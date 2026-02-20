Τζιμ Κέρτις για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον: Πρέπει να λέμε τι συνέβη και να ζητάμε συγγνώμη
Τζιμ Κέρτις για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον: Πρέπει να λέμε τι συνέβη και να ζητάμε συγγνώμη
Ο Τζιμ Κέρτις μίλησε για τη σημασία της «επανόρθωσης» και τις εντάσεις που μπορεί να προκύψουν μέσα στο σπίτι
Στους κανόνες που, όπως υποστήριξε, βοηθούν ένα ζευγάρι να ξεπερνά τις εντάσεις και να διατηρεί τη σχέση του αναφέρθηκε ο Τζιμ Κέρτις, σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, τονίζοντας ότι το κλειδί είναι η «επανόρθωση» μετά από έναν καβγά.
Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συμμετοχής του στο podcast «Ced with Intention», ο ειδικός σε θέματα υγείας και ευεξίας σημείωσε ότι το βασικό στοιχείο για μια μακροχρόνια σχέση είναι η κατανόηση της διαδικασίας αποκατάστασης μετά από μια σύγκρουση.
«Ο μόνος λόγος που βρισκόμαστε σε αυτή τη γη είναι για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτός είναι όλος ο λόγος… Η επανόρθωση είναι μέρος όλων αυτών. Ζούμε με αυτό», ανέφερε. Ο Κέρτις, ο οποίος διατηρεί σχέση με την πρωταγωνίστρια των «Friends» από τον Ιούλιο του 2025, περιέγραψε πώς διαχειρίζεται τις διαφωνίες μέσα στο σπίτι.
«Περνάω πολύ χρόνο με τη σύντροφό μου. Περνάμε πολύ χρόνο μαζί στο σπίτι. Μερικές φορές μπορεί να υπάρξουν μικρά πράγματα που φουντώνουν. Έχουμε την επιλογή να μείνουμε σιωπηλοί, θυμωμένοι, θα μπορούσαμε να φύγουμε από το σπίτι, να το σκεφτούμε και να διαλογιστούμε για το πώς να το αλλάξουμε», είπε.
Και συνέχισε: «Ή μπορούμε να πούμε, “Αυτό συνέβη, ζητώ συγγνώμη”, να επανορθώσουμε και στη συνέχεια να δουλέψουμε ώστε να φροντίσουμε να συμβαίνει λιγότερο ή να μην ξανασυμβεί. Γιατί μόλις κάνεις μια επανόρθωση και αυτό συμβεί άλλες πέντε φορές, κανείς δεν το εμπιστεύεται».
Ο Κέρτις πρόσθεσε ότι σε μια σχέση και οι δύο πλευρές πρέπει να συμφωνούν σε ορισμένους όρους. «Πρέπει και οι δύο να δουλεύουμε με τον εαυτό μας. Δεν μπορώ να σε διορθώσω, δεν μπορείς να με διορθώσεις. Αλλά πρέπει τουλάχιστον να συμφωνούμε ότι “Αυτό θα συμβεί όταν κάνουμε αυτή τη συζήτηση”», επισήμανε.
Jennifer Aniston’s boyfriend Jim Curtis shared how he and the 'Friends' alum work through minor problems in their relationship, as well as advised other couples on how to navigate conflicts. https://t.co/lvfW0IfkY5 pic.twitter.com/NFnOJv9tzk— E! News (@enews) February 20, 2026
