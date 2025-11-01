Έρικ Ντέιν: Νέες φωτογραφίες με τον ηθοποιό που έχει διαγνωστεί με ALS σε αναπηρικό αμαξίδιο
Έρικ Ντέιν: Νέες φωτογραφίες με τον ηθοποιό που έχει διαγνωστεί με ALS σε αναπηρικό αμαξίδιο
Ο Ντέιν απαθανατίστηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με την εν διαστάσει σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ
Νέες φωτογραφίες με τον Έρικ Ντέιν καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. O 52χρονο ηθοποιός, που τον περασμένο Απρίλιο αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με τη νόσο ALS, απαθανατίστηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με την εν διαστάσει σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.
Φωτογραφίες και βίντεο που εξασφάλισε η Daily Mail δείχνουν τον Ντέιν εμφανώς καταβεβλημένο, καθώς βγαίνει από ένα εστιατόριο στο Χόλιγουντ, μαζί με την 54χρονη ηθοποιό και μία από τις κόρες τους.
Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα έρχονται λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη εμφάνιση του Έρικ Ντέιν σε αμαξίδιο στο αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον.
Φίλοι της οικογένειας αναφέρουν πως οι δικοί του άνθρωποι προσπαθούν να του προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες όμορφες στιγμές, ενώ δίνει μάχη για την υγεία του. «Η Ρεμπέκα και τα παιδιά της θέλουν να αντιμετωπίζουν όσο γίνεται κανονικά τα πράγματα με τον Έρικ, τον πατέρα τους», είπε μια πηγή στην Daily Mail.
«Θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες όμορφες στιγμές, όσο εκείνος έχει ακόμη τη δύναμη να βγαίνει και να κάνει πράγματα», πρόσθεσε. Το να βγουν για δείπνο είναι μία από αυτές τις στιγμές, εξήγησε η πηγή, σημειώνοντας ότι είναι κάτι που θα έκαναν ούτως ή άλλως, ακόμη και αν ο Έρικ Ντέιν δεν ήταν άρρωστος.
Η Γκέιχαρτ, η οποία απέσυρε την αίτηση διαζυγίου τον περασμένο Μάρτιο, και οι δύο τους κόρες ελπίζουν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν αντίστοιχες στιγμές στο άμεσο μέλλον μαζί του. «Είναι μια περίοδος πολύ φορτισμένη συναισθηματικά, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν απλώς να τα παρατήσουν — πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν φυσιολογικά και όμορφα οικογενειακά πράγματα, γιατί έτσι όλα γίνονται λίγο πιο εύκολα», είπε η ίδια πηγή.
Παρά το τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο Έρικ Ντέιν αναζητά την απόλαυση και επιδιώκει να αποτελέσει ένα παράδειγμα ελπίδας. «Ξέρει τη μοίρα του και προσπαθεί να βρει πώς θέλει να απολαύσει τη ζωή, πώς να είναι φάρος ελπίδας και να βοηθήσει άλλους που παλεύουν οι ίδιοι. Θέλει επίσης να απολαμβάνει τον χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους του και να αξιοποιήσει πραγματικά αυτή την περίοδο για να ζήσει», είχε πει μια άλλη πηγή στην Daily Mail πριν από μερικές μέρες.
Φωτογραφία: Shutterstock
Frail Eric Dane, 52, struggles in wheelchair amid ALS battle as he reunites with estranged wife Rebecca Gayheart https://t.co/kRSUoDU3Gd— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 31, 2025
Φωτογραφία: Shutterstock
