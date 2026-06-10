Σπουδαία κίνηση από τον Ολυμπιακό: Τίμησε τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου - «Σπουδαίος παράγοντας, μεγάλος αντίπαλος», είπε ο Μπαφές

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω του Sports Director, Χρήστου Μπαφέ, απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο, εναποθέτοντας 13 κόκκινα τριαντάφυλλα στη θέση του. Σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια, ο ιστορικός ηγέτης του Παναθηναϊκού έφυγε από τη ζωή.#OlympiacosBC pic.twitter.com/4xxKvM7MC8