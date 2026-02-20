ALS: Τι είναι η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση, τα πρώτα συμπτώματα που συχνά αγνοούνται

Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS
), γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα
, είναι μια σπάνια αλλά εξαιρετικά επιθετική νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.
Πρόκειται για μια προοδευτική και, μέχρι σήμερα, ανίατη νόσο, που οδηγεί σε σταδιακή απώλεια του ελέγχου των μυών.
Η ασθένεια βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μετά την είδηση του θανάτου του ηθοποιού Έρικ Ντέιν
, γνωστού στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά Grey’s Anatomy, μόλις δέκα μήνες
μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής του.
Την ίδια μάχη είχε δώσει και ο αγαπημένος «κακός» της σειράς «Στο παρά πέντε» Γεράσιμος Μιχελής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου του 2025.
Πώς επηρεάζει το σώμα
Η ALS προσβάλλει τους κινητικούς νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις, όπως το περπάτημα, το γράψιμο, την ομιλία και την αναπνοή. Καθώς οι νευρώνες αυτοί εκφυλίζονται και πεθαίνουν, οι μύες ατροφούν και σταδιακά παραλύουν.
Χαρακτηρίζεται από:
- Μυϊκή αδυναμία
- Σπασμούς και κράμπες
- Προοδευτική απώλεια κινητικού ελέγχου
- Δυσκολία στην ομιλία και την κατάποση
- Αναπνευστική ανεπάρκεια στα τελικά στάδια
Η νόσος εξελίσσεται ταχύτατα, με μέση επιβίωση 2-5 χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Παρότι δεν υπάρχει θεραπεία, η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
Τα πρώτα συμπτώματα που συχνά αγνοούνται
Τα αρχικά σημάδια μπορεί να είναι ύπουλα και να αποδοθούν σε άλλες, λιγότερο σοβαρές καταστάσεις. Συνήθως περιλαμβάνουν: