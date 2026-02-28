Ιωάννα Τούνη: Ό,τι και να κάνεις, ο κόσμος πάντα θα βρει κάτι να σχολιάσει

Από ότι έχεις καταλάβει, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ και να κάνεις -καλό ή κακό- ο κόσμος πάντα θα βρει κάτι να σχολιάσει. Οπότε αυτό που πρέπει να σε απασχολεί είναι να φτιάξεις μια ζωή που σου αρέσει και σε γεμίζει ουσιαστικά! Με οικογένεια και παιδιά ή χωρίς, με το επάγγελμα που σου αρέσει ή τα οικιακά, με λεφτά και επιχειρήσεις ή με τα βασικά… Η ζωή είναι ΔΙΚΗ ΣΟΥ!🫶🏼 #foryoupagе