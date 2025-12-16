Η Cardi B έκανε γυμναστική φορώντας χιτζάμπ και αμπάγια, δείτε βίντεο
Η ράπερ ετοιμάζεται για την επερχόμενη περιοδεία της «Little Miss Drama»
Προπόνηση φορώντας χιτζάμπ και αμπάγια έκανε η Cardi B, ενώ βρισκόταν στη Σαουδική Αραβία.
Η τραγουδίστρια είναι σε τροχιά προετοιμασίας για την επερχόμενη περιοδεία της «Little Miss Drama», με τη γυμναστική να μην λείπει από το πρόγραμμά της. Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, η Cardi B ανάρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται να τρέχει σε διάδρομο και να κάνει ποδήλατο γυμναστικής, φορώντας χιτζάμπ και αμπάγια, προωθώντας με τον δικό της τρόπο την επερχόμενη περιοδεία της.
«Είμαστε στη Σαουδική Αραβία, μωρό μου. Σας το είπα, μετά τη γέννα πρέπει να ετοιμαστώ για το "Little Miss Drama Tour". Είναι σε δύο μήνες», λέει στο βίντεο, καθώς γυμνάζεται. Συνεχίζοντας, η ράπερ αναφέρθηκε με χιούμορ στις ερωτήσεις που δέχεται για την απώλεια βάρους μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της. «Όλοι με ρωτάνε “Cardi , πώς έχασες τα κιλά μετά το μωρό; Τι έκανες; Δείχνεις υπέροχη”. Θα σας πω πώς το έκανα. Άγχος», είπε ενώ βρισκόταν πάνω στο ποδήλατο γυμναστικής.
Επιστρέφοντας στον διάδρομο, η Cardi B κάλεσε τους θαυμαστές της να προμηθευτούν εισιτήρια για την περιοδεία όσο είναι ακόμη διαθέσιμα. «Είναι Χριστούγεννα. Πάρτε τώρα εισιτήρια για τα παιδιά σας. Γιατί τον Ιανουάριο μην αρχίσετε να μου λέτε “Cardi , δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια”. Δεν έχω άλλα εισιτήρια, δεν έχω τίποτα άλλο να σας δώσω πέρα από αυτή την περιοδεία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το βίντεο έκλεισε με την ίδια να φωνάζει «Mashallah», αραβική έκφραση που σημαίνει «όπως το θέλησε ο Θεός».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Σας το είπα ότι ετοιμάζομαι για την περιοδεία! Οποτεδήποτε! Οπουδήποτε! Έχετε πάρει τα εισιτήριά σας;». Η Κάρντι Μπι ανακοίνωσε το «Little Miss Drama Tour» τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ «Am I the Drama?». Η περιοδεία ξεκινάει τον Φεβρουάριο και περιλαμβάνει στάσεις σε μεγάλες πόλεις, με τελευταίο σταθμό την Ατλάντα τον Απρίλιο.
