Όσκαρ 2026: Η επίσημη συνάντηση των υποψηφίων πριν από τη μεγάλη τελετή απονομής

Οι υποψήφιοι για τα 98α Βραβεία της Ακαδημίας συναντήθηκαν την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στο Beverly Hilton για το καθιερωμένο προ-οσκαρικό γεύμα και την ετήσια φωτογράφιση της «τάξης» των φετινών διεκδικητών. Η εκδήλωση, που προηγείται της τελετής απονομής, συγκέντρωσε κορυφαία ονόματα της κινηματογραφικής χρονιάς, σε μια από τις πλέον σταθερές στιγμές της οσκαρικής περιόδου.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν οι Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τεγιάνα Τέιλορ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Τιμοτέ Σαλαμέ, Τζέσι Μπάκλεϊ, Έμα Στόουν, Ελ Φάνινγκ, Τζέικομπ Έλορντι, Γιώργος Λάνθιμος και Κέιτ Χάντσον, μεταξύ άλλων, οι οποίοι διεκδικούν βραβεία σε βασικές κατηγορίες.


Στις φετινές υποψηφιότητες προηγείται το Sinners με 16 διακρίσεις, καταγράφοντας ρεκόρ, ακολουθούμενο από το One Battle After Another με 13, το Sentimental Value με 9 και το Hamnet με 8 υποψηφιότητες.

Στις κατηγορίες καλύτερης ερμηνείας, εννέα καλλιτέχνες είναι για πρώτη φορά υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων οι Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Βάγκνερ Μόουρα, Ρόουζ Μπερν, Ρενάτε Ράινσβε, Τζέικομπ Έλορντι, Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλέας, Γουάνμι Μοσάκου και Τεγιάνα Τέιλορ.

Η Έμα Στόουν κατέγραψε ιστορική επίδοση, καθώς έγινε το νεότερο άτομο και η μοναδική γυναίκα που έλαβε υποψηφιότητα τόσο για ερμηνεία όσο και για Καλύτερη Ταινία για το ίδιο φιλμ, για δεύτερη φορά, μετά τις διπλές διακρίσεις για τα Bugonia (2025) και Poor Things (2023). Από την πλευρά του, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, σε ηλικία 30 ετών, έγινε το νεότερο άτομο που απέσπασε υποψηφιότητες την ίδια χρονιά τόσο για Α΄ Ανδρικό Ρόλο όσο και για Καλύτερη Ταινία, για το Marty Supreme.

Η τελετή απονομής των 98ων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC.


Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image, Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

