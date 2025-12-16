Η Cardi B έκανε γυμναστική φορώντας χιτζάμπ και αμπάγια, δείτε βίντεο

Σαουδική Αραβία.





σε τροχιά προετοιμασίας για την επερχόμενη περιοδεία της «Little Miss Drama», με τη γυμναστική να μην λείπει από το πρόγραμμά της.

Cardi B

Επιστρέφοντας στον διάδρομο, η

Cardi B

κάλεσε τους θαυμαστές της να προμηθευτούν εισιτήρια για την περιοδεία όσο είναι ακόμη διαθέσιμα. «

Cardi

ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βίντεο έκλεισε με την ίδια να φωνάζει «

», αραβική έκφραση που σημαίνει «

».



Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «

;». Η Κάρντι Μπι ανακοίνωσε το «Little Miss Drama Tour» τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ «Am I the Drama?». Η περιοδεία ξεκινάει τον Φεβρουάριο και περιλαμβάνει στάσεις σε μεγάλες πόλεις, με τελευταίο σταθμό την Ατλάντα τον Απρίλιο.