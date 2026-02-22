Gio για την ενόχληση της Γαρμπή: «Βλέπουν ένα παιδί που φέρνει "κασέρι" στην πατρίδα του και τραγουδάει Καζαντζίδη, πώς δεν υπήρχε σεβασμός;»

Κλείσιμο











Έπειτα η Καίτη Γαρμπή πήρε τον λόγο και είπε στον Gio: «Μου έκανε εντύπωση η αντίδραση σας, μας ακούτε κάπως περίεργα. Νομίζω δεν δέχεστε την κακή κριτική και οι άνθρωποι που είμαστε εδώ δεν είμαστε τυχαίοι. Μιλάει δηλαδή η κυρία Δήμου και την αντιμετωπίζετε κάπως ειρωνικά. Κάνουμε μια δουλειά εμείς εδώ και αντιδράτε».Ο Gio έπειτα της απάντησε: «Εγώ απλώς περνάω καλά. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Σας ακούω και σας νιώθω 100%, απλά είναι το αμερικάνικο στυλ. Σας παίρνω τέρμα σοβαρά, απλώς περνάω καλά».

Στο J2US, αφού ο Gio τραγούδησε με την Αγγελική Ηλιάδη, η Ελένη Δήμου του είπε πως δεν της άρεσε και του εξήγησε: «Δεν φτάνει να νιώθεις περήφανος επειδή είπες ένα ελληνικό τραγούδι. Χρειάζεται να είναι κανείς περήφανος όταν το λέει και σωστά, και ας μην είναι τραγουδιστής. Συγγνώμη. Θεωρώ ότι δεν ήταν καλή στιγμή».«Στη ζωή μου τώρα, δεν κατάλαβα. Τι εννοείτε δεν ήταν καλή στιγμή;», αναρωτήθηκε εκείνος, με την τραγουδίστρια να συνεχίζει: «Ίσως αργότερα στο παιχνίδι να ήταν καλύτερα. Αυτή τη στιγμή, για το συγκεκριμένο τραγούδι, που είναι σπουδαίο από έναν σπουδαίο δημιουργό. Όταν μελετήσετε περισσότερο και όταν… δεν φτάνει να κάνετε μια γυροβολιά, αλλά να μπείτε πιο βαθιά μέσα στο τραγούδι, για μένα». Η απάντησή της, ωστόσο, δεν ικανοποίησε τον διαγωνιζόμενο.