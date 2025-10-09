Μαξ Έριχ: Νέες αποκαλύψεις για τη σύλληψη του - Στη μητέρα του επιτέθηκε ο πρώην αρραβωνιαστικός της Ντέμι Λοβάτο
Ο Έριχ συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, αλλά αφέθηκε ελεύθερος, καταβάλλοντας εγγύηση
Νέες λεπτομέρειες για τη σύλληψη του πρώην αρραβωνιαστικού της Ντέμι Λοβάτο για ενδοοικογενειακή βία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την αναφορά της Αστυνομίας, ο Μαξ Έριχ κατηγορείται ότι επιτέθηκε στη μητέρα του, ενώ έκανε χρήση υποξειδίου του αζώτου, γνωστού και ως αέριο του γέλιου.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για ενδοοικογενειακή βία το βράδυ της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, από άτομο που ισχυρίστηκε ότι ο Έριχ έκανε live μετάδοση στα social media, δείχνοντας τον ξυλοδαρμό της μητέρας του. Εκείνοι έσπευσαν στο σπίτι του στη Φλόριντα, όπου μένει μαζί της, και βρήκαν τη γυναίκα στην κατοικία γειτόνισσας, μετά από καβγά με τον γιο της.
Οι αξιωματικοί της Αστυνομίας ανέφεραν πως η μητέρα του Έριχ τους μετέφερε ότι ο γιος της «κάνει υπερβολική χρήση εισπνεόμενων ουσιών» και ότι είχε καταναλώσει υποξείδιο του αζώτου λίγο πριν ξεσπάσει βίαια, έπειτα από καυγά για το κινητό της τηλέφωνο μέσα στο σπίτι. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο γιος της την καταδίωξε στην αυλή του γείτονα, την έσπρωξε στο έδαφος και την κλώτσησε στον μηρό. Η γυναίκα, επισημαίνεται, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
Οι αστυνομικοί διέταξαν τον Έριχ να βγει από το σπίτι, με τον ίδιο να συμμορφώνεται μετά από μερικά λεπτά. Αφού συνελήφθη, κατέβαλε εγγύηση 1.000 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη μέρα.
#EXCLUSIVE 🚨 Demi Lovato's ex-fiancé Max Ehrich allegedly battered his mom, inhaled nitrous. https://t.co/L9RTTVgfU3 pic.twitter.com/1FDXThGKsJ— TMZ (@TMZ) October 9, 2025
