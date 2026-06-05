Παναθηναϊκός: Με την εξάδα ξένων του 1ου τελικού και στον 2ο, εκτός πάλι ο Χουάντσο
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Παναθηναϊκός: Με την εξάδα ξένων του 1ου τελικού και στον 2ο, εκτός πάλι ο Χουάντσο

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Κένεθ Φαρίντ δεν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για τον τελικό στο T-Center

Παναθηναϊκός: Με την εξάδα ξένων του 1ου τελικού και στον 2ο, εκτός πάλι ο Χουάντσο
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Ίδια θα είναι η εξάδα του Παναθηναϊκού ενόψει του σημερινού (21:00)  2ου τελικού με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.

Όπως και στην αναμέτρηση του ΣΕΦ, έτσι και στο Game 2, ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.

Η εξάδα των ξένων  του ΠΑΟ:  Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Οσμάν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ.
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