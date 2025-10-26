Κλόε Καρντάσιαν: Έχω να κάνω σεξ πάνω από τρία χρόνια, δεν βγαίνω ραντεβού με κανέναν
Η τηλεπερσόνα μίλησε για την προσωπική της ζωή στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του «The Kardashians», δηλώντας πως απέχει από τις ερωτικές επαφές
Σε αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή και την αποχή της από το σεξ για πάνω από τρία χρόνια προχώρησε η Κλόε Καρντάσιαν, δηλώνοντας πως δεν βγαίνει ραντεβού με κάποιον άντρα αυτήν την περίοδο.
Η τηλεπερσόνα μίλησε στο πρώτο επεισόδιο της 7ης σεζόν του ριάλιτι «The Kardashians» για την ερωτική της ζωή. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με τον Σάιμον Χακ, δημιουργό του brand Lemme της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, η Κλόε έμαθε πως η Τζούλια Φοξ — που συμμετέχει στη νέα καμπάνια του — έχει επιλέξει να απέχει από το σεξ τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο Χακ εξήγησε ότι η καμπάνια αφορά στην αυτοϊκανοποίηση και την αποδοχή του σώματος.
«Έχω να κάνω σεξ πάνω από τρία χρόνια», παραδέχτηκε τότε η Κλόε Καρντάσιαν, με τον Σάιμον Χακ να της απαντά αστειευόμενος: «Αυτό το ζελεδάκι - συμπλήρωμα διατροφής είναι φτιαγμένο για σένα». Παρά το χιούμορ του, δεν έκρυψε την έκπληξή του και τη ρώτησε αν βγαίνει ραντεβού με κάποιον.
«Όχι», απάντησε εκείνη. Όταν ο Χακ τη ρώτησε αν υπάρχει κάποιος με τον οποίο ανταλλάσσει μηνύματα, η Κλόε Καρντάσιαν ξεκαθάρισε: «Όχι. Δεν στέλνω μηνύματα σε κανέναν. Δεν έχω καν τον αριθμό κάποιου στο τηλέφωνό μου» και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν έχω στο κινητό μου γυμνές φωτογραφίες».
Σε συνέντευξή της στο ίδιο επεισόδιο, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν ρωτήθηκε πώς βλέπει την απόφαση της αδερφής της να μείνει μόνη. «Πιστεύω ότι όταν έχεις μικρά παιδιά, αν δεν υπάρχει κάποιος που να αξίζει πραγματικά τον χρόνο σου, είναι καλύτερο να εστιάσεις σε αυτά», είπε, εγκρίνοντας πλήρως την επιλογή της Κλόε.
Αργότερα στο επεισόδιο, η Κλόε μίλησε για την καθημερινότητά της: «Λατρεύω το ότι έγινα 40. Είναι μια υπέροχη ηλικία και νιώθω φανταστικά. Είδα ένα meme που έλεγε "γιατί είσαι τόσο χαρούμενη;" και η απάντηση ήταν "γιατί δεν βγαίνω ραντεβού". Και σκέφτηκα: ναι, αυτό ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ αυτή την περίοδο».
Η Κλόε Καρντάσιαν έχει εκφράσει και στο παρελθόν την επιθυμία της να παραμείνει μόνη, ώστε να αφιερωθεί πλήρως στα παιδιά της — την 7χρονη Τρου και τον 3χρονο Τέιτουμ, τους οποίους απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Τρίσταν Τόμπσον.
«Τα παιδιά μου είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου», είχε δηλώσει σε επεισόδιο του podcast της «Khloé in Wonder Land» τον Ιανουάριο και είχε συμπληρώσει: «Δεν με ενδιαφέρει να βγαίνω ραντεβού. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε ένα ή δύο χρόνια, αλλά προς το παρόν δεν θέλω. Δεν με νοιάζει. Η προσοχή μου είναι στραμμένη αποκλειστικά στα παιδιά μου. Για μένα, αυτό είναι το πιο έξυπνο πράγμα που μπορώ να κάνω».
Η Καρντάσιαν είχε σχέση με τον Τόμπσον από το 2016 έως το 2021, ενώ νωρίτερα ήταν παντρεμένη με τον Λαμάρ Όντομ από το 2009 έως το 2016.
