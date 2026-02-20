Ποιος ήταν ο Έρικ Ντέιν που πέθανε από ALS στα 53 του: Οι κόρες του που ήταν δίπλα του μέχρι το τέλος και η απογείωση με το Grey’s Anatomy
Η διαδρομή του Αμερικανού ηθοποιού από τη διεθνή αναγνώριση ως «McSteamy» έως τη δημόσια μάχη με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση
Η πορεία του Έρικ Ντέιν, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή ιατρική σειρά Grey’s Anatomy έσβησε στα 53 του χρόνια, έπειτα από δεκάμηνη μάχη με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS).
Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του με επίσημη δήλωση στο περιοδικό People, γνωστοποιώντας ότι ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Ο Έρικ Ντέιν γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1972 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία τη δεκαετία του 1990 με εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές, ωστόσο η καθοριστική καμπή στην καριέρα του ήρθε το 2006, όταν εντάχθηκε στο καστ του «Grey’s Anatomy». Στη σειρά υποδύθηκε τον πλαστικό χειρουργό Μαρκ Σλόαν, έναν ρόλο που τον καθιέρωσε διεθνώς και του προσέδωσε ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα στο ευρύ κοινό.
Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη σειρά, ανέπτυξε παράλληλη κινηματογραφική δραστηριότητα, λαμβάνοντας μέρος σε παραγωγές όπως τα X-Men: The Last Stand, Marley & Me και Burlesque. Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις ενίσχυσαν τη θέση του και στον χώρο του κινηματογράφου, πέραν της τηλεοπτικής του επιτυχίας.
Μετά την αποχώρησή του από το Grey’s Anatomy, συνέχισε με πρωταγωνιστικό ρόλο στη δραματική σειρά The Last Ship, όπου υποδύθηκε τον κυβερνήτη Τομ Τσάντλερ. Το 2019 εντάχθηκε στο καστ της σειράς Euphoria, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Καλ Τζέικομπς, πατέρα του χαρακτήρα Νέιτ. Επανεμφανίστηκε στον δεύτερο κύκλο της σειράς και επρόκειτο να συμμετάσχει και στον τρίτο και τελευταίο κύκλο.
Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση και το αναπηρικό αμαξίδιοΗ τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το περασμένο φθινόπωρο στη σειρά Brilliant Minds, όπου υποδύθηκε έναν πυροσβέστη που πάσχει από ALS. Σύμφωνα με δηλώσεις του δημιουργού της σειράς, Μάικλ Γκράσι, ο Ντέιν είχε εκφράσει ο ίδιος την επιθυμία να συμμετάσχει στην παραγωγή, καθώς ήταν θαυμαστής της.
Τον Νοέμβριο, είχαν έρθει στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες με τον Έρικ Ντέιν καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο ηθοποιός είχε απαθανατιστεί κατά τη διάρκεια συνάντησης με την εν διαστάσει σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου. Φωτογραφίες και βίντεο που είχε εξασφαλίσει η Daily Mail έδειχναν τον Ντέιν εμφανώς καταβεβλημένο, την ώρα που έβγαινε από εστιατόριο στο Χόλιγουντ, συνοδευόμενος από την 54χρονη ηθοποιό και μία από τις κόρες τους. Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα είχαν δημοσιοποιηθεί λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη εμφάνιση του ηθοποιού σε αναπηρικό αμαξίδιο, στο αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον.
Τους τελευταίους μήνες, η υγεία του παρουσίασε επιδείνωση, με δημόσιες εμφανίσεις που αποτύπωναν τη δυσκολία στην κίνηση και την ομιλία. Παρά τις σωματικές συνέπειες της νόσου, παρέμεινε ενεργός επαγγελματικά και υποστήριξε δημόσια την ανάγκη ενημέρωσης και έρευνας για την ALS.
Στην προσωπική του ζωή ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, της Μπίλι και της Τζόρτζια. Σύμφωνα με την οικογένειά του, έφυγε έχοντας στο πλευρό του την εν διαστάσει σύζυγό του και τις κόρες του, οι οποίες, όπως ανέφεραν, «ήταν το κέντρο του κόσμου του».
Frail Eric Dane, 52, struggles in wheelchair amid ALS battle as he reunites with estranged wife Rebecca Gayheart https://t.co/kRSUoDU3Gd— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 31, 2025
Η ανακοίνωση της διάγνωσής του με ALSΤον Απρίλιο του 2025, ο ηθοποιός είχε ανακοινώσει δημοσίως ότι είχε διαγνωστεί με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, μια νευροεκφυλιστική νόσο που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και οδηγεί σε σταδιακή απώλεια μυϊκού ελέγχου. Σε συνέντευξή του τον Ιούνιο του 2025 στην εκπομπή «Good Morning America» είχε αναφερθεί στα πρώτα συμπτώματα που παρατήρησε, περιγράφοντας την αδυναμία στο δεξί του χέρι και τη σταδιακή επιδείνωση της κατάστασης.
