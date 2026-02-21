Η Μία Γκοθ, εν διαστάσει σύζυγος του Σάια ΛαΜπεφ, ελπίζει να τον δει σε κέντρο απεξάρτησης μετά τη σύλληψή του για ξυλοδαρμό
Η Μία Γκοθ, εν διαστάσει σύζυγος του Σάια ΛαΜπεφ, ελπίζει να τον δει σε κέντρο απεξάρτησης μετά τη σύλληψή του για ξυλοδαρμό
Ο ηθοποιός κατηγορείται για δύο βίαια περιστατικά σε μπαρ
Την ελπίδα της ο Σάια ΛαΜπεφ να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης μετά τη σύλληψή του στη Νέα Ορλεάνη φέρεται να εξέφρασε η Μία Γκοθ, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε σε μπαρ κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Mardi Gras.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, η Μία Γκοθ επιθυμεί ο εν διαστάσει σύζυγός της να αναζητήσει βοήθεια για τη διαχείριση της χρήσης αλκοόλ. Όπως αναφέρεται, η συμπεριφορά του αποτελεί ζήτημα εδώ και χρόνια, με το πρόσφατο επεισόδιο να το φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο.
Η 32χρονη ηθοποιός όπως επικαλείται άρθρο της Daily Mail, διατηρεί αισθήματα για τον πρώην σύντροφό της και επιθυμεί να παραμείνει μέρος της ζωής της τρίχρονης κόρης τους, Ιζαμπέλ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2016, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου δύο χρόνια αργότερα και στη συνέχεια επανασυνδέθηκε. Ο χωρισμός τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα, επήλθε πέρυσι, έπειτα από εννέα χρόνια γάμου.
Ο 39χρονος ηθοποιός ενεπλάκη τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης σε ξυλοδαρμό έξω από ένα μπαρ με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί για δύο περιστατικά σωματικής βλάβης. Εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος της Νέας Ορλεάνης ανέφερε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν περίπου στις 12:45 π.μ. έπειτα από αναφορές για διατάραξη και επίθεση σε βάρος δύο ενήλικων ανδρών.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: «Ερευνητές αναφέρουν ότι ένας άνδρας που ταυτοποιήθηκε ως ο 39χρονος Σάια ΛαΜπεφ προκάλεσε αναστάτωση και έγινε επιθετικός σε επιχείρηση της Royal Street. Μέλος του προσωπικού επιχείρησε να απομακρύνει τον κ. ΛαΜπεφ από το κατάστημα. Μόλις απομακρύνθηκε από το κτίριο, το θύμα ανέφερε ότι δέχθηκε χτυπήματα από τον ΛαΜπεφ, ο οποίος χρησιμοποίησε κλειστές γροθιές πολλές φορές».
Η αστυνομία πρόσθεσε: «Τα θύματα ανέφεραν ότι ο ΛαΜπεφ αποχώρησε, αλλά επέστρεψε ενεργώντας ακόμη πιο επιθετικά. Πολλά άτομα προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος με την ελπίδα ότι θα φύγει, αλλά φέρεται να χτύπησε ξανά το ίδιο θύμα με γροθιές στο άνω μέρος του σώματος. Ο ΛαΜπεφ φέρεται επίσης να επιτέθηκε σε δεύτερο άτομο, χτυπώντας το στη μύτη. Κρατήθηκε ξανά μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περίθαλψη άγνωστων τραυματισμών. Μετά την αποδέσμευσή του, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για δύο περιστατικά απλής σωματικής βλάβης».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Revealed: Mia Goth's hopes for her troubled estranged husband Shia LaBeouf after his shock New Orleans arrest https://t.co/9lWReYaQuK— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 21, 2026
