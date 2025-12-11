Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Η Cardi B παρουσίασε με σέξι φωτογράφιση τα νέα piercing της σε... πλάτη και αυχένα
Η Cardi B παρουσίασε με σέξι φωτογράφιση τα νέα piercing της σε... πλάτη και αυχένα
Γράφοντας στη λεζάντα «Girls night», η Cardi Β φόρεσε ένα δερμάτινο τοπ με ανοιχτό ντεκολτέ και μαύρο δερμάτινο παντελόνι δεμένο στα πλάγια
Τα ολοκαίνουργια piercing σε... πλάτη και αυχένα παρουσίασε η Cardi B σε μια σειρά φωτογραφιών που ανήρτησε στο Instagram.
Για να κάνει, δε, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την ανάρτησή της, η ράπερ έκανε μια εμφάνιση με δερμάτινα ρούχα.
Γράφοντας στη λεζάντα «Girls night», η Cardi Β φόρεσε ένα δερμάτινο τοπ με ανοιχτό ντεκολτέ και μαύρο δερμάτινο παντελόνι δεμένο στα πλάγια, σχέδιο του Liem Homme.
«Όλο αυτό το ντύσιμο είναι τρελό», έγραψε ένας από τους followers της, με έναν δεύτερο να προσθέτει «μας προσφέρεις το ένα ντύσιμο μετά το άλλο».
Στις φωτογραφίες, μάλιστα, η Cardi B πόζαρε και με πλάτη στο φακό προκειμένου να αναδείξει ακόμα περισσότερο τα τελευταία piercing στην πλάτη και τον αυχένα.
Για να κάνει, δε, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την ανάρτησή της, η ράπερ έκανε μια εμφάνιση με δερμάτινα ρούχα.
Γράφοντας στη λεζάντα «Girls night», η Cardi Β φόρεσε ένα δερμάτινο τοπ με ανοιχτό ντεκολτέ και μαύρο δερμάτινο παντελόνι δεμένο στα πλάγια, σχέδιο του Liem Homme.
«Όλο αυτό το ντύσιμο είναι τρελό», έγραψε ένας από τους followers της, με έναν δεύτερο να προσθέτει «μας προσφέρεις το ένα ντύσιμο μετά το άλλο».
Στις φωτογραφίες, μάλιστα, η Cardi B πόζαρε και με πλάτη στο φακό προκειμένου να αναδείξει ακόμα περισσότερο τα τελευταία piercing στην πλάτη και τον αυχένα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα