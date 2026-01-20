Έλλη Τρίγγου: Έκανα δουλειά με τον εαυτό μου, η οποία συνεχίζεται, έφτυσα αίμα
Ευχαριστώ την παλιά Έλλη, πλέον δεν χρειάζεται να έχω τόσο πολύ αγωνία και να νιώθω συνεχώς έναν κίνδυνο, σχολίασε η ηθοποιός
Στη δουλειά που έκανε με τον εαυτό της αναφέρθηκε η Έλλη Τρίγγου, τονίζοντας ότι η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, ενώ πρόσθεσε πως πέρασε από δύσκολες περιόδους για να φτάσει στο επίπεδο, που βρίσκεται σήμερα.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show», τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και μεταξύ άλλων μίλησε για τη συμφιλίωση με τον εαυτό της και τη δουλειά που έκανε, έτσι ώστε να δηλώνει πλέον πιο ήρεμη και ισορροπημένη.
Πιο αναλυτικά, η Έλλη Τρίγγου εξήγησε ότι σε σχέση με τον παλιό της εαυτό, πια έχει λιγότερη αγωνία: «Κάθομαι πια και ξεκουράζομαι και τρώω το γρασίδι μου, δεν χρειάζεται να τρέχω πια. Έφτυσα αίμα, τι να έγινε. Δουλειά με τον εαυτό μου και συνεχίζεται, και πάει καλά. Για την παλιά Έλλη, την ευχαριστώ καταρχάς, αλλά δεν χρειάζεται να έχει τόσο πολύ αγωνία και να νιώθει συνεχώς έναν κίνδυνο και μια απειλή για να προστατευτεί από κάτι. Όλα καλά, ο κόσμος είναι αυτός που είναι και θα συνεχίσει να είναι».
