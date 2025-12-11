Η Κλόε Καρντάσιαν επιβεβαίωσε ότι έχει να κάνει σεξ τέσσερα χρόνια: Μείνετε μακριά μου, δήλωσε για όσους της φλερτάρουν
Η Κλόε Καρντάσιαν επιβεβαίωσε ότι έχει να κάνει σεξ τέσσερα χρόνια: Μείνετε μακριά μου, δήλωσε για όσους της φλερτάρουν
Είστε όλοι τρελοί, το μόνο που κάνετε είναι να προσθέτετε προβλήματα και δράμα, ανέφερε η τηλεπερσόνα
Την αποχή της από το σεξ επιβεβαίωσε η Κλόε Καρντάσιαν, αναφέροντας ότι εδώ και τέσσερα χρόνια δεν έχει έρθει σε ερωτική επαφή, ενώ απευθυνόμενη σε άντρες που τη φλερτάρουν δήλωσε ότι προτιμάει την ελευθερία της.
Η 41χρονη τηλεπερσόνα και μητέρα δύο παιδιών παραδέχτηκε ότι είναι μόνη σε επεισόδιο της σειράς «The Kardashians», το οποίο προβλήθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Όταν ένας παραγωγός τη ρώτησε σε μια συνέντευξη αν είναι αλήθεια ότι έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την τελευταία φορά που είχε σεξουαλική επαφή, η Καρντάσιαν αναφέρθηκε στη χρονολογία του χωρισμού της από τον Τρίσταν Τόμπσον, πριν γεννηθεί ο γιος τους, Τάτουμ. «Ναι, τέσσερα χρόνια αυτόν τον Δεκέμβριο», είπε. Στη συνέχεια, αστειεύτηκε λέγοντας ότι έχει «ιστούς αράχνης» λόγω της απουσίας σεξουαλικής δραστηριότητας για τόσο καιρό και πρόσθεσε: «Δεν έχω νιώσει τίποτα εκεί κάτω εδώ και τόσα χρόνια».
Αργότερα, ο παραγωγός τη ρώτησε αν της λείπει ο ρομαντισμός, αφού έχει μείνει εκτός των ερωτικών περιπτύξεων για τέσσερα χρόνια. «Όχι», απάντησε άμεσα και συμπλήρωσε: «Δεν νομίζω ότι κάποιος άντρας ή κάποιο ραντεβού θα έρθουν σύντομα και δεν το θέλω. Αυτή τη στιγμή, δεν με νοιάζει αν κάποιος με καλεί ή μου στέλνει μήνυμα. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου», συνέχισε, δίνοντας ένα σαφές μήνυμα σε εκείνους που τη φλερτάρουν: «Μείνετε μακριά μου».
Η Κλόε ανέφερε επίσης ότι δεν της λείπει η αγάπη αυτήν τη στιγμή. «Όταν σκέφτομαι την αγάπη και λέω, "αχ, μου λείπουν οι πεταλούδες στην κοιλιά" μετά λέω, όχι, δεν μου λείπουν, γιατί μετά θα σκέφτομαι, "δεν με πήρε τηλέφωνο. Δεν μου έστειλε μήνυμα. Όχι. Είστε όλοι τρελοί και το μόνο που κάνετε είναι να προσθέτετε προβλήματα, δράμα, άγχη και δάκρυα. Αγόρια. Ουφ, υπερβολή. Όχι».
Η Κλόε Καρντάσιαν έχει εκφράσει δημόσια την απόφασή της να μείνει μακριά από τον κόσμο των ραντεβού τα τελευταία χρόνια, μετά τη γέννηση του γιου της. Σε συζήτηση με τον Σκοτ Ντίσικ στο podcast της «Khloé in Wonder Land», δήλωσε ότι τα παιδιά της είναι η «μεγαλύτερη προτεραιότητά της», προσθέτοντας «δεν βγαίνω ραντεβού, δεν με ενδιαφέρει. Η προσοχή μου είναι μόνο στα παιδιά μου».
Η 41χρονη τηλεπερσόνα και μητέρα δύο παιδιών παραδέχτηκε ότι είναι μόνη σε επεισόδιο της σειράς «The Kardashians», το οποίο προβλήθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Όταν ένας παραγωγός τη ρώτησε σε μια συνέντευξη αν είναι αλήθεια ότι έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την τελευταία φορά που είχε σεξουαλική επαφή, η Καρντάσιαν αναφέρθηκε στη χρονολογία του χωρισμού της από τον Τρίσταν Τόμπσον, πριν γεννηθεί ο γιος τους, Τάτουμ. «Ναι, τέσσερα χρόνια αυτόν τον Δεκέμβριο», είπε. Στη συνέχεια, αστειεύτηκε λέγοντας ότι έχει «ιστούς αράχνης» λόγω της απουσίας σεξουαλικής δραστηριότητας για τόσο καιρό και πρόσθεσε: «Δεν έχω νιώσει τίποτα εκεί κάτω εδώ και τόσα χρόνια».
Khloé Kardashian Says She Has ‘Cobwebs’ Down There as She Marks 4 Years of Celibacy https://t.co/iNWcUVeGVb— People (@people) December 11, 2025
Αργότερα, ο παραγωγός τη ρώτησε αν της λείπει ο ρομαντισμός, αφού έχει μείνει εκτός των ερωτικών περιπτύξεων για τέσσερα χρόνια. «Όχι», απάντησε άμεσα και συμπλήρωσε: «Δεν νομίζω ότι κάποιος άντρας ή κάποιο ραντεβού θα έρθουν σύντομα και δεν το θέλω. Αυτή τη στιγμή, δεν με νοιάζει αν κάποιος με καλεί ή μου στέλνει μήνυμα. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου», συνέχισε, δίνοντας ένα σαφές μήνυμα σε εκείνους που τη φλερτάρουν: «Μείνετε μακριά μου».
Η Κλόε ανέφερε επίσης ότι δεν της λείπει η αγάπη αυτήν τη στιγμή. «Όταν σκέφτομαι την αγάπη και λέω, "αχ, μου λείπουν οι πεταλούδες στην κοιλιά" μετά λέω, όχι, δεν μου λείπουν, γιατί μετά θα σκέφτομαι, "δεν με πήρε τηλέφωνο. Δεν μου έστειλε μήνυμα. Όχι. Είστε όλοι τρελοί και το μόνο που κάνετε είναι να προσθέτετε προβλήματα, δράμα, άγχη και δάκρυα. Αγόρια. Ουφ, υπερβολή. Όχι».
Η Κλόε Καρντάσιαν έχει εκφράσει δημόσια την απόφασή της να μείνει μακριά από τον κόσμο των ραντεβού τα τελευταία χρόνια, μετά τη γέννηση του γιου της. Σε συζήτηση με τον Σκοτ Ντίσικ στο podcast της «Khloé in Wonder Land», δήλωσε ότι τα παιδιά της είναι η «μεγαλύτερη προτεραιότητά της», προσθέτοντας «δεν βγαίνω ραντεβού, δεν με ενδιαφέρει. Η προσοχή μου είναι μόνο στα παιδιά μου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα