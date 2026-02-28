Ιωάννα Τούνη: Ό,τι και να κάνεις, ο κόσμος πάντα θα βρει κάτι να σχολιάσει
Ιωάννα Τούνη: Ό,τι και να κάνεις, ο κόσμος πάντα θα βρει κάτι να σχολιάσει

Άφησέ τους να λένε ό,τι θέλουν και συνέχισε να ζεις τη ζωή που εσύ θέλεις, έγραψε η influencer σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok

Ιωάννα Μαρίνου
Στους ακολούθους της απευθύνθηκε η Ιωάννα Τούνη, σχολιάζοντας ότι ανεξαρτήτως των πράξεων ή επιλογών ενός ανθρώπου η κριτική είναι αναπόφευκτη, τονίζοντας τη σημασία να ζει κανείς σύμφωνα με όσα τον γεμίζουν ουσιαστικά.

Η influencer δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο έγραφε: «Άφησέ τους να λένε ό,τι θέλουν και συνέχισε να ζεις τη ζωή που εσύ θέλεις». Η Ιωάννα Τούνη εξήγησε, ότι το σημαντικό είναι να φτιάξει κανείς μια ζωή που τον ικανοποιεί, ανεξάρτητα από το αν έχει οικογένεια, παιδιά ή καλή οικονομική κατάσταση. Όπως σχολίασε, οι εξωτερικές κρίσεις δεν πρέπει να επηρεάζουν την προσωπική πορεία ενός ατόμου.

Συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Από ό,τι έχεις καταλάβει, οτιδήποτε και να κάνεις -καλό ή κακό- ο κόσμος πάντα θα βρει κάτι να σχολιάσει. Οπότε αυτό που πρέπει να σε απασχολεί είναι να φτιάξεις μια ζωή που σου αρέσει και σε γεμίζει ουσιαστικά. Με οικογένεια και παιδιά ή χωρίς, με το επάγγελμα που σου αρέσει ή τα οικιακά, με λεφτά και επιχειρήσεις ή με τα βασικά. Η ζωή είναι δική σου».

Δείτε το βίντεο

@j.touni

Από ότι έχεις καταλάβει, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ και να κάνεις -καλό ή κακό- ο κόσμος πάντα θα βρει κάτι να σχολιάσει. Οπότε αυτό που πρέπει να σε απασχολεί είναι να φτιάξεις μια ζωή που σου αρέσει και σε γεμίζει ουσιαστικά! Με οικογένεια και παιδιά ή χωρίς, με το επάγγελμα που σου αρέσει ή τα οικιακά, με λεφτά και επιχειρήσεις ή με τα βασικά… Η ζωή είναι ΔΙΚΗ ΣΟΥ!🫶🏼 #foryoupagе

♬ AMAZING REMIX - SIDARTA
