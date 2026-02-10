Η Ντέμι Λοβάτο ακυρώνει συναυλίες για να προστατεύσει την υγεία της: Έχω ξεπεράσει τα όρια, δήλωσε 
GALA
Ντέμι Λοβάτο Περιοδεία Συναυλία Υγεία

Η Ντέμι Λοβάτο ακυρώνει συναυλίες για να προστατεύσει την υγεία της: Έχω ξεπεράσει τα όρια, δήλωσε 

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε αλλαγές στην επερχόμενη περιοδεία της

Η Ντέμι Λοβάτο ακυρώνει συναυλίες για να προστατεύσει την υγεία της: Έχω ξεπεράσει τα όρια, δήλωσε 
Σε μία αλλαγή στα σχέδιά της προχώρησε η Ντέμι Λοβάτο, προσπαθώντας να προστατεύσει την υγεία της. Η 33χρονη τραγουδίστρια μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram εξήγησε ότι έκανε υπερβολές με τον αρχικό προγραμματισμό της νέας της περιοδείας της και ότι έχει ξεπεράσει τα όρια.

Η Λοβάτο απευθύνθηκε στους θαυμαστές της, σημειώνοντας αρχικά ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένη που θα επιστρέψει στη σκηνή φέτος και που θα επισκεφθεί όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις». Ωστόσο, τόνισε πως κάποιες συναυλίες δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά.

«Καθώς ξεκίνησα την προετοιμασία για την περιοδεία, συνειδητοποίησα ότι έχω ξεπεράσει τα όρια του εφικτού», έγραψε στο Instagram. «Για να προστατεύσω την υγεία μου και να διασφαλίσω ότι θα μπορώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε συναυλία, χρειάζεται να ενσωματώσω περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και πρόβες και, τελικά, να προσαρμοστώ σε ένα πρόγραμμα με περισσότερα διαλείμματα, ώστε να αντεπεξέλθω σε ολόκληρη την περιοδεία», πρόσθεσε.

Η υποψήφια για Grammy καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται οι συναυλίες στη Βόρεια Καρολίνα, την Ατλάντα, το Νάσβιλ, το Ντένβερ και το Λας Βέγκας. «Με στενοχωρεί πολύ που δεν θα μπορέσω να σας δω σε αυτή την περιοδεία και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όσους είχαν κανονίσει να είναι εκεί», επισήμανε.

Κλείνοντας το μήνυμά της, ανέφερε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αυτή την περιοδεία και ανυπομονώ να δω τόσα πολλά από τα πρόσωπά σας να τραγουδούν μαζί μου. Σας ευχαριστώ πάντα για τη στήριξή σας. Σας αγαπώ και ανυπομονώ να σας δω σύντομα».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης