Ο Γκουτέρες προειδοποιεί: Κίνδυνος να επιστρέψει ο ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψει ο ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ