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Παναθηναϊκός: Με την εξάδα ξένων του 1ου τελικού και στον 2ο, εκτός πάλι ο Χουάντσο
Παναθηναϊκός: Με την εξάδα ξένων του 1ου τελικού και στον 2ο, εκτός πάλι ο Χουάντσο
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Κένεθ Φαρίντ δεν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για τον τελικό στο T-Center
Ίδια θα είναι η εξάδα του Παναθηναϊκού ενόψει του σημερινού (21:00) 2ου τελικού με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.
Όπως και στην αναμέτρηση του ΣΕΦ, έτσι και στο Game 2, ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.
Η εξάδα των ξένων του ΠΑΟ: Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Οσμάν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ.
Όπως και στην αναμέτρηση του ΣΕΦ, έτσι και στο Game 2, ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.
Η εξάδα των ξένων του ΠΑΟ: Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Οσμάν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ.
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