία του εκπαιδευτικού οργανισμού Ανατόλια, αλλά και μια ιστορική καμπή για το ελληνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς το νέο πανεπιστήμιο αποτελεί το πρώτο ίδρυμα, που αδειοδοτήθηκε στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.).
Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Ανατόλια, με αριθμό μητρώου Ν.Π.Π.Ε. 001, έλαβε την επίσημη άδεια λειτουργίας στα τέλη Αυγούστου του 2025, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους εξασφάλισε την πιστοποίηση όλων των προγραμμάτων σπουδών του ήδη από την πρώτη φάση αξιολογήσεων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
Αμέσως μόλις εξασφάλισε την πιστοποίηση, τον Οκτώβριο, ξεκίνησε η λειτουργία του με περισσότερους από 200 Έλληνες και διεθνείς φοιτητές, καθώς και επισκέπτες φοιτητές από πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, ακολουθώντας ένα ευέλικτο αμερικανικού τύπου πρόγραμμα σπουδών και ένα εκτεταμένο σύστημα υποτροφιών.
Η βραδιά των εγκαινίων αποτέλεσε παράλληλα κορύφωση μιας διαδρομής που ξεκινά πριν από 140 χρόνια και συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία του ίδιου του Ανατόλια, ενός εκπαιδευτικού οργανισμού που ξεκίνησε από τη Μικρά Ασία το 1886 και συνεχίζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με μια νέα πανεπιστημιακή ταυτότητα.
Η τελετή άνοιξε με την επίσημη ακαδημαϊκή πομπή των πρυτανικών αρχών και των μελών ΔΕΠ, οι οποίοι εισήλθαν στην αίθουσα με τις παραδοσιακές ακαδημαϊκές ενδυμασίες, ακολουθώντας το τυπικό, που εφαρμόζεται στα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.
Η ακαδημαϊκή πομπή και η έναρξη μιας νέας περιόδου
Τον τόνο της βραδιάς έδωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Εφόρων του Ανατόλια, Albert Chip Elfner III, ο οποίος χαρακτήρισε τη στιγμή ιστορική τόσο για το ίδρυμα όσο και για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
«Για περισσότερα από 100 χρόνια, το Ανατόλια παραμένει προσηλωμένο στην αποστολή της εκπαιδευτικής αριστείας, συνδυάζοντας δημιουργικά τα ισχυρά στοιχεία της ελληνικής και της αμερικανικής εκπαιδευτικής παράδοσης», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η ίδρυση του πανεπιστημίου αποτελεί τη φυσική συνέχεια αυτής της διαδρομής. Ο κ. Elfner υπενθύμισε ότι το Ανατόλια επανιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1924, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, με μόλις 13 μαθητές, ενώ σήμερα εξυπηρετεί περισσότερους από 4.000 μαθητές και φοιτητές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο: την ανάδειξή μας σε ένα πλήρως αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για την εκπλήρωση ενός οράματος που καλλιεργήθηκε επί τέσσερις δεκαετίες από διαδοχικές διοικήσεις, εφόρους, μέλη ΔΕΠ και εργαζομένους.
Παράλληλα, παρουσίασε το διεθνές αποτύπωμα, που φιλοδοξεί να αποκτήσει το νέο ίδρυμα. «Ως Anatolia American University, βρισκόμαστε πλέον σε θέση να διαδραματίσουμε έναν ουσιαστικό και μετασχηματιστικό ρόλο στο εκπαιδευτικό τοπίο της χώρας. Φιλοδοξούμε να συμβάλουμε ώστε η Ελλάδα να αναδειχθεί σε διεθνή προορισμό σπουδών για φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο», σημείωσε.
Μεταφέροντας τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τη διοίκηση του ιδρύματος, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε την έναρξη λειτουργίας του Anatolia American University «νέο κεφάλαιο για τη Θεσσαλονίκη και για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα». Στην ομιλία της ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων και υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει πλέον τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. «Η εκπαίδευση δημιουργεί ευκαιρίες. Και οι ευκαιρίες δημιουργούν εμπιστοσύνη στο μέλλον», τόνισε.
Το μήνυμα της κυβέρνησης: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει διεθνής εκπαιδευτικός κόμβος
Η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ιστορική πορεία του Ανατόλια: «Για 140 χρόνια το Ανατόλια επένδυσε στη γνώση, στον χαρακτήρα και στην ακαδημαϊκή αριστεία, προσφέροντας ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να προσφέρουν με τη σειρά τους στην κοινωνία», ανέφερε.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διεθνή διάσταση του νέου πανεπιστημίου, σημειώνοντας ότι ήδη περισσότεροι από 200 φοιτητές από 23 διαφορετικές χώρες έχουν επιλέξει να σπουδάσουν στο ίδρυμα. «Τα ελληνικά πανεπιστήμια επεκτείνουν τις διεθνείς τους συνεργασίες. Αναδύονται νέες ακαδημαϊκές ευκαιρίες. Η Ελλάδα γίνεται προορισμός για εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία», υπογράμμισε.
Αναφερόμενη στις προκλήσεις που δημιουργούν η τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι δημογραφικές μεταβολές, η κ. Ζαχαράκη χαρακτήρισε την εκπαίδευση «πηγή ανθεκτικότητας, κοινωνικής συνοχής και εμπιστοσύνης στο μέλλον».
Κλείνοντας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τον ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας: «Η εκπαίδευση δημιουργεί ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες αναπτύσσουν ταλέντα. Και τα ταλέντα διαμορφώνουν το μέλλον. Αυτή είναι η υπόσχεση του Anatolia American University. Αυτή είναι η υπόσχεση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα».
Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η παρέμβαση του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, ο οποίος συνέδεσε τη λειτουργία του νέου πανεπιστημίου με τον ευρύτερο στόχο μετατροπής της Θεσσαλονίκης σε διεθνές ακαδημαϊκό κέντρο.
«Αυτό που συζητάμε σήμερα δεν είναι απλώς η παρουσία ενός νέου πανεπιστημιακού ιδρύματος στη χώρα μας. Είναι η συζήτηση για το πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια», σημείωσε.
Ο κ. Παπαϊωάννου υποστήριξε ότι η εποχή των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων γύρω από την ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να δώσει τη θέση της σε μια συζήτηση για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας: «Να μη μιλήσουμε με όρους φόβου αλλά με όρους αυτοπεποίθησης. Να μη δούμε την αλλαγή ως απειλή αλλά ως ευκαιρία», ανέφερε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων μπορεί να ενισχύσει το συνολικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό αποτύπωμα της χώρας, προσελκύοντας φοιτητές, ερευνητές, συνεργασίες και επενδύσεις στη γνώση.
Ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, σημείωσε, ότι διαθέτει ήδη ένα ισχυρό οικοσύστημα πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων τεχνολογίας και πολυεθνικών εταιρειών. «Ίσως ήρθε η ώρα να δούμε τη Θεσσαλονίκη ως μια πόλη που μπορεί να γίνει ακαδημαϊκό κέντρο της ευρύτερης περιοχής», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η ομιλία του προέδρου του Ανατόλια, Δρα Πάνου Βλάχου, ο οποίος συνέδεσε τη σημερινή εξέλιξη με τη μακρά ιστορική πορεία του ιδρύματος. «Σήμερα δεν ανοίγουμε απλώς ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Ιδρύματός μας. Σήμερα υλοποιούμε ένα όραμα που μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά», ανέφερε.
Ο κ. Βλάχος αναφέρθηκε στην ίδρυση της πανεπιστημιακής βαθμίδας του Ανατόλια το 1894 με ειδική άδεια της Πολιτείας της Μασαχουσέτης, στη λειτουργία του ιδρύματος στη Μικρά Ασία και στη μετεγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη μετά το 1922. Υπενθύμισε ακόμη, ότι το 1981 οι Έφοροι του Ανατόλια δημιούργησαν το πρώτο αμερικανικού τύπου Liberal Arts College στη Βόρεια Ελλάδα, εισάγοντας μια εκπαιδευτική φιλοσοφία που στηριζόταν στη διεπιστημονικότητα, την κριτική σκέψη και τη στενή σχέση διδασκόντων και φοιτητών.
«Η ίδρυση του Anatolia American University αποτελεί την εκπλήρωση ενός οράματος που διαμορφώθηκε μέσα από γενιές ανθρώπων οι οποίοι πίστεψαν στη μεταμορφωτική δύναμη της εκπαίδευσης», υπογράμμισε.
Ο πρόεδρος του Ανατόλια στάθηκε επίσης στη διεθνή δραστηριότητα του οργανισμού. Όπως ανέφερε, σχεδόν 7.000 φοιτητές από κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ανατόλια, συμβάλλοντας με περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ στην τοπική οικονομία.
Παράλληλα, τόνισε ότι η λειτουργία του πανεπιστημίου μπορεί να συμβάλει στην ανάσχεση του brain drain, στον επαναπατρισμό ακαδημαϊκών και επιστημόνων και στη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών για τη Βόρεια Ελλάδα. «Με το Anatolia American University συνεχίζουμε αυτή την πορεία, δημιουργώντας ένα πανεπιστήμιο που συνδέει τη γνώση με την κοινωνική πρόοδο, τη διεθνή συνεργασία και τις ανάγκες του μέλλοντος», ανέφερε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. «Στόχος μας δεν είναι μόνο να προσαρμοστούμε στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά να συμβάλουμε στη διαμόρφωσή τους με τρόπο που ενισχύει τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ανθρώπινη σύνδεση», επεσήμανε.
Κλείνοντας, χρησιμοποίησε μια εικόνα, που αποτύπωσε συμβολικά τη συνέχεια της ιστορίας του ιδρύματος: «Πριν από έναν αιώνα μεταφέραμε μια σπίθα από τη Μικρά Ασία στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, αυτή η σπίθα γίνεται φάρος που φωτίζει τον δρόμο για τις επόμενες γενιές».
Το ακαδημαϊκό στίγμα του νέου Ιδρύματος παρουσίασε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ανατόλια, Δρ Στάμος Καραμούζης.
Ξεκίνησε διευκρινίζοντας, ότι ο ρόλος του Anatolia American University δεν είναι να ανταγωνιστεί τα δημόσια πανεπιστήμια, ούτε να κάνει αναπαραγωγή όσων ήδη προσφέρουν. «Η Ελλάδα διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο δημόσιων πανεπιστημίων. Η χώρα δεν χρειάζεται ιδρύματα που απλώς αντιγράφουν όσα ήδη υπάρχουν. Χρειάζεται ιδρύματα που λειτουργούν συμπληρωματικά, φέρνοντας καινοτομία και διεθνή προσανατολισμό», τόνισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο πανεπιστήμιο θα προσφέρει «μια αυθεντική αμερικανικού τύπου πανεπιστημιακή εμπειρία», βασισμένη στην ακαδημαϊκή αυστηρότητα, την πνευματική ελευθερία, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών.
Ο κ. Καραμούζης περιέγραψε ένα μοντέλο εκπαίδευσης με μικρά τμήματα, χαμηλή αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες, εξατομικευμένη καθοδήγηση, εκτεταμένο πρόγραμμα υποτροφιών και ισχυρή σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω πρακτικών ασκήσεων, συνεργασιών με επιχειρήσεις και συμμετοχής σε πραγματικά έργα.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην έρευνα, την οποία χαρακτήρισε θεμέλιο της πανεπιστημιακής ταυτότητας του ιδρύματος. «Τα πανεπιστήμια δεν πρέπει μόνο να μεταδίδουν γνώση αλλά και να παράγουν γνώση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η προσέλκυση διακεκριμένων ερευνητών και η ανάπτυξη διεθνών ερευνητικών συνεργασιών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελετή εγκαινίων είχε η παρουσία του Mark Durkin, Αντιπρύτανη Συνεργασιών και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Open University του Ηνωμένου Βασιλείου, στρατηγικού ακαδημαϊκού εταίρου του νέου πανεπιστημίου.
Ο κ. Durkin περιέγραψε τη δωδεκαετή συνεργασία των δύο ιδρυμάτων ως σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στις κοινές αξίες και στην πεποίθηση ότι η εκπαίδευση μπορεί να αλλάξει ζωές: «Το Open University και το Anatolia American University συνδέονται από μια βαθιά και ουσιαστική αποστολή: να διευρύνουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη και να διασφαλίζουν ότι η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας είναι προσβάσιμη σε όλους», ανέφερε.
Ο ίδιος, έκανε λόγο και για τη σημασία της ισότητας των ευκαιριών: «Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι των οποίων οι προοπτικές περιορίζονται όχι από τις ικανότητές τους αλλά από τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Συνεργασίες όπως αυτή στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα: ότι οι ευκαιρίες δεν πρέπει να αποτελούν προνόμιο των λίγων αλλά να είναι διαθέσιμες σε όλους».
Χαρακτήρισε, τέλος, το Anatolia American University παράδειγμα του πώς δύο πανεπιστήμια μπορούν να συνεργαστούν όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και γύρω από κοινές αξίες και κοινωνικούς στόχους.
Στα εγκαίνια, χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο επιτετραμμένος της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Joshua Huck, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.
Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ Περικλής Μήτκας, ο πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ Ορέστης Καλογήρου, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, ο αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σταμάτης Αγγελόπουλος και ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΔΙΚΕΜΕΣ Αλέξης Φυλακτόπουλος.
Κλείνοντας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τον ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας: «Η εκπαίδευση δημιουργεί ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες αναπτύσσουν ταλέντα. Και τα ταλέντα διαμορφώνουν το μέλλον. Αυτή είναι η υπόσχεση του Anatolia American University. Αυτή είναι η υπόσχεση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα».
Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η παρέμβαση του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, ο οποίος συνέδεσε τη λειτουργία του νέου πανεπιστημίου με τον ευρύτερο στόχο μετατροπής της Θεσσαλονίκης σε διεθνές ακαδημαϊκό κέντρο.
«Αυτό που συζητάμε σήμερα δεν είναι απλώς η παρουσία ενός νέου πανεπιστημιακού ιδρύματος στη χώρα μας. Είναι η συζήτηση για το πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια», σημείωσε.
Ο κ. Παπαϊωάννου υποστήριξε ότι η εποχή των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων γύρω από την ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να δώσει τη θέση της σε μια συζήτηση για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας: «Να μη μιλήσουμε με όρους φόβου αλλά με όρους αυτοπεποίθησης. Να μη δούμε την αλλαγή ως απειλή αλλά ως ευκαιρία», ανέφερε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων μπορεί να ενισχύσει το συνολικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό αποτύπωμα της χώρας, προσελκύοντας φοιτητές, ερευνητές, συνεργασίες και επενδύσεις στη γνώση.
Ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, σημείωσε, ότι διαθέτει ήδη ένα ισχυρό οικοσύστημα πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων τεχνολογίας και πολυεθνικών εταιρειών. «Ίσως ήρθε η ώρα να δούμε τη Θεσσαλονίκη ως μια πόλη που μπορεί να γίνει ακαδημαϊκό κέντρο της ευρύτερης περιοχής», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η ομιλία του προέδρου του Ανατόλια, Δρα Πάνου Βλάχου, ο οποίος συνέδεσε τη σημερινή εξέλιξη με τη μακρά ιστορική πορεία του ιδρύματος. «Σήμερα δεν ανοίγουμε απλώς ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Ιδρύματός μας. Σήμερα υλοποιούμε ένα όραμα που μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά», ανέφερε.
Ένα όραμα που ξεπερνά τα 100 χρόνια
Ο κ. Βλάχος αναφέρθηκε στην ίδρυση της πανεπιστημιακής βαθμίδας του Ανατόλια το 1894 με ειδική άδεια της Πολιτείας της Μασαχουσέτης, στη λειτουργία του ιδρύματος στη Μικρά Ασία και στη μετεγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη μετά το 1922. Υπενθύμισε ακόμη, ότι το 1981 οι Έφοροι του Ανατόλια δημιούργησαν το πρώτο αμερικανικού τύπου Liberal Arts College στη Βόρεια Ελλάδα, εισάγοντας μια εκπαιδευτική φιλοσοφία που στηριζόταν στη διεπιστημονικότητα, την κριτική σκέψη και τη στενή σχέση διδασκόντων και φοιτητών.
«Η ίδρυση του Anatolia American University αποτελεί την εκπλήρωση ενός οράματος που διαμορφώθηκε μέσα από γενιές ανθρώπων οι οποίοι πίστεψαν στη μεταμορφωτική δύναμη της εκπαίδευσης», υπογράμμισε.
Ο πρόεδρος του Ανατόλια στάθηκε επίσης στη διεθνή δραστηριότητα του οργανισμού. Όπως ανέφερε, σχεδόν 7.000 φοιτητές από κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ανατόλια, συμβάλλοντας με περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ στην τοπική οικονομία.
Παράλληλα, τόνισε ότι η λειτουργία του πανεπιστημίου μπορεί να συμβάλει στην ανάσχεση του brain drain, στον επαναπατρισμό ακαδημαϊκών και επιστημόνων και στη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών για τη Βόρεια Ελλάδα. «Με το Anatolia American University συνεχίζουμε αυτή την πορεία, δημιουργώντας ένα πανεπιστήμιο που συνδέει τη γνώση με την κοινωνική πρόοδο, τη διεθνή συνεργασία και τις ανάγκες του μέλλοντος», ανέφερε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. «Στόχος μας δεν είναι μόνο να προσαρμοστούμε στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά να συμβάλουμε στη διαμόρφωσή τους με τρόπο που ενισχύει τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ανθρώπινη σύνδεση», επεσήμανε.
Κλείνοντας, χρησιμοποίησε μια εικόνα, που αποτύπωσε συμβολικά τη συνέχεια της ιστορίας του ιδρύματος: «Πριν από έναν αιώνα μεταφέραμε μια σπίθα από τη Μικρά Ασία στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, αυτή η σπίθα γίνεται φάρος που φωτίζει τον δρόμο για τις επόμενες γενιές».
Το ακαδημαϊκό στίγμα του νέου Ιδρύματος παρουσίασε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ανατόλια, Δρ Στάμος Καραμούζης.
Το μοντέλο του νέου πανεπιστημίου
Ξεκίνησε διευκρινίζοντας, ότι ο ρόλος του Anatolia American University δεν είναι να ανταγωνιστεί τα δημόσια πανεπιστήμια, ούτε να κάνει αναπαραγωγή όσων ήδη προσφέρουν. «Η Ελλάδα διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο δημόσιων πανεπιστημίων. Η χώρα δεν χρειάζεται ιδρύματα που απλώς αντιγράφουν όσα ήδη υπάρχουν. Χρειάζεται ιδρύματα που λειτουργούν συμπληρωματικά, φέρνοντας καινοτομία και διεθνή προσανατολισμό», τόνισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο πανεπιστήμιο θα προσφέρει «μια αυθεντική αμερικανικού τύπου πανεπιστημιακή εμπειρία», βασισμένη στην ακαδημαϊκή αυστηρότητα, την πνευματική ελευθερία, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών.
Ο κ. Καραμούζης περιέγραψε ένα μοντέλο εκπαίδευσης με μικρά τμήματα, χαμηλή αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες, εξατομικευμένη καθοδήγηση, εκτεταμένο πρόγραμμα υποτροφιών και ισχυρή σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω πρακτικών ασκήσεων, συνεργασιών με επιχειρήσεις και συμμετοχής σε πραγματικά έργα.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην έρευνα, την οποία χαρακτήρισε θεμέλιο της πανεπιστημιακής ταυτότητας του ιδρύματος. «Τα πανεπιστήμια δεν πρέπει μόνο να μεταδίδουν γνώση αλλά και να παράγουν γνώση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η προσέλκυση διακεκριμένων ερευνητών και η ανάπτυξη διεθνών ερευνητικών συνεργασιών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελετή εγκαινίων είχε η παρουσία του Mark Durkin, Αντιπρύτανη Συνεργασιών και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Open University του Ηνωμένου Βασιλείου, στρατηγικού ακαδημαϊκού εταίρου του νέου πανεπιστημίου.
Η στρατηγική συμμαχία με το Open University
Ο κ. Durkin περιέγραψε τη δωδεκαετή συνεργασία των δύο ιδρυμάτων ως σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στις κοινές αξίες και στην πεποίθηση ότι η εκπαίδευση μπορεί να αλλάξει ζωές: «Το Open University και το Anatolia American University συνδέονται από μια βαθιά και ουσιαστική αποστολή: να διευρύνουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη και να διασφαλίζουν ότι η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας είναι προσβάσιμη σε όλους», ανέφερε.
Ο ίδιος, έκανε λόγο και για τη σημασία της ισότητας των ευκαιριών: «Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι των οποίων οι προοπτικές περιορίζονται όχι από τις ικανότητές τους αλλά από τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Συνεργασίες όπως αυτή στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα: ότι οι ευκαιρίες δεν πρέπει να αποτελούν προνόμιο των λίγων αλλά να είναι διαθέσιμες σε όλους».
Χαρακτήρισε, τέλος, το Anatolia American University παράδειγμα του πώς δύο πανεπιστήμια μπορούν να συνεργαστούν όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και γύρω από κοινές αξίες και κοινωνικούς στόχους.
Στα εγκαίνια, χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο επιτετραμμένος της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Joshua Huck, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.
Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ Περικλής Μήτκας, ο πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ Ορέστης Καλογήρου, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, ο αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σταμάτης Αγγελόπουλος και ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΔΙΚΕΜΕΣ Αλέξης Φυλακτόπουλος.
Το γκονγκ που σήμανε την έναρξη του ΠανεπιστημίουΗ βραδιά ολοκληρώθηκε με εμφάνιση της Χορωδίας του Συλλόγου Αποφοίτων του Κολλεγίου Ανατόλια και κορυφώθηκε με μια συμβολική τελετή που χρησιμοποιείται διεθνώς για να σηματοδοτήσει την έναρξη νέων εγχειρημάτων. Με το χτύπημα του γκονγκ από τον Albert Chip Elfner III, παρουσία εκατοντάδων αποφοίτων, φοιτητών, καθηγητών, εργαζομένων και φίλων του ιδρύματος, το Anatolia American University εγκαινίασε επίσημα τη νέα του ακαδημαϊκή εποχή, συμπυκνώνοντας με τον τρόπο αυτό τη μετάβαση ενός ιστορικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στην πλήρη πανεπιστημιακή του υπόσταση.
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