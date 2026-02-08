Απρόοπτο για την Cardi B: Έπεσε στο έδαφος, ενώ χόρευε με ρομπότ
GALA
Cardi B Ρομπότ

Απρόοπτο για την Cardi B: Έπεσε στο έδαφος, ενώ χόρευε με ρομπότ

Το περιστατικό σημειώθηκε στo Σαν Φρανσίσκο

Απρόοπτο για την Cardi B: Έπεσε στο έδαφος, ενώ χόρευε με ρομπότ
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε, όταν η Cardi B, ενώ χόρευε σε δημόσιο χώρο με ένα ρομπότ, κατέληξε να βρίσκεται στο έδαφος.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, η ράπερ εμφανίζεται το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου να περπατά στο Σαν Φρανσίσκο και να πλησιάζει ένα ρομπότ, ενημερώνοντας το συγκεντρωμένο πλήθος σε εξωτερικό χώρο, ότι σκόπευε να χορέψει με αυτό. Στο οπτικό υλικό, η Cardi B φαίνεται να εκτελεί χορευτικές κινήσεις γύρω από το ρομπότ και να έρχεται αρκετά κοντά του, προτού σκύψει προς το μέρος του.

Τη στιγμή που πλησίασε ακόμη περισσότερο, το ρομπότ φάνηκε να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει προς το μέρος της, με αποτέλεσμα η Cardi B να αιφνιδιαστεί και να καταλήξει στο έδαφος, ενώ παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν να σηκωθεί. Όπως προκύπτει από το βίντεο, η καλλιτέχνιδα δεν τραυματίστηκε και αποχώρησε με τη βοήθεια αντρών.

Δείτε το βίντεο


Φωτογραφία άρθρου: AFP
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης