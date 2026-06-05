Είναι αδιανόητο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα, λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης
Είναι αδιανόητο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα, λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εξέφρασε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο ξεχωριστών ψηφοδελτίων μεταξύ του κόμματος και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Κατηγορηματικά αντίθετος στο ενδεχόμενο να συνυπάρχουν διαφορετικές εκλογικές λίστες ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και την ΕΛΑΣ εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κουμουνδούρου, Κώστας Ζαχαριάδης.
«Είναι αδιανόητο να κατέβει αντιπαραθετικά ψηφοδέλτιο» τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης με φόντο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, συμπληρώνοντας πως «πρέπει να παρακολουθήσουμε με θετικό τρόπο τις ανασυνθετικές διαδικασίες που συντελούνται δίπλα μας και να συμβάλλουμε θετικά σε αυτές».
Πολύ περισσότερο, ότι «παλέψαμε πολύ για αυτές τις διαδικασίες» κατέληξε ο Κώστας Ζαχαριάδης.
«Είναι αδιανόητο να κατέβει αντιπαραθετικά ψηφοδέλτιο» τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης με φόντο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, συμπληρώνοντας πως «πρέπει να παρακολουθήσουμε με θετικό τρόπο τις ανασυνθετικές διαδικασίες που συντελούνται δίπλα μας και να συμβάλλουμε θετικά σε αυτές».
Πολύ περισσότερο, ότι «παλέψαμε πολύ για αυτές τις διαδικασίες» κατέληξε ο Κώστας Ζαχαριάδης.
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