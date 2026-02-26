Ιωάννα Τούνη: Πλέον η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά
Το βίντεο που ανέβασε η Influencer στο  TikTok από το ταξίδι της στη Σαουδική Αραβία

Μία ανάρτηση έκανε η Ιωάννα Τούνη στα social media, στην οποία δήλωσε πως η αγαπημένη της εποχή πλέον είναι όταν έχει λεφτά.

Η Influencer ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok από το ταξίδι που έκανε στη Σαουδική Αραβία το προηγούμενο διάστημα με τον σύντροφό της και εξήγησε πως όταν ήταν μικρή η αγαπημένη της εποχή ήταν το καλοκαίρι, όμως αυτό άλλαξε όταν κατάλαβε ότι αν έχει χρήματα μπορεί να ταξιδεύει σε προορισμούς που είναι πάντα καλοκαίρι.

Η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που δημοσίευσε έγραψε αναλυτικά: «Μικρή νόμιζα ότι η αγαπημένη μου εποχή είναι το καλοκαίρι. Έπειτα ανακάλυψα ότι είναι αν έχεις λεφτά μπορείς να τα ξοδεύεις σε μέρη που είναι πάντα καλοκαίρι. Τώρα η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά». Στη λεζάντα πρόσθεσε επίσης: «Βγάζει νόημα θεωρώ».

Δείτε το βίντεο

@j.touni Βγάζει νόημα θεωρώ🤭😂😂 #φοργιου #traveltok #βαιραλ #jtouni +το φόρεμα @Bubblegun ♬ оригинальный звук - 🎧❤️‍🔥
Η Influencer βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία στις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, μετά από έκπληξη που της έκανε ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης, όπως ονομάζεται ο σύντροφός της, για τη γιορτή της. Στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η ίδια μοιράστηκε διάφορες φωτογραφίες της από εκεί.

