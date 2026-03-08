Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: Είσαι όλα όσα ονειρευόμουν
GALA
Ευρυδίκη Βαλαβάνη Γρηγόρης Μόργκαν Γενέθλια

Η αθλητικογράφος ευχήθηκε και δημόσια στον σύζυγό της μέσα από τα social media

Μέσα από μία ανάρτηση στα social media η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ευχήθηκε και δημόσια στον Γρηγόρη Μόργκαν για τα γενέθλιά του. Η αθλητικογράφος δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία τους από καλοκαιρινές διακοπές, στην οποία ποζάρουν με μαγιό στην παραλία, και εξομολογήθηκε πως βρήκε σε εκείνον όσα είχε ονειρευτεί.  

«Είσαι όλα όσα ονειρευόμουν στον άνθρωπο που θα είχα δίπλα μου για να δημιουργήσουμε τη δική μας οικογένεια. Και κάπως η ζωή έκανε αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Χρόνια πολλά», έγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο Instagram, στέλνοντας τις ευχές της στον σύζυγό της.

Δείτε την ανάρτησή της

