Θανάσης Τσαλταμπάσης για τη γέννηση του γιου του: Ήταν πολύ έντονα συγκινησιακή στιγμή, θα τη θυμάμαι πάντα

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης μιλώντας για την κατάσταση της συζύγου του, την προσαρμογή της κόρης τους και τη συναισθηματική φόρτιση τη στιγμή της γέννησης του γιου του, είπε: «Η Αγοραστή είναι πολύ καλά. Πήγαν όλα κατ’ευχήν. Η μικρή περιμένει, την έχουμε προετοιμάσει όσο μπορούμε. Είναι και στη φύση αυτό. Όλοι οι γονείς το βλέπουν μπροστά τους όταν έρχεται δεύτερο παιδί, κάπως πρέπει να διαχειριστείς και το πρώτο. Τα συναισθήματα ήταν τόσο πυκνά που δεν περιγράφονται σε λέξεις. Ήταν πολύ έντονα συγκινησιακή στιγμή και θα τη θυμάμαι πάντα, όπως και με τη Θωμαΐδα».

».Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη έκαναν γνωστή ευχάριστη είδηση για τη γέννηση του γιου του, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στο Instagram . Στο στιγμιότυπο, φαίνεται ο ηθοποιός να κρατά το χέρι του νεογέννητου παιδιού τους. «Ο γιος μου. Καλωσόρισες ψυχή μου. Σε περιμένει μια αδερφή μούρλια», έγραψε η σύζυγός του στο story της, με εκείνον να το αναδημοσιεύει.