Σάια ΛαΜπέφ: Τι συνέβη πριν τον ξυλοδαρμό και τη σύλληψή του, μας επιτέθηκε με ομοφοβικά σχόλια λένε δύο queer άνδρες

Δύο άνδρες καταγγέλλουν ότι ο ηθοποιός τούς επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά, επικαλούμενος την καθολική του πίστη - Ο 39χρονος αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσης





Ο Τζέφρι Ντάμιτ, ο οποίος γεννήθηκε με το επώνυμο Κλάιν και καταγράφεται ως ένα από τα θύματα στην αστυνομική αναφορά, δήλωσε σε συνέντευξή του εχθές, Τετάρτη, ότι φορούσε μάσκαρα, σκιά ματιών και κραγιόν όταν ο ΛαΜπέφ επιχείρησε να τον χτυπήσει «φωνάζοντας: "Είσαι γ@@@η αδ@@@η". Ο Ντάμιτ δημοσιοποίησε επίσης βίντεο από κινητό τηλέφωνο, στο οποίο ο ηθοποιός εμφανίζεται στο πίσω μέρος οχήματος πρώτων βοηθειών, να στρέφεται προς το μέρος του και να λέει: «Αδ@@@η». Στο ίδιο βίντεο, ακούγεται ο Ντάμιτ να απαντά: «Συνέχισε να με αποκαλείς έτσι».



Νέιθαν Τόμας Ριντ, σε γραπτό μήνυμά του προς την εφημερίδα queer.











Το δικαστήριο διέταξε την αποφυλάκιση του ηθοποιού χωρίς καταβολή εγγύησης, με προσωπική του δέσμευση να παραστεί στη δίκη. Η απόφαση ελήφθη προτού οι καταγγελίες περί ομοφοβικών σχολίων ενσωματωθούν επισήμως στη δικογραφία, σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση της υπόθεσης.



Οι εκπρόσωποι του ΛαΜπέφ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και θα κριθεί στο δικαστήριο. Αν προκύψουν επιπλέον στοιχεία προς δημοσιοποίηση, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση».



Κλείσιμο Λουιζιάνα επιτρέπει την απαγγελία κατηγοριών για



Λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του, ο ΛαΜπέφ εθεάθη στην οδό Μπέρμπον να χορεύει με αποκριάτικες χάντρες στον λαιμό και τα έγγραφα αποφυλάκισης στο στόμα. Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό WAFB ανέφερε: «Ο Θεός να σας ευλογεί, παιδιά, το Mardi Gras είναι φανταστικό, προσθέτοντας ότι το καλύτερο στοιχείο της γιορτής ήταν οι ενδιαφέροντες άνθρωποι που γνώρισε.



Ο Ντάμιτ, ο οποίος διαμένει στο Λος Άντζελες και εργάζεται επίσης ως ηθοποιός, δήλωσε ότι ελπίζει η σύλληψη να οδηγήσει τον πρόεδρο του Σωματείου Ηθοποιών, Σον Άστιν, να εξετάσει εάν είναι ασφαλές για τον ΛαΜπάφ να συνεργάζεται με άλλα μέλη του σωματείου. «Σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά, αυτό θα συνέβαινε», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η επιθετική συμπεριφορά του ΛαΜπέφ στο μπαρ και ο ξυλοδαρμός του σε βίντεο

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Ορλεάνης, ο 39χρονος ΛαΜπέφ, ο οποίος έχει... παρελθόν μπελάδων με τον νόμο, φέρεται να παρουσίασε έντονα επιθετική συμπεριφορά μέσα σε μπαρ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Όταν του ζητήθηκε να αποχωρήσει, για ν' αποφευχθεί περαιτέρω ένταση, φέρεται να αντέδρασε, χτυπώντας με γροθιές έναν εργαζόμενο μόλις βγήκε από το κατάστημα.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα και συνέχισε να επιτίθεται στον ίδιο άνδρα, ενώ φέρεται να χτύπησε και δεύτερο άτομο στη μύτη. Παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας για άγνωστης φύσεως τραυματισμούς.



Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Faubourg Marigny, κοντά στη Γαλλική Συνοικία, εν μέσω των πολυπληθών εορτασμών του Mardi Gras. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο ηθοποιός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και είχε προηγουμένως επιδείξει «ανεξέλεγκτη» συμπεριφορά σε διάφορα σημεία της πόλης.



Ένα νέο βίντεο που έφερε αποκλειστικά στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα ΤΜΖ δείχνει τον Σάια ΛαΜπεφ να προσπαθεί να σηκωθεί από το έδαφος, έχοντας ήδη δεχθεί χτύπημα, που τον έριξε κάτω.







Τον βλέπουμε ημίγυμνο και ήδη με εμφανή τα σημάδια της πάλης στο σώμα του, να σέρνεται στο έδαφος και να ανασηκώνεται ξανά. Ένας άνδρας ακούγεται να του φωνάζει: «Θα σε δείρουμε άσχημα, αγόρι. Ηρέμησε!», προτού του καταφέρει δύο ισχυρά χτυπήματα στο πρόσωπο.



Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δεύτερο άτομο μπαίνει στο πλάνο και τον απειλεί εκ νέου, ενώ ο ΛαΜπεφ κάθεται πλέον στο οδόστρωμα, περικυκλωμένος από κόσμο. Προσπαθεί προς στιγμή να ανασηκωθεί, αλλά δύο άνδρες τον κρατάνε καθηλωμένο, προφανώς περιμένοντας την άφιξη της αστυνομίας.