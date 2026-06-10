Σπουδαία κίνηση από τον Ολυμπιακό: Τίμησε τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου - «Σπουδαίος παράγοντας, μεγάλος αντίπαλος», είπε ο Μπαφές
Σπουδαία κίνηση από τον Ολυμπιακό: Τίμησε τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου - «Σπουδαίος παράγοντας, μεγάλος αντίπαλος», είπε ο Μπαφές
Ο αθλητικός διευθυντής της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Χρήστος Μπαφές, κατέθεσε λουλούδια στη θέση που καθόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 8 χρόνια
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με μια συμβολική κίνηση, τίμησε τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου πριν το τζάμπολ του τέταρτου τελικού της Stoiximan Basket League.
Συγκεκριμένα ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, αμέσως μετά την άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού στο T-Center, εναπόθεσε λουλούδια στη θέση που καθόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιουνίου του 2018.
«Ήταν ένας σπουδαίος παράγοντας, ένας μεγάλος αντίπαλος. Τιμούμε τη μνήμη του, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια γιατί είναι οι τελικοί αυτή την περίοδο του Ιουνίου.
Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά ο Παύλος Γιαννακόπουλος μένει στη μνήμη και την καρδιά όλων.
Όσα έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός υπό την καθοδήγησή του μιλούν από μόνα τoυς. Είχε σπουδαία κοινωνική και αθλητική προσφορά. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του», είπε στην ΕΡΤ ο Χρήστος Μπαφές.
Με αυτό τον τρόπο, αφήνοντας στη θέση 13 τριαντάφυλλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, από τον χαμό του οποίου συμπληρώθηκαν 8 χρόνια.
Συγκεκριμένα ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, αμέσως μετά την άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού στο T-Center, εναπόθεσε λουλούδια στη θέση που καθόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιουνίου του 2018.
«Ήταν ένας σπουδαίος παράγοντας, ένας μεγάλος αντίπαλος. Τιμούμε τη μνήμη του, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια γιατί είναι οι τελικοί αυτή την περίοδο του Ιουνίου.
Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά ο Παύλος Γιαννακόπουλος μένει στη μνήμη και την καρδιά όλων.
Όσα έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός υπό την καθοδήγησή του μιλούν από μόνα τoυς. Είχε σπουδαία κοινωνική και αθλητική προσφορά. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του», είπε στην ΕΡΤ ο Χρήστος Μπαφές.
Με αυτό τον τρόπο, αφήνοντας στη θέση 13 τριαντάφυλλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, από τον χαμό του οποίου συμπληρώθηκαν 8 χρόνια.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω του Sports Director, Χρήστου Μπαφέ, απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο, εναποθέτοντας 13 κόκκινα τριαντάφυλλα στη θέση του. Σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια, ο ιστορικός ηγέτης του Παναθηναϊκού έφυγε από τη ζωή.#OlympiacosBC pic.twitter.com/4xxKvM7MC8— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 10, 2026
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