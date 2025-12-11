Η Cardi B παρουσίασε με σέξι φωτογράφιση τα νέα piercing της σε... πλάτη και αυχένα
GALA
Cardi B Piercing Instagram

Η Cardi B παρουσίασε με σέξι φωτογράφιση τα νέα piercing της σε... πλάτη και αυχένα

Γράφοντας στη λεζάντα «Girls night», η Cardi Β φόρεσε ένα δερμάτινο τοπ με ανοιχτό ντεκολτέ και μαύρο δερμάτινο παντελόνι δεμένο στα πλάγια

Η Cardi B παρουσίασε με σέξι φωτογράφιση τα νέα piercing της σε... πλάτη και αυχένα
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τα ολοκαίνουργια piercing σε... πλάτη και αυχένα παρουσίασε η Cardi B σε μια σειρά φωτογραφιών που ανήρτησε στο Instagram.

Για να κάνει, δε, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την ανάρτησή της, η ράπερ έκανε μια εμφάνιση με δερμάτινα ρούχα.

Γράφοντας στη λεζάντα «Girls night», η Cardi Β φόρεσε ένα δερμάτινο τοπ με ανοιχτό ντεκολτέ και μαύρο δερμάτινο παντελόνι δεμένο στα πλάγια, σχέδιο του Liem Homme.

Η Cardi B παρουσίασε με σέξι φωτογράφιση τα νέα piercing της σε... πλάτη και αυχένα
Η Cardi B παρουσίασε με σέξι φωτογράφιση τα νέα piercing της σε... πλάτη και αυχένα
Η Cardi B παρουσίασε με σέξι φωτογράφιση τα νέα piercing της σε... πλάτη και αυχένα


«Όλο αυτό το ντύσιμο είναι τρελό», έγραψε ένας από τους followers της, με έναν δεύτερο να προσθέτει «μας προσφέρεις το ένα ντύσιμο μετά το άλλο».

Στις φωτογραφίες, μάλιστα, η Cardi B πόζαρε και με πλάτη στο φακό προκειμένου να αναδείξει ακόμα περισσότερο τα τελευταία piercing στην πλάτη και τον αυχένα.

5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης