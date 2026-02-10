Η Ντέμι Λοβάτο ακυρώνει συναυλίες για να προστατεύσει την υγεία της: Έχω ξεπεράσει τα όρια, δήλωσε
Η Ντέμι Λοβάτο ακυρώνει συναυλίες για να προστατεύσει την υγεία της: Έχω ξεπεράσει τα όρια, δήλωσε
Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε αλλαγές στην επερχόμενη περιοδεία της
Σε μία αλλαγή στα σχέδιά της προχώρησε η Ντέμι Λοβάτο, προσπαθώντας να προστατεύσει την υγεία της. Η 33χρονη τραγουδίστρια μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram εξήγησε ότι έκανε υπερβολές με τον αρχικό προγραμματισμό της νέας της περιοδείας της και ότι έχει ξεπεράσει τα όρια.
Η Λοβάτο απευθύνθηκε στους θαυμαστές της, σημειώνοντας αρχικά ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένη που θα επιστρέψει στη σκηνή φέτος και που θα επισκεφθεί όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις». Ωστόσο, τόνισε πως κάποιες συναυλίες δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά.
«Καθώς ξεκίνησα την προετοιμασία για την περιοδεία, συνειδητοποίησα ότι έχω ξεπεράσει τα όρια του εφικτού», έγραψε στο Instagram. «Για να προστατεύσω την υγεία μου και να διασφαλίσω ότι θα μπορώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε συναυλία, χρειάζεται να ενσωματώσω περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και πρόβες και, τελικά, να προσαρμοστώ σε ένα πρόγραμμα με περισσότερα διαλείμματα, ώστε να αντεπεξέλθω σε ολόκληρη την περιοδεία», πρόσθεσε.
Η υποψήφια για Grammy καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται οι συναυλίες στη Βόρεια Καρολίνα, την Ατλάντα, το Νάσβιλ, το Ντένβερ και το Λας Βέγκας. «Με στενοχωρεί πολύ που δεν θα μπορέσω να σας δω σε αυτή την περιοδεία και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όσους είχαν κανονίσει να είναι εκεί», επισήμανε.
Κλείνοντας το μήνυμά της, ανέφερε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αυτή την περιοδεία και ανυπομονώ να δω τόσα πολλά από τα πρόσωπά σας να τραγουδούν μαζί μου. Σας ευχαριστώ πάντα για τη στήριξή σας. Σας αγαπώ και ανυπομονώ να σας δω σύντομα».
Demi Lovato Cancels 5 Tour Dates to 'Protect My Health': 'I Am So Sorry to Those Who Planned to Be There' https://t.co/UEvUj9GtS9— People (@people) February 10, 2026
