Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους
Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ηθοποιός, δημοσιεύοντας την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου τους
Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ηθοποιός, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, δημοσιεύοντας την πρώτη φωτογραφία του γιου τους.
Στο στιγμιότυπο, το οποίο αναδημοσίευσε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, εκείνος φαίνεται να κρατά το χέρι του νεογέννητου παιδιού τους. «Καλωσόρισες ψυχή μου. Σε περιμένει μια αδελφή μούρλια», έγραψε στην ανάρτησή της η Αγοραστή Αρβανίτη.
