Κλόε Καρντάσιαν: Δεν ξέρω αν έχω το περιθώριο για ένα τρίτο παιδί, αλλά αν κάνω, θέλω να είμαι παντρεμένη

Η 41χρονη τηλεπερσόνα έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύντροφό της, Τρίσταν Τόμπσον





Η Καρντάσιαν, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι φοβάται να ξαναβγεί ραντεβού μετά την προβληματική σχέση της με τον πατέρα των παιδιών της, αναφέρθηκε στο σενάριο να μεγαλώσει την οικογένειά της. Είναι ήδη μητέρα της επτάχρονης True και του τρίχρονου Tatum, τους οποίους έχει αποκτήσει με τον Τρίσταν Τόμπσον.







Παρά τους προβληματισμούς της, τόνισε ότι νιώθει ευγνωμοσύνη που τα παιδιά της έχουν στενή σχέση με τα ξαδέλφια τους, λέγοντας για την κόρη της και τα ξαδέλφια της: «Είναι δεμένες σαν αδελφές».







Η Κλόε Καρντάσιαν συνέχισε εστιάζοντας στην εσωτερική της σύγκρουση: «Τώρα νιώθω τόσο ασφαλής εκεί που βρίσκομαι. Και μισούσα το πώς ένιωθα πριν. Δεν θέλω να επιστρέψω σε εκείνη την κατάσταση. Αλλά δεν μπορώ να ζήσω έτσι για πάντα. Φοβάμαι που φοβάμαι τόσο. Βγάζει νόημα αυτό;».



Η ίδια εκτίμησε ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να ξεκινήσει θεραπεία για να αντιμετωπίσει τον φόβο της. Η σχέση της με τον Τόμπσον ξεκίνησε το 2016 και τον Απρίλιο του 2018 γεννήθηκε η κόρη τους.



Τον Ιούνιο του 2021 χώρισαν ξανά, διατηρώντας – όπως είχε γίνει γνωστό τότε – πολιτισμένες σχέσεις, ενώ επικοινωνούσαν για την ανατροφή των παιδιών τους. Αργότερα την ίδια χρονιά, η Μαράλι Νίκολς κατέθεσε αγωγή διατροφής εναντίον του Τόμπσον, αφού απέκτησε παιδί μαζί του, ενώ εκείνος διατηρούσε ακόμη σχέση με την Καρντάσιαν. Μετά από τεστ πατρότητας, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν ο πατέρας.



Ο ίδιος ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την πρώην σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, γράφοντας: «Δεν το αξίζεις αυτό. Δεν αξίζεις τον πόνο και την ταπείνωση που σου προκάλεσα». Στις 28 Ιουλίου 2022, το πρώην ζευγάρι απέκτησε τον γιο τους, Tatum, μέσω παρένθετης μητέρας.



Τον περασμένο Νοέμβριο, η Καρντάσιαν απάντησε σε φήμες περί επανασύνδεσης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει επιστρέψει στον πρώην της. Όπως είχε πει: «Νομίζω ότι αυτό που βρίσκω τόσο αστείο είναι ότι ο κόσμος λέει πάντα “Πώς αφήνεις τον Τρίσταν να επιστρέφει;” Και εγώ απαντώ “Ο Τρίσταν δεν έχει επιστρέψει”».



Την ίδια στιγμή, είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για εκείνον: «Είναι απλώς ο πατέρας των παιδιών μου, οπότε θα βρίσκεται γύρω από τα παιδιά του και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Μου αρέσει που έχει μια εξαιρετική σχέση με τα παιδιά του. Το θεωρώ μια όμορφη ευλογία και δεν πρόκειται ποτέ να σταθώ εμπόδιο σε αυτό. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή η σχέση να διατηρείται και να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή», είχε καταλήξει.