Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
«Ενεργοί γιατροί» νέα παράταξη διεκδικεί τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στις εκλογές στις 14 Ιουνίου
«Ενεργοί γιατροί» νέα παράταξη διεκδικεί τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στις εκλογές στις 14 Ιουνίου
Ο σημερινός ΙΣΑ έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα κρίσιμα ζητήματα πού απασχολούν τον ιατρικό κόσμο, αναφέρεται στην ανακοίνωση - Οι στόχοι και το όραμα της νέας παράταξης
Στη σημερινή Ελλάδα 41 χρόνια μετά τη θέσπιση του ΕΣΥ δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις και δυσκολίες. Ο ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίζει αμοιβές καθηλωμένες για δεκαετίες σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα, ενώ ο εργαστηριακός τομέας απειλείται με εξαφάνιση από το εξοντωτικό Clawback.
Τα παραπάνω επηρεάζουν τόσο την κοινωνία όσο και τούς ιατρούς. Αλλαγές στο χώρο της υγείας είναι επιβεβλημένες. Οι κ. Β. Πυργάκης -Καρδιολόγος- και Χ. Κούλας -Χειροργός Οφθαλμίατρος- επί κεφαλής της παράταξης ανέφεραν ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) οφείλει να πρωταγωνιστήσει στη χάραξη των πολιτικών εκείνων, πού θα οδηγήσουν στη βελτίωση της κατάστασης.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν την ευθύνη διοίκησης του Συλλόγου αναλάβουν ενεργοί μάχιμοι ιατροί που εργάζονται τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στον χώρο τής ιδιωτικής ιατρικής. Ιατροί που εξετάζουν ασθενείς, ζουν από αυτό, και διαθέτουν τόσο την επιστημονική όσο και τη διοικητική εμπειρία να τα αναδείξουν και να προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις.
Ο σημερινός ΙΣΑ έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα κρίσιμα ζητήματα πού απασχολούν τον ιατρικό κόσμο, αφού η σημερινή ηγεσία του -ίδια πρόσωπα και πρακτικές τα τελευταία 16 χρόνια- διακατέχεται από καθεστωτική νοοτροπία, έχει δώσει προτεραιότητα στην επικοινωνιακή διαχείριση και την προσωπική προβολή του προέδρου, αποφεύγει να παίρνει σαφείς θέσεις επί διαφόρων θεμάτων και δεν διαθέτει οργανωμένη στρατηγική.
Ο ΙΣΑ (ΝΠΔΔ) πρέπει να διεκδικήσει τον ρόλο του ως επίσημου σύμβουλου της πολιτείας και να λειτουργήσει ως θεσμός. Με νομιμότητα, ανεξαρτησία, αμεροληψία, διαφάνεια, λογοδοσία. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στην ίδρυση τής παράταξης «Ενεργοί γιατροί», η οποία διεκδικεί τον ΙΣΑ στις επικείμενες εκλογές τής 14 Ιουνίου 2026. Η παράταξη είναι ανεξάρτητη και υπερκομματική. Δεν εκπροσωπεί μηχανισμούς. Δεν εξυπηρετεί συμφέροντα. Δεν έχει χορηγούς. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται με σαφή ιατρική θεώρηση. Αντλεί τις ιδέες της από όλο το φάσμα τής μεταρρυθμιστικής μετριοπαθούς κεντροδεξιάς έως κεντροαριστεράς (Κοινωνικός Φιλελευθερισμός). Οι υποψήφιοι προέρχονται από όλο το φάσμα της ιατρικής κοινότητας. Πανεπιστημιακοί, ιατροί του ΕΣΥ, ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικευόμενοι. Η επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή, μαζί με την επί δεκαετίες ενεργό συμμετοχή των στελεχών στα ιατρικά δρώμενα, αποτελούν εχέγγυα ποιότητας και αξιοπιστίας.
Στόχοι:
- ο ΙΣΑ αρωγός στους ιατρούς-ασπίδα προστασίας
- ποιοτική συμμετοχή στα όργανα του ΙΣΑ και τού ΠΙΣ
- μεταρρυθμίσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα στον χώρο της υγείας.
Όραμα:
- μετεξέλιξη του ΙΣΑ στα πρότυπα των ισχυρών Ευρωπαϊκών Συλλόγων.
Τα παραπάνω επηρεάζουν τόσο την κοινωνία όσο και τούς ιατρούς. Αλλαγές στο χώρο της υγείας είναι επιβεβλημένες. Οι κ. Β. Πυργάκης -Καρδιολόγος- και Χ. Κούλας -Χειροργός Οφθαλμίατρος- επί κεφαλής της παράταξης ανέφεραν ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) οφείλει να πρωταγωνιστήσει στη χάραξη των πολιτικών εκείνων, πού θα οδηγήσουν στη βελτίωση της κατάστασης.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν την ευθύνη διοίκησης του Συλλόγου αναλάβουν ενεργοί μάχιμοι ιατροί που εργάζονται τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στον χώρο τής ιδιωτικής ιατρικής. Ιατροί που εξετάζουν ασθενείς, ζουν από αυτό, και διαθέτουν τόσο την επιστημονική όσο και τη διοικητική εμπειρία να τα αναδείξουν και να προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις.
Ο σημερινός ΙΣΑ έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα κρίσιμα ζητήματα πού απασχολούν τον ιατρικό κόσμο, αφού η σημερινή ηγεσία του -ίδια πρόσωπα και πρακτικές τα τελευταία 16 χρόνια- διακατέχεται από καθεστωτική νοοτροπία, έχει δώσει προτεραιότητα στην επικοινωνιακή διαχείριση και την προσωπική προβολή του προέδρου, αποφεύγει να παίρνει σαφείς θέσεις επί διαφόρων θεμάτων και δεν διαθέτει οργανωμένη στρατηγική.
Ο ΙΣΑ (ΝΠΔΔ) πρέπει να διεκδικήσει τον ρόλο του ως επίσημου σύμβουλου της πολιτείας και να λειτουργήσει ως θεσμός. Με νομιμότητα, ανεξαρτησία, αμεροληψία, διαφάνεια, λογοδοσία. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στην ίδρυση τής παράταξης «Ενεργοί γιατροί», η οποία διεκδικεί τον ΙΣΑ στις επικείμενες εκλογές τής 14 Ιουνίου 2026. Η παράταξη είναι ανεξάρτητη και υπερκομματική. Δεν εκπροσωπεί μηχανισμούς. Δεν εξυπηρετεί συμφέροντα. Δεν έχει χορηγούς. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται με σαφή ιατρική θεώρηση. Αντλεί τις ιδέες της από όλο το φάσμα τής μεταρρυθμιστικής μετριοπαθούς κεντροδεξιάς έως κεντροαριστεράς (Κοινωνικός Φιλελευθερισμός). Οι υποψήφιοι προέρχονται από όλο το φάσμα της ιατρικής κοινότητας. Πανεπιστημιακοί, ιατροί του ΕΣΥ, ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικευόμενοι. Η επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή, μαζί με την επί δεκαετίες ενεργό συμμετοχή των στελεχών στα ιατρικά δρώμενα, αποτελούν εχέγγυα ποιότητας και αξιοπιστίας.
Στόχοι:
- ο ΙΣΑ αρωγός στους ιατρούς-ασπίδα προστασίας
- ποιοτική συμμετοχή στα όργανα του ΙΣΑ και τού ΠΙΣ
- μεταρρυθμίσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα στον χώρο της υγείας.
Όραμα:
- μετεξέλιξη του ΙΣΑ στα πρότυπα των ισχυρών Ευρωπαϊκών Συλλόγων.
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