Η Έλενα Παπαρίζου και ο Τόνυ Μαυρίδης κατέληξαν σε εξωδικαστική συμφωνία για τη μεζονέτα της Γλυφάδας
Το πρώην ζευγάρι είχε αποκτήσει από κοινού την κατοικία στα νότια προάστια, μέσω δανείου

Γεωργία Κοτζιά
Μια εξωδικαστική συμφωνία φαίνεται πως οδεύει να βάλει τέλος στη διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Παπαρίζου και τον πρώην σύντροφό της, Τόνυ Μαυρίδη, για τη μεζονέτα στη Γλυφάδα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του τελευταίου.  Το πρώην ζευγάρι είχε αποκτήσει από κοινού την κατοικία στα νότια προάστια, μέσω δανείου.

Το τελευταίο διάστημα, ο Τόνυ Μαυρίδης έχει αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να αποδεσμεύσει την Έλενα Παπαρίζου από οποιαδήποτε υποχρέωση σχετίζεται με αυτό το δάνειο.

Ο δικηγόρος του Τόνυ Μαυρίδη, Ανδρέας Μήτσαινας, μιλώντας στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», διέψευσε τα δημοσιεύματα που ανέφεραν τελεσίγραφα και εντάσεις, τονίζοντας ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει ανοιχτή και ότι υπάρχει «χρυσή τομή» για την επίλυση της υπόθεσης.

«Υπάρχει εξωδικαστική λύση που θα τηρηθεί. Δεν υπάρχει ευκολία στα ζευγάρια μετά τον χωρισμό», συμπλήρωσε, επισημαίνοντας τις συναισθηματικές και πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο δικηγόρος διευκρίνισε πως οι αναφορές σε τελεσίγραφα ήταν ανακριβείς, καθώς υπήρξε μόνο καθυστέρηση λόγω διαδικαστικών θεμάτων με την τράπεζα. «Ζήτησε ένα μικρό χρονικό διάστημα για να ωριμάσουν κάποια εργασιακά δικαιώματα για να μπει στη δανειακή σχέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι υπάρχει συνιδιοκτησία στο ακίνητο και πως η τραγουδίστρια έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το ποσοστό του πρώην συντρόφου της: «Αν θέλει να αγοράσει το 50% η κυρία Παπαρίζου, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση».

Τόνισε επίσης ότι ο Τόνυ Μαυρίδης δεν έχει αθετήσει καμία από τις υποχρεώσεις του: «Ο κύριος Μαυρίδης δεν έχει αθετήσει τίποτα από όσα έχει πει. Τα τελεσίγραφα δίνονται ενόψει πολεμικών γεγονότων. Υπάρχει εξωδικαστική λύση που θα τηρηθεί».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο Ανδρές  Μήτσαινας υπογράμμισε ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να διατηρήσουν ήπιους τόνους, αποφεύγοντας περαιτέρω εντάσεις.



