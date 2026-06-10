Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ο Γκουτέρες προειδοποιεί: Κίνδυνος να επιστρέψει ο ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Ο Γκουτέρες προειδοποιεί: Κίνδυνος να επιστρέψει ο ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψει ο ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γουτέρες, προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψει ο «ολοκληρωτικός πόλεμος» στη Μέση Ανατολή, μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.
«Στην περιοχή του Κόλπου, η εκεχειρία είναι μάλλον μια φωτιά που έχει περιοριστεί, όπως το είδαμε με την κλιμάκωση των επιθέσεων και της ρητορικής τις τελευταίες 48 ώρες. Και εμείς πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους ώστε αυτή η περιορισμένη φωτιά να μην γίνει ολοκληρωτική, με άλλα λόγια, ένας ολοκληρωτικός πόλεμος», δήλωσε ο Γκουτέρες κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
«Έχω τρομοκρατηθεί από το γεγονός ότι βλέπουμε τη μία κλιμάκωση μετά την άλλη», δήλωσε από την πλευρά του στον Τύπο από τη Γενεύη ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ. «Νιώθουμε πάντα μεγάλη ανακούφιση όταν ανακοινώνεται μια εκεχειρία, αλλά οι εκεχειρίες πρέπει να τηρούνται πλήρως. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να τηρείται πλήρως».
Οι δηλώσεις αυτές διατυπώνονται καθώς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν εκ νέου πυρά τη νύχτα, μετά την καταστροφή ενός αμερικανικού ελικοπτέρου, η οποία αποδόθηκε στην Τεχεράνη.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν άργησε πολύ να διαπραγματευτεί και στο εξής θα «πληρώσει το τίμημα» αφότου χθες υποσχέθηκε μια επικείμενη συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Στην περιοχή του Κόλπου, η εκεχειρία είναι μάλλον μια φωτιά που έχει περιοριστεί, όπως το είδαμε με την κλιμάκωση των επιθέσεων και της ρητορικής τις τελευταίες 48 ώρες. Και εμείς πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους ώστε αυτή η περιορισμένη φωτιά να μην γίνει ολοκληρωτική, με άλλα λόγια, ένας ολοκληρωτικός πόλεμος», δήλωσε ο Γκουτέρες κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
«Έχω τρομοκρατηθεί από το γεγονός ότι βλέπουμε τη μία κλιμάκωση μετά την άλλη», δήλωσε από την πλευρά του στον Τύπο από τη Γενεύη ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ. «Νιώθουμε πάντα μεγάλη ανακούφιση όταν ανακοινώνεται μια εκεχειρία, αλλά οι εκεχειρίες πρέπει να τηρούνται πλήρως. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να τηρείται πλήρως».
#WATCH: @UN chief @antonioguterres says the Middle East is being pulled deeper into crisis – and the consequences reach far beyond the region #Iran #US #Lebanon #Israel #Hezbollah #IranWar https://t.co/Il7QsmLt9i pic.twitter.com/kC9j4VBVw8— Arab News (@arabnews) June 10, 2026
Οι δηλώσεις αυτές διατυπώνονται καθώς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν εκ νέου πυρά τη νύχτα, μετά την καταστροφή ενός αμερικανικού ελικοπτέρου, η οποία αποδόθηκε στην Τεχεράνη.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν άργησε πολύ να διαπραγματευτεί και στο εξής θα «πληρώσει το τίμημα» αφότου χθες υποσχέθηκε μια επικείμενη συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
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