Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Η Σοφία Βεργκάρα επανέρχεται στο παρελθόν της με μπικίνι στα... χακί, δείτε φωτογραφίες
Η Σοφία Βεργκάρα επανέρχεται στο παρελθόν της με μπικίνι στα... χακί, δείτε φωτογραφίες
«Αχ τι γυναίκα», «είσαι η πιο όμορφη», «πανέμορφη όπως πάντα» ήταν μερικά από τα εκατοντάδες αποθεωτικά σχόλια για τη Σοφία Βεργκάρα
Με... στρατιωτική διάθεση επέστρεψε η Σοφία Βεργκάρα στις καθιερωμένες αναρτήσεις της κάθε Πέμπτη με φωτογραφίες από το επαγγελματικός της παρελθόν ως μοντέλο.
Αυτή τη φορά η Λατίνα ηθοποιός δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της με μπικίνι στα... χακί!
«Αχ τι γυναίκα», «είσαι η πιο όμορφη», «πανέμορφη όπως πάντα» ήταν μερικά από τα εκατοντάδες αποθεωτικά σχόλια για τη Σοφία Βεργκάρα
Αυτή τη φορά η Λατίνα ηθοποιός δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της με μπικίνι στα... χακί!
«Αχ τι γυναίκα», «είσαι η πιο όμορφη», «πανέμορφη όπως πάντα» ήταν μερικά από τα εκατοντάδες αποθεωτικά σχόλια για τη Σοφία Βεργκάρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα