Θανάσης Τσαλταμπάσης για τη γέννηση του γιου του: Ήταν πολύ έντονα συγκινησιακή στιγμή, θα τη θυμάμαι πάντα
Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους
Ως μία πολύ ξεχωριστή και έντονα συγκινησιακή στιγμή περιέγραψε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης τη γέννηση του γιου του, που απέκτησε με τη σύζυγό του, Αγοραστή Αρβανίτη.
Το δεύτερο παιδί του ζευγαριού γεννήθηκε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου και μέσα από δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός την Τετάρτη στην εκπομπή «Buongiorno» μετέφερε τα συναισθήματά του για τις πρώτες στιγμές με το νέο μέλος της οικογένειάς τους.
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης μιλώντας για την κατάσταση της συζύγου του, την προσαρμογή της κόρης τους και τη συναισθηματική φόρτιση τη στιγμή της γέννησης του γιου του, είπε: «Η Αγοραστή είναι πολύ καλά. Πήγαν όλα κατ’ευχήν. Η μικρή περιμένει, την έχουμε προετοιμάσει όσο μπορούμε. Είναι και στη φύση αυτό. Όλοι οι γονείς το βλέπουν μπροστά τους όταν έρχεται δεύτερο παιδί, κάπως πρέπει να διαχειριστείς και το πρώτο. Τα συναισθήματα ήταν τόσο πυκνά που δεν περιγράφονται σε λέξεις. Ήταν πολύ έντονα συγκινησιακή στιγμή και θα τη θυμάμαι πάντα, όπως και με τη Θωμαΐδα».
Αναφερόμενος στην ημέρα που ξημέρωσε μετά τη γέννηση του παιδιού και στα πρώτα τους συναισθήματα, δήλωσε: «Είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Έχουμε ξυπνήσει με ένα παιδί παραπάνω. Υγιέστατο, μπαμπάτσικο. Μας έφερε πάρα πολλή χαρά. Τα λόγια είναι πολύ λίγα σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά. Δεν ξέρεις πολλά να πεις, μόνο να νιώσεις».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στάθηκε στην εμπειρία της δεύτερης γέννας και στις σκέψεις που τη συνοδεύουν, λέγοντας: «Είχαμε την εμπειρία της πρώτης, αλλά αυτό έχει και τα καλά του και τα κακά του. Ξέρεις και προνοείς σε μερικά αλλά σε κάποια άλλα, κυρίως και η γυναίκα που είναι και να γεννήσει, δημιουργούνται και κάποια άγχη γιατί γνωρίζεις τον πόνο, τη διαδικασία που θα περάσεις και ενισχύει την κακή ψυχολογία κάποιες στιγμές, όμως ξεπεραστήκαν όλα. Σημασία έχει ότι βγήκε ένα υγιέστατο παιδί».
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη έκαναν γνωστή ευχάριστη είδηση για τη γέννηση του γιου του, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, φαίνεται ο ηθοποιός να κρατά το χέρι του νεογέννητου παιδιού τους. «Ο γιος μου. Καλωσόρισες ψυχή μου. Σε περιμένει μια αδερφή μούρλια», έγραψε η σύζυγός του στο story της, με εκείνον να το αναδημοσιεύει.
