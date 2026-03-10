Έλλη Τρίγγου: Δεν μου λέει κάτι ο γάμος, δεν θέλω να έχω έναν άντρα υπάλληλο
Θέλω να είμαστε ο καθένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, στη διαδρομή του, ανέφερε η ηθοποιός
Τη δική της οπτική για το γάμο μοιράστηκε η Έλλη Τρίγγου, επισημαίνοντας ότι δεν την εκφράζει η συγκεκριμένη κατάσταση, ούτε η παρουσία ενός άντρα στη ζωή της που θα την «υπηρετεί».
Η ηθοποιός, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου στην εκπομπή «Με τον Ρένο», εξήγησε ότι αισθάνεται καταπίεση από την υπερβολική αφοσίωση και πρόσθεσε πως επιθυμεί ένας σύντροφος να είναι ανεξάρτητος και αυτόνομος.
Παράλληλα, η Έλλη Τρίγγου εξήγησε ότι αντιλαμβάνεται τον γάμο ως μία συμφωνία, η οποία δεν της ταιριάζει: «Μάλλον δεν θέλω ανθρώπους ταγμένους σε μένα, όπως μόλις κατάλαβα, εδώ ενώπιον σου. Νομίζω ότι μέσα μου το ξέρω, τώρα το λέω και έξω μου. Φαίνεται, πως με βαραίνει ένας άντρας που είναι αφοσιωμένος σε μένα. Είναι δυνατόν; Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα "άντρας υπάλληλος". Δεν θέλω να έχω υπαλλήλους. Θέλω να είμαστε ο καθένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, στη διαδρομή του και στις παράλληλες πορείες μας να δίνουμε κανένα ραντεβού. Δεν μου λέει κάτι ο γάμος. Αισθάνομαι ότι ο γάμος είναι μια πολύ ωραία συμφωνία. Εξυπηρετεί κάποια πράγματα, τα οποία νιώθω ότι εγώ δεν τα χρειάζομαι. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι έχω να κερδίσω από αυτό».
