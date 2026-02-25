Ρούλα Ρέβη: Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι
Οι άνθρωποι που είναι έτσι κι αλλιώς όμορφοι το καταλαβαίνουν πολύ μετά, πρόσθεσε η φωτογράφος
Για τη Ζέτα Μακρυπούλια μίλησε η Ρούλα Ρέβη, επισημαίνοντας πως δεν κατάλαβε ποτέ της πόσο ωραία γυναίκα είναι.
Η φωτογράφος σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, σε συζήτηση για τα πρόσωπα που έχει φωτογραφίσει, αναφέρθηκε στην ηθοποιό και παρουσιάστρια, εξηγώντας πως πολλές φορές οι άνθρωποι μετά την ηλικία των 50 αντιλαμβάνονται την ομορφιά τους.
Πιο αναλυτικά, η Ρούλα Ρέβη δήλωσε: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε και ποτέ πόσο ωραία είναι. Οι άνθρωποι που είναι έτσι κι αλλιώς όμορφοι, το καταλαβαίνουν πολύ μετά ότι ήταν πολύ όμορφοι. Μετά τα 50 γίνεται που σου έρχεται και λες “ήμουν ζώον, δεν με έβλεπα, ήμουν καλή, ήμουν λεπτή, ήμουν όμορφη, ήμουν φρέσκια”. Δεν το καταλαβαίνεις. Λες “κρίμα, γιατί με έτρωγε μέσα μου αυτό το άγχος, ξέρω 'γω, για τη μύτη μου”. Κάτι βλακείες, κατάλαβες; Ενώ δεν έβλεπες το σύνολο των νιάτων, της ομορφιάς. Όλοι είναι ωραίοι. Για μένα είναι όλοι ωραίοι, παιδιά. Αλήθεια».
Σε άλλο σημείο, η φωτογράφος μίλησε για τη σιγουριά που αισθάνεται όταν κάνει τη δουλειά της: «Στη δουλειά αυτό που είχα και έχω είναι ότι σίγουρα αυτό που σου λέω είναι το σωστό. Έχω αυτό, το οποίο αν δεν το έχω και δεν το έχεις κι εσύ που έρχεσαι να σου βγάλω τα μούτρα σου, θα είμαστε και οι δυο φοβισμένοι. Εγώ σε βλέπω αλήθεια εκείνη την ώρα πώς είναι καλύτερα να σε κάνω. Δεν σου λέω ψέματα, αλλά σου το λέω με σιγουριά, οπότε ο άλλος το κάνει. Και μετά βλέπεις και το αποτέλεσμα».
Η Ρούλα Ρέβη απάντησε και για τα πρόσωπα που έχει φωτογραφήσει, με τα οποία δεν είχε χημεία: «Δεν γίνεται να μην υπήρξε στιγμή που δεν είχα χημεία με κάποιο πρόσωπο που φωτογράφιζα. Εκεί κάνεις τη δουλειά σου και το ξεχνάς εκείνη την ώρα. Αλλά μέσα σου όμως λες ότι εγώ δεν θα ήθελα να μου ξανατύχει αυτό. Μου έχει τύχει σε πιο δύστροπους ανθρώπους να είναι όλο το team από πίσω “σουτ σουτ σουτ σουτ”, "θα μας σπάσει τα νεύρα σήμερα, τι θα κάνουμε;" και τέτοια, αλλά εγώ λέω “όχι, εμένα μ’ αρέσει που έχει προσωπικότητα”. Δηλαδή το γυρνάω και μέσα μου, γιατί δεν μπορεί να γίνει η δουλειά».
