Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου και Μαυρίδη για τη μεζονέτα στα νότια προάστια: Περνάει στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας

Ανδρέας Μήτσαινας μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 6 Μαρτίου, εξήγησε πως ο Τόνυ Μαυρίδης θα πρέπει να αποχωριστεί την κατοικία και το επόμενο διάστημα θα πέσουν και οι υπογραφές ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.





Το πρώην ζευγάρι είχε αποκτήσει από κοινού την κατοικία στη Γλυφάδα, μέσω δανείου, το 2006, την οποία μετά τον χωρισμό τους δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε ποιον θα καταλήξει, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στα δικαστήρια.