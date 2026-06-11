Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε ξανά στο γήπεδο την Κυριακή – Η συσκευή στην καρδιά του που του έσωσε τη ζωή

Πέντε χρόνια μετά την καρδιακή ανακοπή στο Euro 2020, ο Δανός ποδοσφαιριστής κατέρρευσε ξανά στο γήπεδο πριν λίγες μέρες, αλλά αυτή τη φορά είχε τις αισθήσεις του - Τι είναι ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής ICD που προστατεύει την καρδιά του