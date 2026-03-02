Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του Κώστα Νταλιάνη, συντετριμμένος ο αδερφός του Γιάννης
Η κηδεία του τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο και στο πλευρό του ηθοποιού ήταν οι κόρες του και η πρώην σύζυγός του Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Δείτε φωτογραφίες
Οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 2 Μαρτίου για να αποχαιρετήσουν τον Κώστα Νταλιάνη, ο οποίος ήταν σκηνοθέτης με σημαντική παρουσία και συνεισφορά στο θέατρο. Ο αδερφός του, Γιάννης Νταλιάνης, ήταν συντετριμμένος και στο πλευρό του βρίσκονταν οι δύο κόρες του και η πρώην σύζυγός του, Μαριλίτα Λαμπροπούλου.
Ο Κώστας Νταλιάνης έφυγε από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε ο αδερφός του, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και με την παρουσία τους τίμησαν τη μνήμη του η Μαίρη Βιδάλη, ο Σπύρος Μπιμπίλας και πολλοί ακόμη ηθοποιοί από τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης.
Δείτε φωτογραφίες
Ο Κώστας Νταλιάνης έφυγε από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε ο αδερφός του, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και με την παρουσία τους τίμησαν τη μνήμη του η Μαίρη Βιδάλη, ο Σπύρος Μπιμπίλας και πολλοί ακόμη ηθοποιοί από τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα