Oι δημόσιες ευχές της Ρούλας Ρέβη για τα γενέθλια του Αποστόλη Τότσικα: Μην αλλάξεις ποτέ, σε λατρεύουμε
Το πιο αγνό πλάσμα που γνώρισα ποτέ, έγραψε ακόμη η φωτογράφος για τον ηθοποιό
Τις ευχές της για τα γενέθλια του Αποστόλη Τότσικα εξέφρασε δημόσια η Ρούλα Ρέβη, ζητώντας από τον σύζυγό της να μην αλλάξει ποτέ, καθώς τον λατρεύει.
Ο ηθοποιός είχε τα γενέθλιά του το Σάββατο 10 Ιανουαρίου και έκλεισε τα 43. Η σύζυγός του δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πολλές φωτογραφίες από το παρελθόν του και τις συνόδευσε με όμορφα λόγια για τον χαρακτήρα του.
Η Ρούλα Ρέβη στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε συγκεκριμένα για τον Αποστόλη Τότσικα: «Χρόνια πολλά αγάπη μου !!! Βάζω το τραγούδι που ο κόσμος δεν ξέρει πόσο υπέροχα τραγουδάς και τι κρύβει από πίσω του για εσένα !!! Σε αγαπάμε και σε θαυμάζουμε κάθε μέρα και περισσότερο! Στον πιο εργατικό άνθρωπο του κόσμου, στο ακούραστο αγόρι της ζωής μου, στο πιο αγνό πλάσμα που γνώρισα ποτέ και στον πιο αστείο τύπο του κόσμου! Μην αλλάξεις ποτέ για κανέναν, σε λατρεύουμε...».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας είναι μαζί περίπου 18 χρόνια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2015 και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.
