Μπέττυ Μαγγίρα για τον ελληνικό Ημιτελικό της Eurovision 2026: Μια χαρά ήταν το σκηνικό, είχε θέαμα και χιούμορ, τα είχε όλα
Δεν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι, τόνισε η παρουσιάστρια
Στα αρνητικά σχόλια για τον Α' Ημιτελικό της Eurovision στο πλαίσιο του «Eurovision – Sing For Greece» απάντησε η Μπέττυ Μαγγίρα, αναφέροντας ότι κατά τη γνώμη της, υπήρξε ευχάριστο κλίμα και προσεγμένο οπτικό αποτέλεσμα.
Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος ημιτελικός με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά και την Μπέττυ Μαγγίρα. Σε δηλώσεις που έκανε η παρουσιάστρια στο «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη, στάθηκε σε ορισμένα σχόλια στα social media, που ανέφεραν ότι η διοργάνωση ήταν λιτή.
Από τη μεριά της, η Μπέττυ Μαγγίρα είπε αρχικά: «Τι να κάνουμε; Δεν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι» και πρόσθεσε: «Εγώ νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία βραδιά, και μια χαρά ήταν το σκηνικό, και είχε και θέαμα, είχε και χιούμορ. Θεωρώ ότι τα είχε όλα».
Ο Α’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε, με τους πρώτους επτά φιναλίστ να παίρνουν το εισιτήριο για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Οι 14 συμμετέχοντες ανέβηκαν στη σκηνή διεκδικώντας τη στήριξη του κοινού. Την πρόκριση, ωστόσο, εξασφάλισαν οι Rosanna Mailan (Άλμα), STEFI (Europa), Evangelia (Parea), Marseaux (Χάνομαι), Αkylas (Ferto), Alexandra Sieti (The Other Side) και STYLIANOS (YOU & I).
