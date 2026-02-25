Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Μια «Αυτοψία» για τα γραφεία συνοικεσίων που ανθίζουν ξανά
Το νέο επεισόδιο με τον Αντώνη Σρόιτερ έρχεται την Πέμπτη στις 23:30
Πώς και γιατί τα παραδοσιακά γραφεία συνοικεσίων ανθίζουν ξανά; Τι κάνει τους αδέσμευτους, στην εποχή του διαδικτύου και της ελευθερίας, να απευθυνθούν στους «ειδικούς» για να βρουν ταίρι; Τι «ψάχνουν» οι γυναίκες και τι οι άντρες;
Η «Αυτοψία» προσεγγίζει το θέμα των γνωριμιών, που χρόνια τώρα απασχολεί τους αδέσμευτους όλων των ηλικιών κι αλλάζει τρόπο και έκφραση, ανά εποχή. Ο Αντώνης Σρόιτερ συνομιλεί με ανθρώπους που ακολούθησαν το trend της εποχής, κάνοντας γνωριμίες μέσω εφαρμογών, αλλά κατέληξαν να αναζητήσουν σύντροφο μέσω… συνοικεσίου.
Το νέο επεισόδιο της «Αυτοψίας» με τον Αντώνη Σρόιτερ έρχεται, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, στις 23:30.
Δείτε το τρέιλερ
