Η Κέιτ Μος περπάτησε στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου με αστραφτερό, αποκαλυπτικό φόρεμα
Η Κέιτ Μος περπάτησε στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου με αστραφτερό, αποκαλυπτικό φόρεμα
Αν και το ρούχο έδινε από μπροστά μια πιο συντηρητική εικόνα, από την πίσω όψη είχε πολύ βαθύ άνοιγμα
Μια εντυπωσιακή και ταυτόχρονα αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε η Κέιτ Μος στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.
Το 52χρονο μοντέλο περπάτησε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στην πασαρέλα για λογαριασμό της Gucci με ένα σύνολο που συνδύαζε κλασική γραμμή και αποκαλυπτικές λεπτομέρειες. Η Μος εμφανίστηκε με ένα μαύρο, λαμπερό φόρεμα με ψηλό λαιμό και μακριά μανίκια. Το look ολοκληρώθηκε με μαύρο clutch και μακριά ασημένια σκουλαρίκια, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ανάλαφρους κυματισμούς και το μακιγιάζ της κινήθηκε σε smoky τόνους.
Αν και το φόρεμα έδινε από μπροστά μια πιο συντηρητική εικόνα, από την πίσω όψη είχε βαθύ άνοιγμα που κατέληγε χαμηλά, αφήνοντας σε κοινή θέα ένα μαύρο στρινγκ με αστραφτερό λογότυπο της Gucci.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες: AP
Το 52χρονο μοντέλο περπάτησε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στην πασαρέλα για λογαριασμό της Gucci με ένα σύνολο που συνδύαζε κλασική γραμμή και αποκαλυπτικές λεπτομέρειες. Η Μος εμφανίστηκε με ένα μαύρο, λαμπερό φόρεμα με ψηλό λαιμό και μακριά μανίκια. Το look ολοκληρώθηκε με μαύρο clutch και μακριά ασημένια σκουλαρίκια, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ανάλαφρους κυματισμούς και το μακιγιάζ της κινήθηκε σε smoky τόνους.
Αν και το φόρεμα έδινε από μπροστά μια πιο συντηρητική εικόνα, από την πίσω όψη είχε βαθύ άνοιγμα που κατέληγε χαμηλά, αφήνοντας σε κοινή θέα ένα μαύρο στρινγκ με αστραφτερό λογότυπο της Gucci.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@stealthelook
Kate Moss fechando o desfile de outono/inverno da Gucci hoje, em 2026 x Kate Moss desfilando pela primeira vez para a Gucci, em 1995 ✨🤌 #STEALTHELOOK #tiktokfashion #katemoss #gucci♬ som original - Steal The Look - Steal The Look
Kate Moss returns to the Gucci runway 30 years later in a gown with peekaboo thong https://t.co/XLabN6NpAX pic.twitter.com/VVtM3aGJSB— Page Six (@PageSix) February 27, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα