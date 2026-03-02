Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
GALA
Κώστας Νταλιάνης Κηδεία Γιάννης Νταλιάνης

Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης

Η κηδεία του τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο και στο πλευρό του ηθοποιού ήταν οι κόρες του και η πρώην σύζυγός του Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Δείτε φωτογραφίες

Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ
Οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 2 Μαρτίου για να αποχαιρετήσουν τον Κώστα Νταλιάνη, ο οποίος ήταν σκηνοθέτης με σημαντική παρουσία και συνεισφορά στο θέατρο. Ο αδερφός του, Γιάννης Νταλιάνης, ήταν συντετριμμένος και στο πλευρό του βρίσκονταν οι δύο κόρες του και η πρώην σύζυγός του, Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Ο Κώστας Νταλιάνης έφυγε από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε ο αδερφός του, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και με την παρουσία τους τίμησαν τη μνήμη του η Μαίρη Βιδάλη, ο Σπύρος Μπιμπίλας και πολλοί ακόμη ηθοποιοί από τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Δείτε φωτογραφίες

Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Ο Γιάννης Νταλιάνης με τις δύο κόρες του
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Ο Γιάννης Νταλιάνης, ο Περικλής Λιανός και ο Δημήτρης Φραγκιόγλου
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Ο Περικλής Λιανός
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Το φέρετρο του Κώστα Νταλιάνη
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο Γιάννης Μποσταντζόγλου
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Ο Γιάννης Ζουγανέλης
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Ο Δημήτρης Καταλειφός
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Η Μαίρη Βιδάλη
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Ο Ρήγας Αξελός και η Ζωή Ρηγοπούλου
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Ο Στέλιος Γούτης
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης