Ρούλα Ρέβη: Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι

Σε άλλο σημείο, η φωτογράφος μίλησε για τη σιγουριά που αισθάνεται όταν κάνει τη δουλειά της: «Στη δουλειά αυτό που είχα και έχω είναι ότι σίγουρα αυτό που σου λέω είναι το σωστό. Έχω αυτό, το οποίο αν δεν το έχω και δεν το έχεις κι εσύ που έρχεσαι να σου βγάλω τα μούτρα σου, θα είμαστε και οι δυο φοβισμένοι. Εγώ σε βλέπω αλήθεια εκείνη την ώρα πώς είναι καλύτερα να σε κάνω. Δεν σου λέω ψέματα, αλλά σου το λέω με σιγουριά, οπότε ο άλλος το κάνει. Και μετά βλέπεις και το αποτέλεσμα».Η Ρούλα Ρέβη απάντησε και για τα πρόσωπα που έχει φωτογραφήσει, με τα οποία δεν είχε χημεία: «Δεν γίνεται να μην υπήρξε στιγμή που δεν είχα χημεία με κάποιο πρόσωπο που φωτογράφιζα. Εκεί κάνεις τη δουλειά σου και το ξεχνάς εκείνη την ώρα. Αλλά μέσα σου όμως λες ότι εγώ δεν θα ήθελα να μου ξανατύχει αυτό. Μου έχει τύχει σε πιο δύστροπους ανθρώπους να είναι όλο το team από πίσω “σουτ σουτ σουτ σουτ”, "θα μας σπάσει τα νεύρα σήμερα, τι θα κάνουμε;" και τέτοια, αλλά εγώ λέω “όχι, εμένα μ’ αρέσει που έχει προσωπικότητα”. Δηλαδή το γυρνάω και μέσα μου, γιατί δεν μπορεί να γίνει η δουλειά».