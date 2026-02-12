Akylas για την πρόκρισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026: Είμαι ευγνώμων που με ψήφισε τόσος κόσμος
Akylas για την πρόκρισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026: Είμαι ευγνώμων που με ψήφισε τόσος κόσμος
Γενικά αυτό που γίνεται τον τελευταίο μήνα είναι σαν να έχει βγει από όνειρο, δήλωσε ο τραγουδιστής
Την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο, που τον στήριξε και συνέβαλε με την ψήφο του στην πρόκρισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, εξέφρασε ο Akylas.
Ο τραγουδιστής συμμετείχε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στον Α' Ημιτελικό με το «Ferto» και ήταν ανάμεσα στους επτά καλλιτέχνες, που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Akylas στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης, μετέφερε τα συναισθήματά του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενώ στάθηκε και στην αγάπη που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευγνώμων, που με στήριξε και με ψήφισε τόσος κόσμος. Γενικά αυτό που γίνεται τον τελευταίο μήνα, είναι σαν να έχει βγει από όνειρο, σαν ψέμα. Έχω δεχτεί τόση αγάπη και είμαι τόσο χαρούμενος και ευγνώμων γι΄ αυτό. Σήμερα ήταν και τα γενέθλιά μου, οπότε τι να πω, διπλή χαρά».
Δείτε το βίντεο στο 01:15
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgcrgsimr5cp)
Ο Α’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοληρώθηκε, με τους επτά πρώτους φιναλίστ να κερδίζουν την πρόκριση για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθεί την Κυριακή. Συνολικά 14 καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή, διεκδικώντας την ψήφο και τη στήριξη του κοινού, όμως το πολυπόθητο εισιτήριο πήραν οι Rosanna Mailan με το «Άλμα», η STEFI με το «Europa», η Evangelia με το «Parea», η Marseaux με το «Χάνομαι», ο Αkylas με το «Ferto», η Alexandra Sieti με το «The Other Side» και ο STYLIANOS με το «YOU & I».
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgcdvbu8dpop)
Ο τραγουδιστής συμμετείχε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στον Α' Ημιτελικό με το «Ferto» και ήταν ανάμεσα στους επτά καλλιτέχνες, που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Akylas στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης, μετέφερε τα συναισθήματά του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενώ στάθηκε και στην αγάπη που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευγνώμων, που με στήριξε και με ψήφισε τόσος κόσμος. Γενικά αυτό που γίνεται τον τελευταίο μήνα, είναι σαν να έχει βγει από όνειρο, σαν ψέμα. Έχω δεχτεί τόση αγάπη και είμαι τόσο χαρούμενος και ευγνώμων γι΄ αυτό. Σήμερα ήταν και τα γενέθλιά μου, οπότε τι να πω, διπλή χαρά».
Δείτε το βίντεο στο 01:15
Ο Α’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοληρώθηκε, με τους επτά πρώτους φιναλίστ να κερδίζουν την πρόκριση για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθεί την Κυριακή. Συνολικά 14 καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή, διεκδικώντας την ψήφο και τη στήριξη του κοινού, όμως το πολυπόθητο εισιτήριο πήραν οι Rosanna Mailan με το «Άλμα», η STEFI με το «Europa», η Evangelia με το «Parea», η Marseaux με το «Χάνομαι», ο Αkylas με το «Ferto», η Alexandra Sieti με το «The Other Side» και ο STYLIANOS με το «YOU & I».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα