Ιωάννα Τούνη: Πλέον η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά
Το βίντεο που ανέβασε η Influencer στο TikTok από το ταξίδι της στη Σαουδική Αραβία
Μία ανάρτηση έκανε η Ιωάννα Τούνη στα social media, στην οποία δήλωσε πως η αγαπημένη της εποχή πλέον είναι όταν έχει λεφτά.
Η Influencer ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok από το ταξίδι που έκανε στη Σαουδική Αραβία το προηγούμενο διάστημα με τον σύντροφό της και εξήγησε πως όταν ήταν μικρή η αγαπημένη της εποχή ήταν το καλοκαίρι, όμως αυτό άλλαξε όταν κατάλαβε ότι αν έχει χρήματα μπορεί να ταξιδεύει σε προορισμούς που είναι πάντα καλοκαίρι.
Η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που δημοσίευσε έγραψε αναλυτικά: «Μικρή νόμιζα ότι η αγαπημένη μου εποχή είναι το καλοκαίρι. Έπειτα ανακάλυψα ότι είναι αν έχεις λεφτά μπορείς να τα ξοδεύεις σε μέρη που είναι πάντα καλοκαίρι. Τώρα η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά». Στη λεζάντα πρόσθεσε επίσης: «Βγάζει νόημα θεωρώ».
Η Influencer βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία στις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, μετά από έκπληξη που της έκανε ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης, όπως ονομάζεται ο σύντροφός της, για τη γιορτή της. Στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η ίδια μοιράστηκε διάφορες φωτογραφίες της από εκεί.
@j.touni Βγάζει νόημα θεωρώ🤭😂😂 #φοργιου #traveltok #βαιραλ #jtouni +το φόρεμα @Bubblegun ♬ оригинальный звук - 🎧❤️🔥
