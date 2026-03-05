Η Ντέμι Λοβάτο μίλησε για τις σχέσεις που έκανε ως έφηβη με ενήλικους άντρες: Γιατί ο φίλος μου ήταν 30; Αυτό δεν ήταν σωστό
Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι το γεγονός πως εργαζόταν σαν ενήλικη την έκανε να θέλει να συμπεριφέρεται αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε λανθασμένες επιλογές στην προσωπική της ζωή

Ιωάννα Μαρίνου
Για τις σχέσεις που έκανε σε νεαρή ηλικία, μίλησε η Ντέμι Λοβάτο, επισημαίνοντας ότι ως έφηβη είχε συνάψει δεσμό με άντρα ηλικίας 30 ετών.

Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο podcast «Baby, This Is Keke Palmer» και συζήτησε με την παρουσιάστρια, Κίκι Πάλμερ, για την εμπειρία τους ως παιδιά που μπήκαν στον χώρο του θεάματος και τον αντίκτυπο που είχε αυτό στη ζωή τους, όπως και στους άντρες με τους οποίους ήρθαν κοντά.

Η Πάλμερ είπε αρχικά: «Νιώθω ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι αυτά είχαμε να αντιμετωπίσουμε, ξέρεις; Βρέθηκα να βγαίνω με κάποιον. Είμαι 15. Γιατί ο φίλος μου είναι 20;», με τη Λοβάτο να αναφέρει με τη σειρά της: «Γιατί ο δικός μου φίλος ήταν 30; Καταλαβαίνεις τι λέω;».

Demi Lovato on Healing, Marriage, & Life After Child Stardom


Οι δύο γυναίκες συμφώνησαν ότι δυσκολεύονταν να βρουν ανθρώπους της ηλικίας τους που να καταλαβαίνουν τη ζωή που ζούσαν τότε. Η Λοβάτο πρόσθεσε: «Αλλά το βλέπεις εκ των υστέρων. Όταν έγινα 30, σκέφτηκα ότι αυτό δεν είναι σωστό».

Η τραγουδίστρια φαίνεται πως αναφερόταν στη σχέση της με τον ηθοποιό Γουίλμερ Βαλντεράμα, με τον οποίο ξεκίνησε επίσημα να βγαίνει όταν εκείνη ήταν 18 ετών και εκείνος 30. Η ίδια είχε περιγράψει στο παρελθόν ότι ένιωσε να τον ερωτεύεται με την πρώτη ματιά όταν τον συνάντησε για πρώτη φορά, σε ηλικία μόλις 17 ετών. «Αφού έγινα 18, αρχίσαμε να βγαίνουμε. Νομίζω ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και δεν πιστεύω πραγματικά σε αυτό, αλλά πιστεύω ότι συνέβη», είχε πει.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Πάλμερ αναφέρθηκε στη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι ορισμένοι μεγαλύτεροι άνθρωποι στη ζωή της εκμεταλλεύονταν την κατάσταση, με τη Λοβάτο να σχολιάζει: «Ειδικά αν έχεις και μια πιο ώριμη ψυχή. Ειδικά αν είσαι πιο ώριμη για την ηλικία σου».

Η Λοβάτο, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην παιδική τηλεοπτική σειρά «Barney & Friends» το 2002, μίλησε έπειτα για το γεγονός πως επειδή εργαζόταν σαν ενήλικη, ήθελε να συμπεριφέρεται και σαν ενήλικη, κάτι που, όπως είπε, την οδήγησε σε λανθασμένες επιλογές. «Για μένα ήταν σαν να είχα ένα μότο που έλεγε: “αν πρόκειται να δουλεύω σαν ενήλικη, τότε θα διασκεδάζω σαν ενήλικη”», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Και μπλέχτηκα με κάποια άσχημα πράγματα σε πολύ μικρή ηλικία και τότε άρχισα να αυτοθεραπεύομαι. Μακάρι να είχα παραμείνει πιο συγκεντρωμένη».

Η 33χρονη τραγουδίστρια, παραδέχθηκε ότι πιστεύει πως η ζωή της «θα είχε πάρει διαφορετική κατεύθυνση» και ότι ίσως να μην είχε αντιμετωπίσει στον ίδιο βαθμό προβλήματα με την κατάχρηση ουσιών, αν είχαν εξελιχθεί διαφορετικά τα πράγματα. Παράλληλα όμως σημείωσε ότι θεωρεί πως «όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο». «Κάθομαι εδώ σήμερα νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω περάσει», ανέφερε. «Ήταν πραγματικά δύσκολο. Δεν υπήρχε πολύς χρόνος για παιχνίδι, αλλά όταν υπήρχε, το ζούσα έντονα».
