«Ενεργοί γιατροί» νέα παράταξη διεκδικεί τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στις εκλογές στις 14 Ιουνίου

Ο σημερινός ΙΣΑ έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα κρίσιμα ζητήματα πού απασχολούν τον ιατρικό κόσμο, αναφέρεται στην ανακοίνωση - Οι στόχοι και το όραμα της νέας παράταξης