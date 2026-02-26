Πέθανε ο σκηνοθέτης Κώστας Νταλιάνης: «Αδελφέ μου, καλό ταξίδι» γράφει ο αδερφός του και ηθοποιός Γιάννης Νταλιάνης
Ο Κώστας Νταλιάνης ήταν Έλληνας σκηνοθέτης με σημαντική παρουσία και συνεισφορά στο θέατρο
Την απώλεια του αδελφού του, Κώστα, ανακοίνωσε μέσω social media ο Γιάννης Νταλιάνης.
Ο Κώστας Νταλιάνης ήταν Έλληνας σκηνοθέτης και δάσκαλος θεάτρου. Γεννήθηκε στον Βόλο, σπούδασε Οικονομικά και θέατρο στη Δραματική Σχολή του Πέλου Κατσέλη, ενώ συνέχισε σπουδές σκηνοθεσίας και δραματολογίας στη Βόννη της Γερμανίας. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του «Θεάτρου της Άνοιξης» (1977) και συνιδρυτής του θεάτρου «Μοντέρνοι Καιροί», με το οποίο ανέπτυξε σημαντική σκηνοθετική δραστηριότητα, ενώ έχει διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής σε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρόδου και Βόλου. Από το 1996 δίδασκε υποκριτική σε δραματικές σχολές και ήταν συνιδρυτής, μαζί με την Εβίτα Παπασπύρου, της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης «Μοντέρνοι Καιροί». Είχε πραγματοποιήσει περίπου σαράντα πέντε σκηνοθεσίες στο θέατρο, μεταφράσει θεατρικά έργα και συνεργαστεί σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και διεθνείς παραγωγές.
Ο Γιάννης Νταλιάνης δημοσίευσε μία φωτογραφία του αδερφού του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, γράφοντας στη λεζάντα: «Κώστα, αδελφέ μου, καλό ταξίδι».
Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε επίσης για τον θάνατο του Κώστα Νταλιάνη μέσα από ανάρτηση στο δικό του προφίλ στο Facebook σημειώνοντας: «Έφυγε ο Κώστας Νταλιάνης θεατράνθρωπος και σεμνός εργάτης του θεάτρου, συνιδρυτής του "Θεάτρου της Άνοιξης" και των "Μοντέρνων Καιρων", καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και Ρόδου». Παράλληλα ανακοίνωσε τον θάνατο της Ιωάννας Παπαντωνίου, της πρώτης γυναίκας σκηνογράφου στην Επίδαυρο, και της Γιολάντας Σιακούλη, ηθοποιού του Εθνικού Θεάτρου.
Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε επίσης για τον θάνατο του Κώστα Νταλιάνη μέσα από ανάρτηση στο δικό του προφίλ στο Facebook σημειώνοντας: «Έφυγε ο Κώστας Νταλιάνης θεατράνθρωπος και σεμνός εργάτης του θεάτρου, συνιδρυτής του "Θεάτρου της Άνοιξης" και των "Μοντέρνων Καιρων", καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και Ρόδου». Παράλληλα ανακοίνωσε τον θάνατο της Ιωάννας Παπαντωνίου, της πρώτης γυναίκας σκηνογράφου στην Επίδαυρο, και της Γιολάντας Σιακούλη, ηθοποιού του Εθνικού Θεάτρου.
