Η Τζένιφερ Άνιστον αγαπά πραγματικά τον Τζιμ Κέρτις, έχει φέρει τόσα καλά στη ζωή της, λέει το περιβάλλον της
Στην αρχή ήταν επιφυλακτική, αλλά τώρα είναι ενθουσιασμένη, είπε άτομο από το περιβάλλον της ηθοποιού
Επιφυλακτική ήταν στην αρχή της σχέσης της με τον Τζιμ Κέρτις η Τζένιφερ Άνιστον. Πλέον όμως είναι ενθουσιασμένη, αφού ο νέος της σύντροφος της έχει προσφέρει πολλά.
Πηγή δήλωσε στο PEOPLE ότι η 56χρονη σταρ του Χόλιγουντ και ο υπνοθεραπευτής της πέρασαν «μήνες μιλώντας και γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον» στις αρχές της χρονιάς. «Η Τζεν εκτίμησε πολύ τη φιλία τους στην αρχή της χρονιάς», ανέφερε η πηγή. «Όταν όλο αυτό πήρε μια πιο ρομαντική τροπή, στην αρχή ήταν επιφυλακτική. Τώρα, είναι ενθουσιασμένη που απλώς το τόλμησε», τόνισε.
Σύμφωνα με το ίδιο άτομο, η σχέση της Άνιστον με τον Κέρτις «μοιάζει καρμική». «Τον αγαπά πραγματικά. Έχει φέρει τόσα καλά στη ζωή της», συμπλήρωσε.
Η Άνιστον επισημοποίησε τη σχέση τους με μια ανάρτηση στο Instagram. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία για τα 50ά γενέθλια του αγαπημένου της, στις αρχές Νοεμβρίου.
Λίγο αργότερα, οι δυο τους έκαναν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους στο event ELLE Women in Hollywood στις 17 Νοεμβρίου. «Είναι εξαιρετικός. Η ύπνωση είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει», είπε για εκείνον στο PEOPLE.
«Είναι αρκετά εξαιρετικός και βοηθά πάρα, πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι πολύ ξεχωριστός, πολύ “κανονικός” και πολύ ευγενικός, και θέλει να βοηθά τους ανθρώπους να θεραπευτούν, να περάσουν μέσα από το τραύμα τους και τη στασιμότητα προς τη διαύγεια», πρόσθεσε.
Jennifer Aniston Was 'Cautious' at Beginning of Jim Curtis Romance, Spent 'Months Chatting' (Exclusive Source) https://t.co/xPniON6Mb0— People (@people) December 12, 2025
