Θανάσης Τσαλταμπάσης: Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι μόλις κάνει παιδί
Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη μίλησαν για τις αλλαγές που έφερε η γονεϊκότητα στη σχέση τους

Ιωάννα Μαρίνου
Στις αλλαγές που έφερε η γέννηση της κόρης του στη σχέση με τη σύζυγό του, Αγοραστή Αρβανίτη, αναφέρθηκε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, εξηγώντας πως τότε αντιλήφθηκε τον λόγο που κλονίζεται ο δεσμός ενός ζευγαριού, μόλις γίνουν γονείς.

Ο ηθοποιός και η σύζυγός του ήταν καλεσμένοι τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στο «The 2Night Show», όπου μίλησαν για τη μακροχρόνια κοινή τους πορεία και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν μετά τον ερχομό της κόρης τους, λίγο πριν υποδεχθούν το δεύτερο παιδί τους.

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης εξήγησε πώς βίωσε ο ίδιος το πρώτο διάστημα μετά τη γέννηση της κόρης τους και την κατανόηση που απέκτησε για ζευγάρια που οδηγούνται σε χωρισμό μετά τον ερχομό ενός παιδιού, λέγοντας: «Στις αρχές αρχές, με τη Θωμαΐδα, κατάλαβα γιατί μπορεί ένα ζευγάρι να χωρίσει. Ενώ δεν πίστευα, γιατί λέω καταρχάς είμαστε τόσα χρόνια μαζί, ή για ένα άλλο ζευγάρι λέω “μόλις παντρεύονται πότε βρίσκουν χρόνο να χωρίσουν;”. Είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή του δεδομένου, που μπορεί πραγματικά να υπάρξει και μία ένταση που μπορεί να μην την είχες άλλες φορές - και να σου περάσει από το μυαλό σου ή έστω να καταλάβεις κάποιον που μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο».

Συνεχίζοντας, περιέγραψε τις εντάσεις που προέκυψαν για σύντομο χρονικό διάστημα στη δική τους σχέση, επισημαίνοντας ότι τελικά τις ξεπέρασαν: «Είχαμε δηλαδή για πολύ λίγο καιρό τις εντάσεις μας, που τις ξεπεράσαμε. Το ένιωσα γιατί είχαμε κάποιες στιγμές που μπουκώσαμε, ας πούμε, και μας έφερε μία ένταση που δεν την είχαμε όλα τα χρόνια. Και λέω κοίτα να δεις, τόσο αγαπημένοι, τόσο δεμένοι, τόσο αποφασισμένοι, τόσο ευτυχισμένοι».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgmxh6mqcn5l)

Από την πλευρά της, η Αγοραστή Αρβανίτη σχολίασε τη δοκιμασία που μπορεί να επιφέρει η γονεϊκότητα σε μια σχέση, τονίζοντας: «Θεωρώ πιο πιθανό να χωρίσεις αν έχεις παιδί με την ένταση. Κλονίζονται τα πάντα, αλλάζουν όλα».
Ιωάννα Μαρίνου
