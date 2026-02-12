Eurovision Α' Ημιτελικός: Ο Ακύλας έλαμψε, η Βρανά έκλεψε την παράσταση και οι γυναίκες κυριάρχησαν - Δείτε όλες τις εμφανίσεις
Eurovision Α' Ημιτελικός: Ο Ακύλας έλαμψε, η Βρανά έκλεψε την παράσταση και οι γυναίκες κυριάρχησαν - Δείτε όλες τις εμφανίσεις
Ο πρώτος ημιτελικός ολοκληρώθηκε, 7 προκρίθηκαν και τα απρόοπτα αποφεύχθηκαν - Το επεισόδιο μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1 φτάνοντας στο δυναμικό κοινό 15,3%
Το τηλεοπτικό γεγονός που συσπειρώνει τους περισσότερους ανά τηλεοπτικού εδάφους τηλεκριτικούς ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης. Τα κοινωνικά δίκτυα με κορυφαίο το X «πήραν φωτιά», τα γκρουπ στις πλατφόρμες επικοινωνίας με τις παρέες να ανταλλάσσουν σχόλια κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα πρέπει να ξεπέρασαν σε αριθμό τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολικών μονάδων της Επικράτειας και κάπως έτσι ο Α’ Ημιτελικός με τίτλο «Sing for Greece» έλαβε τέλος.
Το επεισόδιο μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1 φτάνοντας στο δυναμικό κοινό (18-54) 15,3%, ενώ στα νεανικά κοινά (18-34) η τηλεθέαση κυμάνθηκε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα με 19% στους άντρες και 24% στις γυναίκες. Τον διαγωνισμό παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 1.630.000 τηλεθεατές.
Οι επτά υποψηφιότητες που προκρίθηκαν δεν εξέπληξαν. Άλλωστε το κοινό ψήφισε και από τις προηγούμενες ημέρες είχαν ήδη κάποιοι πάρει τον τίτλο του φαβορί και τον επιβεβαίωσαν: «Άλμα», Rosanna Mailan, «Europa», STEFI, «Paréa», Evangelia, «Χάνομαι», Marseaux, «Ferto», Akylas, «The Other Side», Alexandra Sieti, «YOU & I», STYLIANOS.
Η σειρά που θα εμφανιστούν στον τελικό, κατόπιν κλήρωσης είναι: 1. «YOU & I», STYLIANOS, 5. «Χάνομαι», Marseaux, 8. «Europa», STEFI, 9. «Άλμα», Rosanna Mailan, 10. «Paréa», Evangelia, 12. «Ferto», Akylas
και 14. «The Other Side», Alexandra Sieti.
Πέντε γυναίκες και δύο άνδρες, με τον ένα εξ αυτών τον Ακύλα να είναι το απόλυτο φαβορί μέχρι στιγμής στις προτιμήσεις του κόσμου, κάτι που έγινε απόλυτα αισθητό τόσο στην αίθουσα διεξαγωγής του Ημιτελικού όσο και στα κοινωνικά δίκτυα που τον αποθέωσαν όταν εμφανίστηκε στη σκηνή.
Η βραδιά ήταν σχετικά καλά οργανωμένη, με την Κλαυδία να ανοίγει το σόου και τους τρεις παρουσιαστές να προσπαθούν, κυρίως με χιούμορ, να ζεστάνουν την ατμόσφαιρα. Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργος Καπουτζίδης μοιράστηκαν τον ρόλο της παρουσίασης με αυτοσχέδιους αλλά και με καλογραμμένους διαλόγους, οι οποίοι λειτούργησαν κυρίως ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των εμφανίσεων και κάλυψαν τα κενά μεταξύ των τραγουδιών προκειμένου να αποφευχθεί η αμηχανία.
Εντυπωσιακή η Μαγγίρα με Οσκαρική εμφάνιση με κατακόκκινη τουαλέτα και εμφανή αέρα σόουγουμαν, πάντα άνετος και ευφυής ο Καπουτζίδης και έκπληξη η Βρανά. Από την αρχή μπήκε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, και χρειάστηκε λίγα λεπτά για να ξεπεράσει το άγχος και το προσχεδιασμένο κείμενο και να πάρει επάνω της την κατάσταση. Αναπτύχθηκε, έσπασε τον πάγο και την αμηχανία με τους υποψήφιους που είχαν άγχος και μπόρεσε να δώσει τη δική της νότα. Εκεί κάπου οι Μαγγίρα και Καπουτζίδης έκαναν ένα βήμα πίσω και της άφησαν τον χώρο που χρειαζόταν προκειμένου να φανεί περισσότερο και να ξεπεράσει το αρχικό άγχος της. Η Μαγγίρα ακροβατώντας μεταξύ παρουσίασης και θεατρικότητας βγήκε λίγο πιο μπροστά στη σκηνή. Στα όσα σχολιάστηκαν μεταξύ άλλων, το κοντινό πλάνο στα μαλλιά της, με το οποίο έδωσε απάντηση στα κουτσομπολιά που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα και αφορούσαν την εικόνα της
Στους υποψηφίους όλα κύλησαν δίχως απρόοπτα με τις γυναικείες παρουσίες να κυριαρχούν εμφανώς και μάλιστα να προκαλούν και έκπληξη καθώς από τις πολυσυζητημένες Marseaux, Evangelia, εμφανίστηκαν και κάποιες που εξέπληξαν ευχάριστα όχι μόνο καλλιτεχνικά αλλά και με τη σκηνική εμφάνισή τους και τον «εξωτικό» χαρακτήρα της εικόνας τους, όπως η Rosanna Mailan με το «Αλμα». Παράπονα υπήρχαν για το σκηνοθετικό αποτέλεσμα της σκηνικής εικόνας του Ακύλα, που σύμφωνα με μεγάλη μερίδα τηλεθεατών αδικήθηκε, αλλά αυτά μάλλον συνιστούν υπολεπτομέρειες που στην παρούσα φάση ελάχιστη σημασία έχουν. Ένα ευχάριστο πάρτι χωρίς να διεκδικεί βραβείο ολοκληρώθηκε, ένα ακόμη έρχεται και όλα θα κριθούν το βράδυ της Κυριακής.
Το επόμενο ραντεβού δίνεται στον Β’ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026. Εκεί, οι 14 υποψήφιοι που έχουν κληρωθεί θα διαγωνιστούν διεκδικώντας το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής.
