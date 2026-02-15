Από το Survivor στο J2US: Ο Gio τραγούδησε το Gucci Masai με την Αγγελική Ηλιάδη στην πρεμιέρα
Από το Survivor στο J2US: Ο Gio τραγούδησε το Gucci Masai με την Αγγελική Ηλιάδη στην πρεμιέρα
Το μουσικό σόου επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας
Από τον στίβο μάχης και την καλύβα του Survivor ο Gio Καραντώνης βρέθηκε στο πλατό του J2US. Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, που πήρε την απόφαση να αποχωρήσει μετά τον τραυματισμό που είχε, συμμετέχει ως διαγωνιζόμενος στο μουσικό σόου, στο πλευρό της Αγγελικής Ηλιάδη.
Το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, ο Gio ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει το «Gucci Masai» στην πρώτη του εμφάνιση. «Εγώ νιώθω υπέροχα και είναι τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε εκείνος μετά την παρουσίαση του κομματιού.
Από την άλλη, η Αγελλική Ηλιάδη χαρακτήρισε τον παρτενέρ της ως έναν άνθρωπο γεμάτο ενέργεια και πρόθυμο να εκπλήξει την κριτική επιτροπή και τους τηλεθεατές. «Είναι ένα υπέροχο πλάσμα, όμορφο. Είναι όμορφος άνθρωπος γεμάτος θετική ενέργεια και με πάρα πολλή όρεξη να κάνει πολλές τρέλες εδώ στο J2US», ανέφερε η τραγουδίστρια.
Δείτε βίντεο
Το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, ο Gio ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει το «Gucci Masai» στην πρώτη του εμφάνιση. «Εγώ νιώθω υπέροχα και είναι τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε εκείνος μετά την παρουσίαση του κομματιού.
Από την άλλη, η Αγελλική Ηλιάδη χαρακτήρισε τον παρτενέρ της ως έναν άνθρωπο γεμάτο ενέργεια και πρόθυμο να εκπλήξει την κριτική επιτροπή και τους τηλεθεατές. «Είναι ένα υπέροχο πλάσμα, όμορφο. Είναι όμορφος άνθρωπος γεμάτος θετική ενέργεια και με πάρα πολλή όρεξη να κάνει πολλές τρέλες εδώ στο J2US», ανέφερε η τραγουδίστρια.
Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα