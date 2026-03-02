Η φωτογραφία του Τόνυ Μαυρίδη με τον πατέρα του στο νοσοκομείο: «Κράτα γερά»
Η φωτογραφία του Τόνυ Μαυρίδη με τον πατέρα του στο νοσοκομείο: «Κράτα γερά»

Ο μουσικός παραγωγός ευχήθηκε στον πατέρα του για τα γενέθλιά του με μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Η φωτογραφία του Τόνυ Μαυρίδη με τον πατέρα του στο νοσοκομείο: «Κράτα γερά»
Ιωάννα Μαρίνου
Με μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο ευχήθηκε στον πατέρα του για τα γενέθλιά του ο Τόνυ Μαυρίδης.

Ο μουσικός παραγωγός, την Κυριακή 1 Μαρτίου, αποκάλυψε μέσα από μία ανάρτησή του στο Instagram πως ο πατέρας του νοσηλεύεται αλλά παραμένει αισιόδοξος για εκείνον και αναφέρει πως μπορεί να μην κατάφεραν φέτος να γιορτάσουν όπως θα ήθελαν, ωστόσο έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους για να το κάνουν.

Ο Τόνυ Μαυρίδης έγραψε χαρακτηριστικά: «Μπαμπά μου χρόνια πολλά δυστυχώς αυτά τα γενέθλια σου θα τα κάνουμε όμως σύντομα θα γίνεις καλά και έχουμε όλα τα χρόνια μπροστά μας. Κράτα γερά».

Δείτε τη φωτογραφία

Η φωτογραφία του Τόνυ Μαυρίδη με τον πατέρα του στο νοσοκομείο: «Κράτα γερά»
Ιωάννα Μαρίνου

