Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Η Αυτοψία ανοίγει την πύλη του μοναδικού σωφρονιστικού καταστήματος στην Ελλάδα για οικονομικά εγκλήματα
Η Αυτοψία ανοίγει την πύλη του μοναδικού σωφρονιστικού καταστήματος στην Ελλάδα για οικονομικά εγκλήματα
Το νέο επεισόδιο μέσα από τις φυλακές της Χαλκίδας έρχεται στον ALPHA την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 23:30
Η «Αυτοψία» ανοίγει την πύλη των Φυλακών της Χαλκίδας, του μοναδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος στην Ελλάδα με καταδικασθέντες για οικονομικά εγκλήματα.
Ο Αντώνης Σρόιτερ συναντά ανθρώπους που ενώ είχαν μόρφωση, κοινωνική καταξίωση, σπουδαία καριέρα εξαπάτησαν, έκλεψαν, καταστράφηκαν και κατέληξαν στη φυλακή. Με την κάμερα της εκπομπής, καταγράφει τις ιστορίες του Κωνσταντίνου, που «άρπαξε» εννέα εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο, του Γιάννη, που «εφηύρε» την κομπίνα με τις ενοικιάσεις σπιτιών, τα οποία ανήκουν σε άλλους, του Γιώργου, που έκανε πλαστογραφίες και αγοραπωλησίες ακινήτων, αλλά και του Κώστα, που τα δανεικά ήταν αγύριστα.
Η ζωή από την «χλιδή» στη φυλακή. Η εργασία από το γραφείο στο υφαντουργείο. Και η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος τηλεδίκης. Το νέο επεισόδιο της «Αυτοψίας» έρχεται στον ALPHA την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 23:30.
Δείτε το τρέιλερ
Ο Αντώνης Σρόιτερ συναντά ανθρώπους που ενώ είχαν μόρφωση, κοινωνική καταξίωση, σπουδαία καριέρα εξαπάτησαν, έκλεψαν, καταστράφηκαν και κατέληξαν στη φυλακή. Με την κάμερα της εκπομπής, καταγράφει τις ιστορίες του Κωνσταντίνου, που «άρπαξε» εννέα εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο, του Γιάννη, που «εφηύρε» την κομπίνα με τις ενοικιάσεις σπιτιών, τα οποία ανήκουν σε άλλους, του Γιώργου, που έκανε πλαστογραφίες και αγοραπωλησίες ακινήτων, αλλά και του Κώστα, που τα δανεικά ήταν αγύριστα.
Η ζωή από την «χλιδή» στη φυλακή. Η εργασία από το γραφείο στο υφαντουργείο. Και η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος τηλεδίκης. Το νέο επεισόδιο της «Αυτοψίας» έρχεται στον ALPHA την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 23:30.
Δείτε το τρέιλερ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα