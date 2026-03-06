Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου και Μαυρίδη για τη μεζονέτα στα νότια προάστια: Περνάει στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας
Ο κύριος Μαυρίδης θα πάει σε άλλη κατοικία, εξήγησε ο δικηγόρος του
Τέλος μπήκε στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Παπαρίζου και τον Τόνυ Μαυρίδη για τη μεζονέτα που είχαν αγοράσει στα νότια προάστια, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο του μουσικού παραγωγού, πλέον περνάει στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας.
Ο Ανδρέας Μήτσαινας μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 6 Μαρτίου, εξήγησε πως ο Τόνυ Μαυρίδης θα πρέπει να αποχωριστεί την κατοικία και το επόμενο διάστημα θα πέσουν και οι υπογραφές ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.
Ο δικηγόρος είπε αναλυτικά: «Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και η κυρία Παπαρίζου δέχτηκε κάποια από τα ζητούμενα του κυρίου Μαυρίδη, αλλά και ο κύριος Μαυρίδης δέχτηκε κάποια από τα ζητούμενα της κυρίας Παπαρίζου. Σ’ αυτή την αμοιβαιότητα κινήθηκαν και οι δύο πλευρές και η οποία αμοιβαιότητα έφερε τη λύση του ζητήματος. Πράγματι υπήρχε μία δικαστική απόφαση με την οποία η κυρία Παπαρίζου αξίωνε κάποια χρήματα που αφορούσαν τη χρήση του 50% της μεζονέτας. Εξηγήθηκε στην κυρία Παπαρίζου ο τρόπος και η μέθοδος που αυτά θα αποπληρωθούν και τελικώς όλα πήγαν καλώς. Οι υπογραφές θα πέσουν το επόμενο διάστημα και το περιεχόμενο το έχουμε προσυμφωνήσει. Δεν ξέρω αν θα παραβρεθούν στην υπογραφή του συμφωνητικού ο κύριος Μαυρίδης και η κυρία Παπαρίζου. Ο κύριος Μαυρίδης αντιμετωπίζει ένα ζήτημα με τον πατέρα του και είναι εκτός Αθηνών, άρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Πάντως έχω την εντολή και την εξουσιοδότηση να κάνω ό,τι είναι αναγκαίο για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία».
Και πρόσθεσε: «Το ακίνητο αυτό ο κύριος Μαυρίδης θα το αποχωριστεί, διότι έχουν συντρέξει λόγοι που του επιβάλλουν να μεταφέρει το στούντιο στο οποίο ηχογραφεί, για να έχει μία καλύτερη, αν θέλετε, εργασιακή παρουσία και το τελευταίο πράγμα το οποίο θα σκεφτόταν ήταν να εγκαταλείψει τη δουλειά του και να αντιδικεί για ένα ακίνητο, το οποίο εν πάση περιπτώσει μπορεί να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε άλλη κατοικία. Αυτό το σπίτι θα παραμείνει, με βάση τα μέχρι τώρα συμφωνημένα, στην κυρία Παπαρίζου σε πλήρη κατά κυριότητα και κατ’ επέκταση ο κύριος Μαυρίδης θα πάει σε άλλη κατοικία».
Το πρώην ζευγάρι είχε αποκτήσει από κοινού την κατοικία στη Γλυφάδα, μέσω δανείου, το 2006, την οποία μετά τον χωρισμό τους δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε ποιον θα καταλήξει, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στα δικαστήρια.
