ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Μια «Αυτοψία» για τα γραφεία συνοικεσίων που ανθίζουν ξανά
GALA
Αυτοψία Αντώνης Σρόιτερ

Μια «Αυτοψία» για τα γραφεία συνοικεσίων που ανθίζουν ξανά

Το νέο επεισόδιο με τον Αντώνη Σρόιτερ έρχεται την Πέμπτη στις 23:30

Μια «Αυτοψία» για τα γραφεία συνοικεσίων που ανθίζουν ξανά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πώς και γιατί τα παραδοσιακά γραφεία συνοικεσίων ανθίζουν ξανά; Τι κάνει τους αδέσμευτους, στην εποχή του διαδικτύου και της ελευθερίας, να απευθυνθούν στους «ειδικούς» για να βρουν ταίρι; Τι «ψάχνουν» οι γυναίκες και τι οι άντρες;

Η «Αυτοψία» προσεγγίζει το θέμα των γνωριμιών, που χρόνια τώρα απασχολεί τους αδέσμευτους όλων των ηλικιών κι αλλάζει τρόπο και έκφραση, ανά εποχή. Ο Αντώνης Σρόιτερ συνομιλεί με ανθρώπους που ακολούθησαν το trend της εποχής, κάνοντας γνωριμίες μέσω εφαρμογών, αλλά κατέληξαν να αναζητήσουν σύντροφο μέσω… συνοικεσίου.

Το νέο επεισόδιο της «Αυτοψίας» με τον Αντώνη Σρόιτερ έρχεται, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, στις 23:30.

Δείτε το τρέιλερ

Αυτοψία | Πέμπτη 23:30
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης