Η Κέιτ Μος περπάτησε στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου με αστραφτερό, αποκαλυπτικό φόρεμα
Η Κέιτ Μος περπάτησε στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου με αστραφτερό, αποκαλυπτικό φόρεμα

Αν και το ρούχο έδινε από μπροστά μια πιο συντηρητική εικόνα, από την πίσω όψη είχε πολύ βαθύ άνοιγμα

Ιωάννα Μαρίνου
Μια εντυπωσιακή και ταυτόχρονα αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε η Κέιτ Μος στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

Το 52χρονο μοντέλο περπάτησε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στην πασαρέλα για λογαριασμό της Gucci με ένα σύνολο που συνδύαζε κλασική γραμμή και αποκαλυπτικές λεπτομέρειες. Η Μος εμφανίστηκε με ένα μαύρο, λαμπερό φόρεμα με ψηλό λαιμό και μακριά μανίκια. Το look ολοκληρώθηκε με μαύρο clutch και μακριά ασημένια σκουλαρίκια, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ανάλαφρους κυματισμούς και το μακιγιάζ της κινήθηκε σε smoky τόνους.

Αν και το φόρεμα έδινε από μπροστά μια πιο συντηρητική εικόνα, από την πίσω όψη είχε βαθύ άνοιγμα που κατέληγε χαμηλά, αφήνοντας σε κοινή θέα ένα μαύρο στρινγκ με αστραφτερό λογότυπο της Gucci.

Φωτογραφίες: AP
